Luis Díaz es el tercer atacante con mayor aceleración del Mundial 2026: este es el ‘Top 10′

Luis Díaz es el tercer atacante con mayor aceleración de esta Copa del Mundo 2026, con 3.35 de rapidez - crédito Sam Navarro/Reuters

Luis Díaz es el tercer atacante con mayor aceleración de la Copa del Mundo 2026, solamente superado por Anthony Gordon de Inglaterra y Omar Marmoush de Egipto. Así lo reveló el Observatorio Internacional de Fútbol CIES en el ranking de los mejores diez delanteros en aceleración, dentro de las selecciones que jugaron los octavos de final del Mundial 2026. Díaz es el único jugador de la Selección Colombia incluido en este ranking, que está organizado de la siguiente forma:

Anthony Gordon - Inglaterra - 4.21 Omar Marmoush - Egipto - 3.53 Luis Díaz - Colombia - 3.35 Erling Haaland - Noruega - 3.02 Kylian Mbappé - Francia - 2.74 Ismael Saibari - Marruecos - 2.46 Breel Embolo - Suiza - 2.19 Michael Olise - Francia - 2.06 Jude Bellingham - Inglaterra - 1.81 Martin Ødegaard - Noruega - 1.80

Anthony Gordón es el delantero más rápido de la Copa del Mundo 2026 con 4.21 de aceleración - crédito Daniel Becerril/Reuters

¿Por qué es importante que Luis Díaz tenga esta aceleración?

Este indicador mide la cantidad de aceleraciones explosivas que un atacante realiza cada 90 minutos. Para que una acción sea contabilizada, el futbolista debe pasar de una velocidad inferior a 9 km/h (caminando o trotando) a superar los 25 km/h (esprintando), con una aceleración superior a 3 metros por segundo al cuadrado (3 m/s²) durante al menos 0,7 segundos.

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Es decir, evalúa la capacidad para cambiar de ritmo de forma repentina y alcanzar un esprint en muy poco tiempo. Por ejemplo, el registro de 3,35 de Luis Díaz significa que, en promedio, realiza 3,35 aceleraciones explosivas por cada 90 minutos que cumplen con esos parámetros.

Para un extremo como Luis Díaz, este registro tiene un valor especial porque su función depende, en gran medida, de la capacidad para romper líneas defensivas en el uno contra uno. En el sistema de Néstor Lorenzo, el guajiro suele recibir el balón cerca de la banda izquierda, donde necesita un cambio de ritmo inmediato para superar a su marcador antes de que llegue una ayuda defensiva.

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Además, este dato refleja una de las principales armas ofensivas de la Selección Colombia. Lorenzo busca un equipo que pueda recuperar el balón y atacar con rapidez, aprovechando las transiciones. En ese contexto, contar con un extremo que promedia 3,35 aceleraciones explosivas por cada 90 minutos permite transformar una recuperación en una ocasión de gol en pocos segundos.

Omar Marmoush es el segundo atacante más rápido de la Copa del Mundo 2026 con 3.53 de aceleración - crédito Paul Childs/Reuters

Luis Díaz también es peligroso con sus pases

La Selección Colombia no solo ha destacado en el Mundial de 2026 por su solidez defensiva o la velocidad de sus extremos. También ha demostrado capacidad para generar peligro con el balón en los pies. Así lo refleja otro estudio del CIES Football Observatory y SkillCorner, que ubica a Jhon Arias y Luis Díaz entre los diez futbolistas de las selecciones que siguen en competencia con mayor promedio de pases peligrosos por cada 90 minutos.

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Jhon Arias es el quinto mediocampista del Mundial 2026 que más pases peligrosos mete por partido con 5,6 por juego - crédito Albert Gea/Reuters

Jhon Arias aparece en el quinto lugar del escalafón con 5,6 pases peligrosos por partido, mientras que Luis Díaz ocupa la décima posición, con 4,8. Ambos comparten la clasificación con figuras de talla mundial como Pedri González, Kevin De Bruyne, Ousmane Dembélé, Lionel Messi y Mohamed Salah, lo que pone en evidencia el peso ofensivo que tienen dentro del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Este indicador contabiliza los pases que recorren más de 270 grados de amenaza, una métrica desarrollada para identificar entregas que aumentan significativamente la probabilidad de generar una ocasión de gol. No se trata simplemente de asistencias o pases al último tercio del campo, sino de acciones que rompen líneas defensivas, encuentran compañeros en posiciones ventajosas o cambian el desarrollo de una jugada ofensiva. La presencia de Arias y Díaz en este listado refleja una de las principales fortalezas de Colombia: la capacidad de sus extremos para desequilibrar tanto con la conducción como con la distribución del balón.

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