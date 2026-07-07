Iván Duque se despachó contra Petro y lanzó fuerte frase: “¿Será que puede dejar el ‘tusi’ de poder...?”

El expresidente Iván Duque no dudó en reaccionar frente a la cascada de mensajes del mandatario Gustavo Petro, que consideró como un peligro para la democracia - crédito Presidencia - @IvanDuque/X

La andanada de publicaciones en las redes del presidente de la República, Gustavo Petro, en las que insiste en desconocer la elección del abogado Abelardo de la Espriella, causó una dura respuesta de su antecesor, el exmandatario Iván Duque Márquez, que arremetió contra el gobernante saliente y sugirió problemas de adicción de su contradictor, que en medio del partido de la Selección Colombia no paró de pronunciarse.

En efecto, Duque Márquez, que estuvo a cargo de los destinos de la nación entre 2018 y 2022, aprovechó un intervalo en el cotejo de la Tricolor ante su similar de Suiza, por los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA, para lanzar una contundente afirmación contra Petro. Lo que encendió aún más los ánimos en una jornada convulsionada, en la que se suspendió el proceso de empalme con el equipo del presidente electo.

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A través de X, el expresidente Iván Duque reaccionó a los recientes mensajes del presidente Gustavo Petro, que volvió a desconocer a Abelardo de la Espriella como mandatario electo - crédito @IvanDuque/X

“¿Será que Petro puede dejar a Colombia ver a su selección en paz y dejar la tusa o el ‘tusi’ de poder que lo tiene escribiendo idioteces por segundo?”, comentó el expresidente en su perfil de X, en un mensaje en el que desactivó las respuestas frente al calibre de estos señalamientos. Y es que con ello parece ahondar en terrenos que, incluso, sugieren un deterioro en la condición del jefe de Estado, negados por el propio Petro.

Como se preveía, el comentario se viralizó de inmediato y provocó la reacción tanto de la opinión pública como de actores políticos, que no dudaron en hacer réplica del mismo, ante la constante actividad del gobernante en un momento en el que la atención mediática estaba centrada en la participación ‘cafetera’ en el torneo orbital. Mensajes con los que Petro atacó no solo a De la Espriella, sino a sectores de oposición.

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El presidente electo de los colombianos, a través de sus redes sociales, pidió a militares fidelidad a la Carta Magna ante posibles directrices del presidente Gustavo Petro - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Gustavo Petro insiste en desconocer a Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente

En sus mensajes en X, Petro no solo defendió su gestión, sino que se refirió al pronunciamiento del presidente electo, que le pidió a las Fuerzas Militares respetar la transición hacia el nuevo Gobierno y, por ende, la Constitución Política. “Usted, señor Abelardo, es el que ya despedazó la constitución. Primero, porque se eligió con ayuda extranjera, prohibido por la Constitución”, expresó el saliente gobernante.

Y prosiguió en su dura respuesta al jefe de Estado entrante. “Y peor aún, porque Abelardo entregó la soberanía nacional para ser presidente”, agregó el primer mandatario, al hacer referencia a la triple ciudadanía de De la Espriella, que como él también cuenta con documentación italiana y, además, está investido con la nacionalidad estadounidense, pues antes de lanzarse al poder residía en ese territorio.

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Gustavo Petro respondió a las declaraciones de Abelardo de la Espriella y lo acusó de vulnerar la Constitución - crédito @petrogustavo/X

También se refirió a su papel como comandante en jefe de las FF. MM. “Hasta el 6 de agosto, a las 12 de la noche, soy comandante supremo de las Fuerzas Militares”, exclamó el gobernante, que agregó que “jamás” ha dado orden para que operen contra la Carta Magna. “No he hecho que maten población civil, como los 6.402 jóvenes asesinados; jamás ordené que un Esmad matara 67 jóvenes solo porque protestaran”, dijo.

Esta controversia se agudizó tras los comentarios de Abelardo de la Espriella, en relación con el papel de los organismos de seguridad. “Le pido, como presidente electo, a las Fuerzas Armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento: proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario”, reafirmó el mandatario electo en su pronunciamiento.

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Y, además, De la Espriella solicitó a la comunidad internacional permanecer atenta a la situación política del país. “Les pido que estén vigilantes, atentos y respaldándonos hasta que haya cesado el intento de golpe de Estado”, complementó. Este cruce de declaraciones parece crear un clima de crispación en vísperas de la conmemoración del 20 de julio, Día de la Independencia e instalación del nuevo Congreso.