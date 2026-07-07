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Pacto Histórico insistirá en demandar la elección de Abelardo de la Espriella: presentará nuevas pruebas ante el Consejo de Estado

Tras una reunión con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, dirigentes del partido anunciaron que acudirán a la jurisdicción contencioso-administrativa para solicitar la nulidad de la elección presidencial

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El representante Gabriel Becerra aseguró que el material entregado por el presidente Gustavo Petro corresponde a evidencias sobre una supuesta intervención tecnológica en el proceso electoral - crédito Presidencia de la República
El representante Gabriel Becerra aseguró que el material entregado por el presidente Gustavo Petro corresponde a evidencias sobre una supuesta intervención tecnológica en el proceso electoral - crédito Presidencia de la República

El Pacto Histórico anunció que insistirá en presentar demandas de nulidad contra la elección del presidente electo, Abelardo de la Espriella, luego de la reunión sostenida el martes 7 de julio entre el presidente Gustavo Petro y la bancada de la colectividad en la Casa de Nariño.

De acuerdo con los voceros del movimiento, las acciones judiciales serán presentadas ante el Consejo de Estado y estarán sustentadas en pruebas que, según indicaron, evidenciarían presuntas irregularidades durante el proceso de escrutinios de la segunda vuelta presidencial.

El encuentro se realizó en un contexto de alta tensión política, luego de que el presidente Petro reiterara públicamente que no reconoce el resultado de las elecciones presidenciales del 21 de junio, en las que las autoridades electorales certificaron la victoria de Abelardo de la Espriella.

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A la reunión asistieron el ministro Armando Benedetti, el senador Iván Cepeda y los congresistas electos del Pacto Histórico que iniciarán funciones con la instalación del nuevo Congreso el 20 de julio.

Pacto Histórico anuncia acciones judiciales

El Pacto Histórico anunció que insistirá en acudir al Consejo de Estado con demandas de nulidad contra la elección de Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia de la República
El Pacto Histórico anunció que insistirá en acudir al Consejo de Estado con demandas de nulidad contra la elección de Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia de la República

Al término de la reunión, el representante a la Cámara Gabriel Becerra confirmó que la colectividad acudirá nuevamente a los mecanismos legales para controvertir el resultado electoral.

“Vamos a interponer, a través de las vías jurídicas, las demandas ante el Consejo de Estado que sean necesarias. Creo que en eso tenemos todo el derecho. El presidente insiste en una serie de circunstancias que dejan varias dudas y tienen que ver con los escrutinios”, afirmó el congresista.

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Consultado sobre el material presentado por el presidente Gustavo Petro durante el encuentro, Becerra explicó que se trata de elementos que, según la colectividad, estarán incluidos dentro de las demandas de nulidad.

Son pruebas que tienen que ver con cómo se intervino desde el punto de vista tecnológico todo el proceso de escrutinios, y son pruebas que se van a presentar judicialmente ante el Consejo de Estado en la demanda de nulidad”, sostuvo.

Según lo informado, la reunión fue convocada por el jefe de Estado para entregar a la bancada del Pacto Histórico la documentación relacionada con las denuncias que ha formulado sobre una presunta manipulación del proceso electoral, pese a que las autoridades electorales han mantenido la validez de los resultados de la segunda vuelta presidencial.

Petro reiteró sus denuncias sobre un presunto fraude electoral

- crédito Juan Diego Cano/Presidencia
Petro reiteró sus denuncias sobre un presunto fraude electoral, señalando que los resultados habrían sido alterados mediante algoritmos y afirmando que las evidencias fueron recopiladas por equipos de "testigos digitales" para ser presentadas ante la justicia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Antes del encuentro, el presidente Gustavo Petro informó a través de su cuenta de X que las pruebas serían entregadas a los integrantes de la bancada parlamentaria del Pacto Histórico. Según manifestó, el material fue recopilado por grupos de ciudadanos a los que denominó “equipos de testigos digitales”.

En una de sus publicaciones, el mandatario escribió: “Mañana serán recibidas las pruebas por la bancada parlamentaria del Pacto Histórico, entregadas por los equipos de testigos digitales que hicieron la investigación desde la ciudadanía misma”.

Petro también reiteró que, en su criterio, el resultado certificado por las autoridades electorales no corresponde a la voluntad expresada en las urnas y aseguró que el verdadero ganador de la elección fue el senador Iván Cepeda.

En otro de sus mensajes afirmó: “Quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda; el triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada de Israel”.

El mandatario ha sostenido que las presuntas irregularidades habrían ocurrido mediante la utilización de algoritmos que, según su versión, fueron operados desde un servidor IP ubicado en Los Ángeles. De acuerdo con sus afirmaciones, ese mecanismo habría utilizado información correspondiente al censo de ciudadanos que históricamente no participan en las elecciones para reemplazarlos por votantes que, presuntamente, pudieron sufragar en varias ocasiones o aparecer registrados en mesas integradas por jurados homogéneos.

Petro señaló presuntas irregularidades en mesas de votación de Colombia y otros países - crédito Sergio Acero/REUTERS
Petro señaló presuntas irregularidades en mesas de votación de Colombia y otros países - crédito Sergio Acero/REUTERS

Dentro de las denuncias expuestas por el presidente también se incluyen presuntas irregularidades en mesas de votación ubicadas en el exterior, particularmente en Estados Unidos y España, países en los que, según indicó, Abelardo de la Espriella obtuvo una amplia ventaja electoral.

Adicionalmente, Petro señaló que situaciones similares se habrían presentado en municipios de Antioquia, en Medellín, en Norte de Santander y en algunos puestos de votación localizados en el norte de Bogotá.

El jefe de Estado aseguró que una empresa israelí de inteligencia privada identificada como Black Cube habría suministrado los algoritmos que, según su versión, hicieron parte del supuesto fraude electoral. Asimismo, afirmó que una firma de lobby denominada Balart habría sido contratada para fortalecer la imagen internacional del presidente electo y gestionar respaldo por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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