Ella es Juliana Gutiérrez Zuluaga, la hermana de Fico Gutiérrez, nombrada ministra del Deporte por Abelardo de la Espriella

Juliana Gutiérrez fue nombrada por Abelardo de la Espriella como su ministra del Deporte - crédito Juliana Gutiérrez

Juliana Gutiérrez Zuluaga, hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue nombrada como ministra del Deporte por Abelardo de la Espriella para su mandato, que iniciará el 7 de agosto de 2026.

La antioqueña encabezó la lista al Senado por Creemos para las elecciones de 2026 y fue presentada por el presidente electo como administradora de empresas, con magíster en administración de riesgos, trayectoria en el sector privado y trabajo con familias en situación de vulnerabilidad.

Juliana Gutiérrez Zuluaga no ha ocupado cargos públicos, participó en campañas de su hermano a la Alcaldía de Medellín y a la Presidencia, y en 2026 tuvo su primera aspiración al Congreso como cabeza de lista al Senado.

PUBLICIDAD

FOTO DE ARCHIVO. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia un discurso tras recibir su credencial del Consejo Nacional Electoral en Bogotá, Colombia, 25 de junio, 2026. REUTERS/Sergio Acero

La lista al Senado de Creemos la encabezó Juliana Gutiérrez Zuluaga, dentro del movimiento con el que Federico Gutiérrez buscó la Presidencia en 2022 y llegó a la Alcaldía de Medellín en 2023. La colectividad perdió su personería jurídica desde abril de 2024 por decisión del Consejo de Estado.

Antes de las legislativas de 2026, Creemos debía recoger firmas para avalar sus candidaturas, el movimiento buscaba recuperar la personería jurídica y obtener curules en el Congreso con listas abiertas a Senado y Cámara.

La candidatura al Senado marcó su primera aspiración al Congreso. En una entrevista con Vanguardia, defendió su entrada a la contienda con este argumento: “Siento que en la política no hay una carrera que se tenga que ir construyendo. Es desde donde uno sienta que tiene las capacidades y, en mi caso, es por la formación profesional que tengo que creo que tengo la posibilidad de llegar al Congreso”.

PUBLICIDAD

En esa misma entrevista con Vanguardia, la candidata ubicó su experiencia política en campañas cercanas a su entorno. “En Creemos he tenido un camino recorrido”, afirmó antes de recordar su participación en campañas de Federico Gutiérrez a la Alcaldía y a la Presidencia.

Las propuestas de Juliana Gutiérrez que defendió en su campaña al Senado

Juliana Gutiérrez es administradora de empresas y ha trabajado con comunidades vulnerables en Antioquia - crédito Juliana Gutiérrez

Su agenda pública giró alrededor de tres ejes, según declaraciones a Vanguardia: “Mujer, niñez y familia. Esas son mis banderas”. A partir de ahí planteó revisar una ley de 2008 por vacíos en la atención a mujeres que denuncian violencia sexual.

La candidata sostuvo que esa norma deja áreas sin cobertura cuando una mujer denuncia y teme por lo que pueda pasar con sus hijos. También ubicó entre sus propuestas el aumento de penas para violadores y asesinos de niños.

PUBLICIDAD

En materia de estructura estatal, Juliana Gutiérrez Zuluaga cuestionó el tamaño del Gobierno en declaraciones recogidas por Vanguardia. “El Gobierno tiene muchos cargos burocráticos. La estructura no es como la consideramos”, dijo al mencionar posibles fusiones de ministerios, entre ellos el de Igualdad.

El escrutinio mostró que Gutiérrez Zuluaga obtuvo 96.438 votos, una cifra que no le alcanzó para llegar al Congreso. La jornada del 8 de marzo de 2026 dejó 20.900.614 votos depositados, de un censo de 41.287.084 personas habilitadas para sufragar.

Los otros seis ministros anunciados por Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anunció que los resultados del empalme serán divulgados de manera progresiva. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente electo Abelardo de la Espriella oficializó seis nuevos ministros para el inicio de su gobierno y confirmó a Viviane Morales Hoyos al frente de Educación, una designación que llega en medio de cuestionamientos por su falta de trayectoria directa en el sector y por sus posiciones conservadoras sobre derechos de minorías.

PUBLICIDAD

El anuncio se produjo mientras sigue pendiente la reanudación del empalme entre los gobiernos de Gustavo Petro y De la Espriella. La nueva ronda de nombramientos incluye además a Jaime Andrés Beltrán en Vivienda, Elsa Noguera en Transporte, Mauricio Gómez Amín en Comercio e Iván Cancino en Justicia.

La decisión sobre Morales concentró la mayor atención política. La exfiscal general asumirá una cartera sensible para el arranque del mandato, con reparos expresados desde el Congreso y la opinión pública por su perfil y por antecedentes ligados a debates sobre educación, laicidad y libertades.