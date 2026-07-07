Colombia

Gobierno Petro provocó caos en la entrega de tierras: campesinos denuncian que la Agencia Nacional de Tierras los dejó sin títulos

El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, responsabilizó a Juan Felipe Harman por el conflicto; aseguró que la entidad realizó entregas simbólicas sin culminar el proceso jurídico

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El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, detalla la situación generada por campesinos de Cesar, La Guajira y Magdalena - crédito suministrada a Infobae Colombia

Las carreteras del departamento del Cesar enfrentan días críticos debido a los bloqueos de comunidades campesinas. Los manifestantes exigen la entrega real y jurídica de los títulos de propiedad de las tierras que el Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro les adjudicó de forma pública, pero que hoy siguen sin un respaldo legal definitivo.

La crisis escaló a tal punto que el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, se pronunció al respecto y responsabilizó directamente a la gestión de Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) -que habría renunciado para hacer campaña política a Iván Cepeda, pero tras la derrota en las urnas regresó a su cargo de manera exprés-.

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El mandatario local denunció que funcionarios de dicha entidad realizaron entregas simbólicas e incompletas, al dejar un problema social mayúsculo en manos de los municipios.

Juan Felipe Harman, director de la ANT, denunció las presuntas irregularidades en la adquisición de unos predios - crédito Presidencia
El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, responsabilizó a la Agencia Nacional de Tierras por el conflicto y aseguró que la entidad realizó entregas simbólicas sin culminar el proceso jurídico - crédito Presidencia

La raíz del conflicto: actos simbólicos del Gobierno nacional, pero sin escrituras

El malestar de los campesinos del Cesar, La Guajira y Magdalena surge tras participar en eventos oficiales donde supuestamente les entregaban sus parcelas. Muchos recibieron resoluciones de adjudicación, pero al día de hoy no cuentan con las escrituras registradas que los acrediten como los dueños legítimos; esto provocó una enorme incertidumbre jurídica sobre sus hogares y cultivos.

Una líder campesina del municipio de Chimichagua levantó la voz para cuestionar la gestión de la ANT en el territorio. Según sus declaraciones, que pudo conocer Infobae Colombia, las comunidades se sienten engañadas al haber sido parte de un show mediático, mientras que en la práctica siguen esperando la documentación que formalice la propiedad de los terrenos.

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La falta de respuestas provocó que cerca de un centenar de labriegos se concentrara inicialmente frente a la sede de la entidad estatal en Valledupar. Ante la ausencia de funcionarios que les dieran la cara, los manifestantes decidieron tomarse las vías de hecho y bloquear los principales corredores viales del departamento, paralizando el transporte regional.

- crédito Colprensa
Campesinos denuncian que siguen esperando los títulos de propiedad prometidos durante actos públicos del Gobierno nacional - crédito Colprensa

El fuerte reclamo del alcalde de Valledupar a la ANT

El alcalde Ernesto Orozco expresó su preocupación por la falta de planeación de la Agencia Nacional de Tierras y la ausencia de su director, Juan Felipe Harman, para resolver la situación. El mandatario local explicó detalladamente el origen de las protestas que hoy asfixian las entradas de la capital del Cesar.

“Bueno, aquí se habla del director de la Agencia Nacional de Tierras, que fueron los funcionarios de esa agencia que vinieron, les entregaron simbólicamente algunas cosas, algunos con una resolución, pero no les han entregado los títulos y es lo que están reclamando los campesinos, sus títulos de las tierras”, afirmó el alcalde Orozco.

El mandatario local agregó que el temor colectivo de las comunidades es quedar en el limbo legal, ya que sienten que el periodo del actual Gobierno avanza y nadie les soluciona la titularidad de los predios otorgados de manera superficial.

Orozco criticó severamente la desconexión de la ANT con las regiones. Aseguró que su administración activó los protocolos de diálogo social a través de las secretarías de Seguridad y de Gobierno, conversando con los protestantes durante más de tres días; sin embargo, encontrar un interlocutor del Gobierno nacional en Valledupar fue imposible.

Comunidades campesinas bloquearon varias vías para exigir la entrega definitiva de los títulos de propiedad de predios adjudicados por el Gobierno nacional - suministrada a Infobae Colombia
Comunidades campesinas bloquearon varias vías para exigir la entrega definitiva de los títulos de propiedad de predios adjudicados por el Gobierno nacional - suministrada a Infobae Colombia

“Estuvimos conversando por ellos más de tres días y tratando de comunicarnos con los funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras, pero aquí en Valledupar no había nadie responsable que les diera la cara y ellos seguían con la protesta, lo que los obligó a cerrar una de las entradas principales de la ciudad”, relató el mandatario.

La única respuesta llegó desde la capital colombiana, donde una funcionaria de la ANT aclaró que la entidad se encuentra en un proceso de empalme institucional y que, por ende, no podían enviar a ningún delegado al Cesar. La insólita solución de la agencia fue exigirles a los campesinos que conformaran una comisión y viajaran ellos mismos hasta Bogotá.

Ante la falta de recursos de los campesinos, la Alcaldía de Valledupar tuvo que recurrir al apoyo de un ciudadano particular para costear los pasajes de cinco líderes campesinos que viajaron a Bogotá. Pese a este viaje, la tensión en el departamento sigue latente y las vías podrían volver a cerrarse si la comisión no regresa con respuestas concretas.

A pesar de entregas simbólicas de tierras, la titularidad no se ha concretado, generando temor de que el gobierno actual se vaya sin solucionar el problema - crédito suministrada a Infobae Colombia

El alcalde Ernesto Orozco aclaró que los municipios no se oponen a las políticas de reforma agraria del presidente Gustavo Petro, pero exigió que los procesos se hagan de forma seria, responsable y coordinada con las autoridades del territorio, sobre todo cuando hay un gobierno entrante, de Abelardo de la Espriella, que amenazó con eliminar esta agencia.

“Nosotros no estamos en desacuerdo con el tema de reforma agraria ni nada por el estilo, pero que les entreguen los títulos o que hagan las cosas como deben hacerse. Porque cuando hacen esas entregas y esas labores, a los alcaldes no nos convocan. A mí, por ejemplo, no me convocaron, no me dijeron a quién le entregaron ni nada de esas cosas, pero cuando no les cumplen, el problema nos queda a nosotros y nos bloquean la ciudad”, puntualizó Orozco.

Hasta el momento de publicación de esta noticia, ni Juan Felipe Harman ni la sede central de la Agencia Nacional de Tierras emiten un pronunciamiento oficial para dar una solución definitiva a las familias afectadas en el norte del país.

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