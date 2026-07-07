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Dos defensores de la Selección Colombia hacen parte de los diez más rápidos del Mundial 2026: uno de ellos lidera el ranking

El Observatorio de Fútbol CIES expuso que Acharf Hakimi es el segundo defensor más rápido de esta Copa del Mundo, solamente superado por un lateral izquierdo de la Tricolor

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Johan Mojica es el defensor más rápido de la Copa del Mundo 2026, entre los equipos que continúan en competencia - crédito Lee Smith/Reuters
Johan Mojica es el defensor más rápido de la Copa del Mundo 2026, entre los equipos que continúan en competencia - crédito Lee Smith/Reuters

Johan Mojica es el defensor más rápido de la Copa del Mundo 2026. Así lo expuso el Observatorio de Fútbol CIES en el ranking de los diez jugadores que actúan en esa posición y han registrado la mayor aceleración, entre los equipos que continúan en competencia: Colombia, Argentina, Marruecos, España, Bélgica, Francia, Noruega, Inglaterra y Suiza. El otro defensor de la Tricolor que se encuentra en ese ranking es Daniel Muñoz, lateral derecho que ha sido titular en tres de los cuatro partidos del actual Mundial 2026.

Este es el ranking completo y la aceleración que han registrado, según el CIES:

  1. Johan Mojica - Colombia - 3.76
  2. Achraf Hakimi - Marruecos - 3.47
  3. Pedro Porro - España - 3.21
  4. Marc Cucurella - España - 2.11
  5. Jules Koundé - Francia - 2.10
  6. Timothy Castagne - Bélgica - 2.04
  7. Daniel Muñoz - Colombia - 2.02
  8. Maxim De Cuyper - Bélgica - 1.88
  9. Dayot Upamecano - Francia - 1.64
  10. Manuel Akanji - Suiza - 1.56

¿Cómo entender este dato?

El dato cuenta cuántas veces por partido un jugador pasa de estar prácticamente quieto o trotando a correr a toda velocidad en muy poco tiempo.

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En este caso, el criterio es muy específico:

  • El futbolista debe pasar de menos de 9 km/h (caminando o trotando) a más de 25 km/h (esprintando).
  • Ese cambio debe producirse con una aceleración superior a 3 metros por segundo al cuadrado (3 m/s²).
  • Además, esa aceleración debe mantenerse durante más de 0,7 segundos para que no sea un movimiento aislado.
  • Finalmente, el dato se expresa por cada 90 minutos, para poder comparar jugadores aunque hayan disputado diferentes cantidades de minutos.
Achraf Hakimi es el lateral derecho más rápido de la Copa del Mundo 2026 con 3.47 de aceleración - crédito Friedemann Vogel/EFE
Achraf Hakimi es el lateral derecho más rápido de la Copa del Mundo 2026 con 3.47 de aceleración - crédito Friedemann Vogel/EFE

¿Qué significa que Johan Mojica tenga 3.76?

Quiere decir que, en promedio, cada 90 minutos realiza 3.76 aceleraciones explosivas que cumplen con esos requisitos. Es decir, casi cuatro veces por partido pasa de un trote o una posición casi estática a un esprint superior a los 25 km/h con una aceleración muy fuerte.

Imagine que Mojica está marcando a un extremo. El rival recibe el balón y sale disparado por la banda. Mojica pasa de estar trotando a perseguirlo a máxima velocidad en cuestión de segundos.

Johan Mojica está jugando, además, su segunda Copa del Mundo con la Selección Colombia, la primera fue en Rusia 2018 - crédito Bernadett Szabo/Reuters
Johan Mojica está jugando, además, su segunda Copa del Mundo con la Selección Colombia, la primera fue en Rusia 2018 - crédito Bernadett Szabo/Reuters

Si ese cambio de ritmo supera los parámetros establecidos (de menos de 9 km/h a más de 25 km/h con una aceleración superior a 3 m/s² durante al menos 0,7 segundos), se contabiliza una aceleración explosiva.

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Por eso este indicador es muy útil para evaluar laterales y defensores: no premia únicamente la velocidad punta, sino la capacidad de reaccionar y alcanzar esa velocidad casi de inmediato, una cualidad clave para corregir posiciones, recuperar balones o incorporarse al ataque. En el caso de Johan Mojica, el ranking muestra que es el defensor que más veces realiza ese tipo de acciones entre las selecciones que siguen en competencia.

Luis Díaz, de Colombia celebra con su compañero Daniel Muñoz luego de conseguir un gol ante Uzbekistán en el partido del Mundial realizado el miércoles 17 de junio de 2026 en Ciudad de México (AP Foto/Ashtin Barker)
Luis Díaz, de Colombia celebra con su compañero Daniel Muñoz luego de conseguir un gol ante Uzbekistán en el partido del Mundial realizado el miércoles 17 de junio de 2026 en Ciudad de México (AP Foto/Ashtin Barker)

El caso de Daniel Muñoz

El lateral derecho tiene un tinte especial. La Selección Colombia ha sido calificada por algunos analistas de fútbol en el país, uno de ellos Carlos Antonio Vélez, como un equipo cojo: “No tenemos extremo derecho. Por la izquierda el extremo es Luis Díaz, pero por derecha no tenemos extremo porque James Rodríguez juega por el centro y Jhon Arias también. Por eso Muñoz se tiene que proyectar tanto en ataque”, dijo en Win Sports. Por eso, que Muñoz tenga tal aceleración, de 2.02, es de vital importancia para el ida y vuelta constante en el que permanece dado lo cojo que es la Tricolor en ataque.

Muñoz es el goleador de la Selección Colombia en esta Copa del Mundo 2026 con dos anotaciones, una la hizo ante Uzbekistán, la otra ante República Democrática del Congo.

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