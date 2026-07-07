James Rodríguez se convirtió en el jugador con más partidos en la Selección Colombia: sus mejores momentos en la Tricolor

Los banderazos de los hinchas de la Selección Colombia han estado presentes durante la Copa del Mundo 2026, este fue el que realizaron en la previa del partido ante Portugal, en Miami, donde James Rodríguez se acercó a saludar a los aficionados - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

James Rodríguez se convirtió en el futbolista con más partidos en la Selección Colombia durante toda su historia, al alcanzar los 131 y superar el registro de 130 que ostenta David Ospina. El actual número diez y capitán del equipo Tricolor logró este registro en el partido que disputó ante Suiza por los octavos de final del Mundial 2026 el 7 de julio, y ya se había convertido en el jugador colombiano con más partidos en la Copa del Mundo, con once, en el enfrentamiento ante Portugal por la tercera fecha de la fase de grupos.

Una Copa del Mundo llena de registros históricos para Rodríguez, que es además el máximo goleador colombiano de los mundiales, a pesar de que todavía no ha marcado en la actual edición.

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James Rodríguez: 131 partidos David Ospina: 130 partidos Juan Guillermo Cuadrado: 116 partidos Carlos ‘Pibe’ Valderrama: 111 partidos Radamel Falcao García: 104 partidos Mario Alberto Yepes: 102 partidos Leonel Álvarez: 100 partidos Carlos Sánchez: 88 partidos Freddy Rincón: 84 partidos Dávinson Sánchez: 84 partidos

David Ospina acumula 130 partidos internacionales oficiales por la FIFA con la Selección Colombia - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters

¿Por qué algunos registran 131 partidos de David Ospina?

La diferencia entre las cifras de David Ospina y James Rodríguez radica en la manera como la FIFA clasifica los partidos internacionales. Aunque Ospina disputó 131 encuentros con la Selección Colombia, uno de ellos no tiene la categoría de internacional Clase A, por lo que no es contabilizado dentro de las estadísticas oficiales de la FIFA. En consecuencia, para el máximo organismo del fútbol mundial el arquero registra 130 partidos Clase A, mientras que el encuentro restante sí aparece en los registros históricos de la Federación Colombiana de Fútbol y de otras bases de datos, pero no suma para el conteo oficial de la FIFA.

En el caso de James, la situación es diferente. Los 131 compromisos que ha disputado con la camiseta de la Selección Colombia cumplen con los criterios establecidos por la FIFA para ser considerados partidos internacionales Clase A. Es decir, fueron encuentros entre selecciones absolutas reconocidas oficialmente por el organismo, por lo que la totalidad de sus apariciones sí integra el registro oficial. Por esa razón, aunque ambos futbolistas han estado presentes en 131 partidos con la Tricolor según los registros de la Federación Colombiana, en las estadísticas de la FIFA James figura con 131 partidos Clase A, mientras que David Ospina aparece con 130, diferencia que resulta determinante al momento de establecer los récords internacionales oficiales.

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"Siempre que juego un partido con esta camiseta es un orgullo grande" James Rodríguez, capitán Selección Colombia - crédito FCF

Los mejores momentos de James Rodríguez en la Selección Colombia

11 de octubre de 2013 | Colombia 3-3 Chile | Eliminatorias al Mundial 2014: James Rodríguez anotó de penalti y lideró la remontada desde un 0-3 para sellar la clasificación de Colombia a un Mundial después de 16 años de ausencia.

14 de junio de 2014 | Colombia 3-0 Grecia | Mundial de Brasil 2014: Marcó el tercer gol en el debut mundialista de la Tricolor y fue elegido como el mejor jugador del partido.

19 de junio de 2014 | Colombia 2-1 Costa de Marfil | Mundial de Brasil 2014: Abrió el marcador de cabeza y comandó el triunfo que dejó a Colombia muy cerca de los octavos de final.

24 de junio de 2014 | Colombia 4-1 Japón | Mundial de Brasil 2014: Anotó un gol y dio una asistencia para cerrar una fase de grupos perfecta con tres victorias en tres partidos.

James Rodríguez ha disputado tres Copas del Mundo con la Selección Colombia, Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos 2026 - crédito Reuters

28 de junio de 2014 | Colombia 2-0 Uruguay | Octavos de final del Mundial: Firmó un doblete histórico en el estadio Maracaná. Su primer gol fue elegido posteriormente como el Premio Puskás 2014 al mejor gol del año y clasificó a Colombia por primera vez a unos cuartos de final de una Copa del Mundo.

4 de julio de 2014 | Brasil 2-1 Colombia | Cuartos de final del Mundial: Marcó de penalti el único gol colombiano y terminó el torneo como máximo goleador con seis anotaciones.

10 de julio de 2024 | Colombia 1-0 Uruguay | Semifinal de la Copa América: Ejecutó el tiro de esquina que terminó en el gol de Jefferson Lerma, conduciendo a Colombia a su primera final continental desde 2001.

14 de julio de 2024 | Argentina 1-0 Colombia | Final de la Copa América: Aunque Colombia perdió en la prórroga, James fue elegido Mejor Jugador del torneo, tras finalizar la competencia con un récord de seis asistencias y un gol en seis partidos.