Movimiento de Sergio Fajardo pide respetar la elección presidencial y respaldar la Constitución

Protejamos la Constitución insistió en que la transición de poder debe desarrollarse dentro del marco constitucional - crédito Lina Gasca/Colprensa

El debate político por los resultados de las elecciones presidenciales sigue escalando. En medio de la controversia generada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, el movimiento Protejamos la Constitución, impulsado por Sergio Fajardo, fijó una posición pública para defender la legitimidad del proceso electoral y respaldar la decisión de las autoridades competentes.

La organización hizo un llamado a distintos sectores del país para rodear las instituciones y garantizar el respeto por el resultado de las urnas. Su pronunciamiento se produjo después de que el Consejo Nacional Electoral oficializara la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, un hecho que es cuestionado por el actual jefe de Estado.

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El movimiento Protejamos la Constitución emitió un pronunciamiento tras la oficialización de la elección presidencial-crédito @ProtejamoslaC91/x

Con este escenario de tensión política, el movimiento insistió en la importancia de preservar el orden constitucional y evitar que se profundice la incertidumbre sobre la transición de gobierno. Para sus integrantes, el reconocimiento de las decisiones de las autoridades electorales es un elemento esencial para mantener la estabilidad democrática.

En el comunicado, Protejamos la Constitución recordó que la autoridad electoral ya concluyó el proceso correspondiente y afirmó: “El CNE ha declarado oficialmente a Abelardo De La Espriella como presidente electo de la República de Colombia”. El pronunciamiento surgió luego de que Gustavo Petro manifestara públicamente que no reconoce el resultado de la segunda vuelta presidencial. Según el mandatario, en los comicios habría existido un supuesto fraude y, en su criterio, el verdadero ganador de la elección es “el filósofo Iván Cepeda”.

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Las declaraciones del presidente contrastan con el avance del proceso institucional que ya se desarrolla tras las elecciones. De hecho, el Consejo Nacional Electoral entregó a De La Espriella la credencial que lo acredita como presidente electo, mientras continúan las labores de empalme entre representantes del Gobierno saliente y los equipos designados por el nuevo mandatario para asumir la dirección de ministerios y otras entidades del Estado.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo recibieron credenciales del CNE como presidente electo y vicepresidente - crédito CNE/Captura de pantalla

Ante ese panorama, el movimiento promovido por Sergio Fajardo pidió respaldo para las instituciones democráticas y convocó a diferentes actores del país a defender la Constitución Política.

“Invitamos a la ciudadanía, a los miles de voluntarios que hoy recogen firmas para proteger nuestra Constitución, a las instituciones independientes, a las organizaciones de la sociedad civil, a los medios de comunicación y a la comunidad internacional a rodear la democracia. La Constitución se respeta. El resultado electoral también”, expresó la organización en su mensaje público.

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El comunicado sostiene que el respeto por las decisiones de las autoridades electorales constituye un principio esencial dentro del sistema democrático colombiano y considera que cualquier intento por desconocer el resultado oficial genera incertidumbre institucional.

La organización hizo un llamado a respaldar las instituciones y respetar el resultado de las urnas- crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Colprensa

En paralelo, Abelardo de la Espriella también elevó el tono de sus pronunciamientos frente a la situación política. El presidente electo hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para que actúen en defensa de la Constitución Política y acusó a Gustavo Petro de estar promoviendo un “golpe de Estado” con el propósito de mantener en el poder al candidato de su sector político, el senador Iván Cepeda. Las declaraciones de ambas partes intensificaron el debate público en torno a la legitimidad del proceso electoral y a la importancia de garantizar una transición ordenada entre el gobierno saliente y la administración entrante.

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En ese contexto, el movimiento Protejamos la Constitución reiteró que las diferencias políticas deben resolverse dentro del marco institucional previsto por la Carta Política y mediante el respeto a las decisiones de los organismos competentes. “Quienes desconocen públicamente una elección oficialmente declarada por la autoridad electoral se sitúan al margen del orden constitucional. Con ello, afectan la confianza ciudadana, ponen en riesgo la estabilidad institucional y amenazan una transición pacífica y ordenada del poder”, enfatizó el movimiento.

Con ese mensaje, la organización insistió en que el acceso al poder debe estar determinado exclusivamente por la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas y no por decisiones ajenas al proceso electoral. El pronunciamiento se suma a las reacciones que han surgido desde distintos sectores políticos tras la oficialización de la elección presidencial y en medio de un ambiente marcado por las diferencias sobre el resultado de los comicios.

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