Estos son los mejores memes que dejó el partido entre Colombia y Suiza: James Rodríguez y Luis Díaz, los protagonistas

James Rodriguez, uno de los preferidos en los memes de redes sociales que dejó el partido entre Colombia y Suiza - crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES via Reuters

El partido entre Colombia y Suiza venía anticipado de expectativa por la posibilidad de que los de Néstor Lorenzo igualaran lo conseguido en Brasil 2014, cuando se aseguraron un lugar en los cuartos de final.

Sin embargo, el ritmo de juego mostrado por la Tricolor estuvo por debajo de lo visto en partidos anteriores. Pese a los intentos de Jhon Arias y Gustavo Puerta por desequilibrar el esquema suizo, la falta de espacios y de movilidad hicieron de Colombia un equipo predecible.

Los principales señalados fueron James Rodríguez y Luis Díaz. El primero fue acusado del ritmo lento mostrado en los 45 minutos iniciales, mientras que el segundo estuvo lejos de su nivel habitual con el Bayern Múnich, sin capacidad para desequilibrar o generar peligro por su cuenta, y chocando constantemente con sus marcadores.

PUBLICIDAD

En desarrollo