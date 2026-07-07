Gustavo Petro insistió en fraude electoral y rechazó la elección deAbelardo de la Espriella como presidente: “Mis declaraciones son graves, pero no irresponsables”

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030; Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia - crédito Sergio Acero/Enea Lebrun/REUTERS

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, insistió en un supuesto fraude en las elecciones del 21 de junio de 2026, que dio como ganador al abogado Abelardo de la Espriella.

En respuesta al comunicado del Partido Conservador, que calificó como “graves e irresponsables” las declaraciones del presidente colombiano por no reconocer la victoria de De la Espriella, el jefe de Estado saliente afirmó: “Claro que mis declaraciones son graves, Pero no irresponsables, están completamente probadas (sic)”.

Gustavo Petro insistió en un supuesto fraude en las elecciones del 21 de junio de 2026, que dio como ganador al abogado Abelardo de la Espriella - crédito Juan Bello/Presidencia

El mandatario insistió en que quien ganó las elecciones el 21 de junio fue el excandidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda. Además, afirmó que el triunfo de De la Espriella se produjo mediante supuestos algoritmos provenientes de Estados Unidos y empresas privadas de Israel.

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“Quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda, el triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada de Israel (sic)”, indicó el jefe de Estado.

Petro afirmó que tanto la justicia colombiana como la estadounidense tendrán todas las pruebas que evidenciarían un fraude electoral. “La justicia colombiana y la estadounidense, porque los delitos se cometieron en el territorio de los EEUU tendrán todas las pruebas (sic)”, aseveró el presidente Petro.

El jefe de Estado indicó que el martes 7 de julio de 2026 la bancada del Pacto Histórico recibirá las pruebas que, según dijo, fueron recogidas por los equipos de testigos digitales.

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“Serán recibidas las pruebas por la bancada parlamentaria del Pacto Histórico entregadas por los equipos de testigos digitales que hicieron la investigación desde la ciudadanía misma (sic)”, aseveró.

Gustavo Petro indicó que la bancada del Pacto Histórico recibirán las pruebas que, según Gustavo Petro, fueron recogidas por los equipos de testigos digitales - crédito @petrogustavo/X

¿Qué dijo el Partido Conservador?

El Partido Conservador intensificó el debate político después de que el presidente Gustavo Petro manifestara que no reconocerá al próximo gobierno liderado por Abelardo de la Espriella. La agrupación consideró que esas afirmaciones son “graves e irresponsables” y enfatizó su desacuerdo con la postura del mandatario.

Mediante un comunicado difundido en la red social X, el partido reiteró su apoyo a las instituciones responsables de organizar y supervisar el proceso electoral. Destacó que los resultados de los comicios recibieron el aval tanto de los entes nacionales como de las misiones internacionales de observación electoral.

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En su mensaje, el Partido Conservador subrayó la importancia de mantener la confianza ciudadana en el sistema democrático y reiteró su respaldo a la Registraduría Nacional y al Consejo Nacional Electoral.

“Grave e irresponsable que el Presidente Petro insista en deslegitimar las instituciones solo porque el resultado democrático no favoreció a su candidato. En lugar de presentar pruebas concluyentes ante las autoridades competentes, recurre a señalamientos en redes sociales que buscan desconocer una derrota política legítima sembrando relatos mentirosos sobre el proceso electoral”, indicó la colectividad.

El pronunciamiento se emitió tras un mensaje extenso de Gustavo Petro en X, donde el presidente expresó nuevamente su convicción de que las elecciones del 21 de junio estuvieron afectadas por un presunto fraude. Petro declaró que no reconoce la legitimidad del gobierno entrante y sostuvo que Abelardo de la Espriella no resultó el verdadero ganador en la segunda vuelta presidencial.

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El Partido Conservador emitió un comunicado en el que respaldó a la Registraduría y al CNE tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro -crédito @soyconservador/X

Según Petro, durante el proceso de escrutinio se habría manipulado el conteo de votos mediante algoritmos informáticos, lo que habría modificado el resultado final. El presidente detalló que esta intervención favoreció a De la Espriella, quien fue declarado vencedor con 12,9 millones de votos. Petro afirmó que el senador Iván Cepeda habría obtenido en realidad 12,7 millones de sufragios, poniendo en duda la validez de los datos oficiales.

Además, Petro sostuvo que la manipulación se realizó desde un servidor en Los Ángeles, California, controlado por los hermanos Bautista. En su mensaje puntualizó: “Nosotros tenemos toda la información sobre desde que servidor IP situado en los Angeles, California, de propiedad de los hermanos Bautista, integrado a la operación de escrutinios se utilizaron algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo”.

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