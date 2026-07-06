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Tour de Francia 2026, un pinchazo frenó el ataque de Egan Bernal en la tercera etapa: así fue el desempeño de los colombianos

El colombiano se detuvo para cambiar de bicicleta cuando marchaba en cabeza y cedió cerca de 40 segundos en un tramo de alto ritmo, antes de reintegrarse al lote con ayuda de su equipo

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Una pinchada en la tercera etapa del Tour de Francia hizo perder valiosos segundos al colombiano - crédito Tour de Francia

El Tour de Francia 2026 vivió un momento inesperado para Egan Bernal durante la tercera etapa, cuando un pinchazo frustró sus aspiraciones de protagonismo tras un valiente intento de escapada.

El colombiano, quien forma parte del equipo Netcompany Ineos, debió detenerse luego de liderar la carrera, perdiendo un tiempo valioso frente a sus rivales directos.

La fracción, que cubre 195,9 kilómetros entre Granollers y Les Angles, se caracteriza por su perfil de media montaña. En el trayecto se encuentran dos puertos de tercera categoría, uno de primera y un ascenso final también de tercera.

Este terreno brindó oportunidades para ataques estratégicos y posibles cambios en la clasificación general.

El percance le costó a Egan Bernal cerca de 40 segundos frente al grupo principal del Tour de Francia 2026 - crédito REUTERS/Stephanie Lecocq
El percance le costó a Egan Bernal cerca de 40 segundos frente al grupo principal del Tour de Francia 2026 - crédito REUTERS/Stephanie Lecocq

Aproximadamente a 119 kilómetros de la meta, Bernal lanzó un ataque decidido que lo colocó en cabeza. Su aceleración evidenció ambición y buenas sensaciones en una jornada relevante para las aspiraciones generales. Sin embargo, el infortunio apareció cuando un pinchazo lo obligó a cambiar de bicicleta, truncando el impulso que había conseguido.

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El contratiempo supuso una pérdida de cerca de 40 segundos respecto al grupo principal, diferencia significativa dada la intensidad de la competencia en ese momento. El ritmo impuesto por los favoritos dificultó la recuperación, aunque el respaldo del equipo permitió que Bernal lograra reintegrarse al lote.

A 45 kilómetros de la llegada, el colombiano permanecía junto a los favoritos, aunque ya no mostraba la misma explosividad que al inicio del ataque.

La posibilidad de un nuevo intento ofensivo parecía descartada por el momento, mientras el pelotón se preparaba para el ascenso final.

Mal día para el colombiano por un ataque fue opacado por un pinchazo - crédito EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
Mal día para el colombiano por un ataque fue opacado por un pinchazo - crédito EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Detalles tercera etapa

La tercera etapa del Tour de Francia cambió el panorama de la clasificación general. Tadej Pogacar se impuso en un final explosivo en Les Angles, donde un ataque en los metros decisivos le permitió dejar atrás a Jonas Vingegaard y arrebatarle el liderato.

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El recorrido de la jornada sumó 195,9 kilómetros, con tres puertos de montaña y un desnivel acumulado de 3.850 metros. El pelotón afrontó el primer desafío montañoso tras dejar atrás territorio español y cruzar a Francia.

La definición de la etapa fue un duelo directo entre los principales favoritos. Pogacar aceleró en los últimos metros, logró una mínima ventaja y cruzó la meta por delante de Vingegaard. El resultado no solo le dio la victoria de etapa, sino que también lo ubicó al frente de la general, desplazando al danés gracias a diferencias mínimas en la contrarreloj individual.

El día estuvo marcado por múltiples intentos de escapada, protagonizados inicialmente por Torstein Traaen, Thibault Guernalec, Louis Vervaeke, Liam Slock y Joel Nicolau. Ninguno de ellos logró consolidar la fuga ante la vigilancia de los equipos de los favoritos.

Egan Bernal fue protagonista en la subida al Côte de Saint Feliu de Codines. El colombiano intentó separarse junto a Quinn Simmons, pero el pelotón no permitió que abrieran diferencia. Durante ese mismo tramo, Thymen Arensman, compañero de Bernal en Ineos, sufrió una caída.

La fuga que logró despegar contó con la presencia de Bernal y otros nombres como Raúl García Pierna, Nelson Oliveira y Magnus Cort. El grupo alcanzó más de dos minutos de ventaja, aunque el ritmo impuesto por el UAE Team en el pelotón fue determinante para recortar distancias y neutralizar la escapada en el tramo final.

Desempeño de los ciclistas colombianos en la etapa

Tres colombianos llamaron la atención por su desempeño: Egan Bernal mostró iniciativa y resistencia hasta ceder tiempo en los kilómetros finales; Sergio Higuita fue el mejor ubicado del grupo nacional; Harold Tejada mantuvo la pelea, aunque perdió segundos valiosos.

La tercera etapa del Tour de Francia quedó marcada por la reacción de los favoritos, la actuación de los colombianos y el cambio de líder en la clasificación general. Pogacar se sitúa ahora en la cima, mientras que Vingegaard ocupa la segunda posición tras la ajustada definición.

El martes 7 de julio se disputará la cuarta etapa, que llevará a los corredores de Carcasona a Foix a lo largo de 181,9 kilómetros. Se espera otra jornada de alta exigencia y posibles movimientos en la general, ya que el Tour apenas comienza a mostrar sus cartas principales.

Etapa 4 Tiempo / Diferencia

1. Tadej Pogacar 4 h 45 min 11 s

2. Jonas Vingegaard a 2 s

3. Richard Carapaz m.t.

4. Paul Seixas m.t.

5. Tobias Johannessen a 4 s

15. Sergio Higuita a 18 s

17. Egan Bernal m.t.

25. Harold Tejada a 57 s

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