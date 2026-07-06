Orden de arresto contra el ministro de Trabajo Antonio Sanguino por desacato: se negó a responder sobre casos de acoso en Rtvc

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, tendrá que pagar cinco días de cárcel por negarse a responder un fallo de tutela - crédito Ministerio del Trabajo

Una orden judicial emitida en Bogotá determinó el desacato del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, por no cumplir un fallo que protegía el derecho fundamental de petición de la representante a la Cámara, Katherine Miranda Peña.

El juez Víctor Hugo González, titular del Juzgado 20 Laboral del Circuito, firmó la decisión que terminó por imponer una sanción que incluye el arresto transitorio y una multa al funcionario, según el documento difundido por Caracol Radio.

El juzgado evaluó el expediente abierto tras la denuncia de la congresista, quien exigía información detallada sobre las acciones del Ministerio del Trabajo frente a señalamientos de acoso y violencia de género en Sistema de Medios Públicos - Rtvc. Según el documento judicial, la tutela exigía una respuesta completa a un cuestionario de doce preguntas, radicado el 24 de marzo de 2026.

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El despacho judicial concluyó que el Ministerio del Trabajo no respondió de fondo y a tiempo la petición de la congresista, a pesar de la orden expresa emitida el 20 de mayo de 2026.

Por este motivo, el juez decidió sancionar al ministro con cinco días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, sanción que se extiende a quienes ocupen su cargo en caso de ausencia.

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