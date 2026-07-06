Colombia

Gustavo Petro se refirió a supuesto plan para presionar a Abelardo de la Espriella y capturar a Álvaro Uribe: “Con el sol los vampiros desaparecen”

A través de su cuenta oficial de X, el presidente colombiano señaló que siempre votará para que el país sea independiente y soberano

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Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Enea Lebrun/REUTERS
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Enea Lebrun/REUTERS

El presidente Gustavo Petro se refirió al supuesto plan atribuido al Gobierno y a la Fiscalía General de la Nación, encabezada por Luz Adriana Camargo, que contemplaría presuntas presiones sobre el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y la captura del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La información fue publicada por el medio Semana y difundida por la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila.

Según fuentes citadas por ese medio de comunicación, el objetivo supuestamente sería garantizar la no extradición del presidente Gustavo Petro y la permanencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). También señalaron que ya existe una supuesta orden de captura redactada contra el exmandatario colombiano (2002-2010).

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Supuestamente ya existe una orden de captura contra el expresidente Álvaro Uribe - crédito Juan David Duque/REUTERS
Supuestamente ya existe una orden de captura contra el expresidente Álvaro Uribe - crédito Juan David Duque/REUTERS

Al respecto, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X y afirmó: “Con el sol los vampiros desaparecen”.

Según el jefe de Estado, existen supuestas centrales de inteligencia privadas conformadas por ciudadanos de nacionalidad israelí que habrían creado algoritmos con el propósito de “burlar la decisión del pueblo soberano de Colombia”.

“Las centrales de inteligencia privadas de ciudadanos israelíes hicieron los algoritmos para burlar la decisión del pueblo soberano de Colombia (sic)”, indicó el presidente Petro.

Por este motivo, el mandatario colombiano preguntó en su publicación en X si “es más poderoso el algoritmo o la espada del Libertador”.

El presidente Gustavo Petro indicó que el pueblo debe tener la palabra en Colombia y que, por esa razón, siempre votará para que el país sea independiente y soberano.

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Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro preguntó en su publicación en X si “es más poderoso el algoritmo o la espada del Libertador” - crédito @petrogustavo/X

“El pueblo es el que debe tener la palabra. Cómo persona voto porque Colombia sea independiente y soberana (sic)”, afirmó el mandatario.

El expresidente Álvaro Uribe está citado a indagatoria el próximo 24 de julio de 2026 por el caso relacionado con las masacres de El Aro, La Granja y el asesinato de Jesús María Valle.

El líder natural del Centro Democrático no ha compartido ni ha dado una declaración del supuesto plan, pero si indicó que agradece de “corazón los mensajes de tantas personas, sus oraciones. Estoy muy conmovido. Perdónenme por favor la falta de respuesta de mensajes, confieso que no he alcanzado en los últimos meses. No ha sido pereza ni indiferencia”.

Detalles de la indagatoria

La justicia investiga hechos de violencia ocurridos en el norte de Antioquia, específicamente en los corregimientos de La Granja y El Aro. Durante junio de 1996, paramilitares asesinaron a cuatro campesinos en La Granja. Un año después, el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia cometió la masacre de El Aro, donde más de quince habitantes fueron torturados y asesinados, el pueblo fue destruido y se produjo un desplazamiento masivo.

El proceso judicial busca establecer si la Gobernación de Antioquia, bajo la administración de Álvaro Uribe Vélez, o la fuerza pública, tuvieron algún grado de responsabilidad, ya sea por acción u omisión, en estos hechos. El objetivo es esclarecer si existió algún tipo de colaboración o permisividad que facilitara la actuación de los grupos armados. El expresidente ha rechazado de manera reiterada cualquier relación con estructuras ilegales o participación en estos sucesos.

Álvaro Uribe confirmó que fue llamado a Indagatoria por la Fiscalía
Con este mensaje en su perfil de X, el expresidente Álvaro Uribe reveló que tendrá que rendir indagatoria por la masacre del Aro y el asesinato de Jesús María Valle, además de los nexos con la Hacienda Guacharacas - crédito @alvarouribevel/X

En la documentación aparece el asesinato de Jesús María Valle, abogado y defensor de derechos humanos. Él había denunciado públicamente la relación entre miembros de la fuerza pública, paramilitares y la Gobernación de Antioquia antes de ser asesinado el 27 de febrero de 1998 por un comando paramilitar en su oficina, según los testimonios recogidos.

Otra línea de investigación aborda los hechos relacionados con la Hacienda Guacharacas, ubicada en San Roque y propiedad de la familia Uribe Vélez. Diversos testimonios de exintegrantes de grupos armados y trabajadores del lugar indican que la finca fue utilizada como base de operaciones y centro de entrenamiento para el Bloque Metro de las AUC. Las autoridades tratan de determinar si Álvaro y Santiago Uribe facilitaron, promovieron o financiaron la creación de este grupo armado ilegal utilizando los predios familiares.

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