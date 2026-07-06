Gustavo Petro confirmó la orden de extradición de ‘Chiquito Malo’, cabecilla del Clan del Golfo: sería entregado a las autoridades de Estados Unidos

La extradición autorizada por Colombia queda sujeta a garantías que prohíben desaparición forzada, tortura, tratos crueles, prisión perpetua, destierro y confiscación- crédito Presidencia de Colombia/Policía Nacional de Colombia

La reactivación de la extradición de Jobanis de Jesús Ávila, conocido como ‘Chiquito Malo’, fue formalizada tras la resolución firmada por el presidente Gustavo Petro.

El documento oficial ordena que el señalado cabecilla del Clan del Golfo sea entregado a las autoridades judiciales de Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico.

El proceso de extradición de Ávila Villadiego se estructura sobre la acusación de “concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia conteniendo cocaína”, señala la resolución.

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