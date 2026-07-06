Colegio público bogotano está entre los 10 finalistas del World’s Best School Prizes 2026: así consiguió el reconocimiento

La institución educativa distrital desarrolló un modelo de mediación entre estudiantes y apoyo emocional que le permitió llegar a la fase final del reconocimiento internacional organizado por T4 Education - crédito Alcaldia de Bogotá

El Colegio Las Margaritas IED de Alianza Educativa en Bogotá se ha convertido en un referente mundial tras ser seleccionado entre los diez finalistas de los World’s Best School Prizes 2026, un reconocimiento de T4 Education.

Según indicó la organización internacional, el impacto de su Refugio Socioemocional no solo ha transformado la convivencia escolar, sino que ha posicionado a la institución en el quinto lugar académico de su localidad.

El modelo implementado por el colegio redujo en un 85 % las situaciones críticas de convivencia, resultado que evidencia la eficacia de priorizar el bienestar emocional sobre los métodos tradicionales de sanción.

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“Esta noticia nos llena de orgullo y nos dice que la educación pública colombiana puede ser referente mundial. También nos recuerda algo que en Alianza Educativa hemos defendido durante años: no hay excelencia académica sin desarrollo socioemocional”, señaló Diana Basto Castro, directora general de Alianza Educativa.

La institución bogotana hace parte de las 50 escuelas finalistas de los Premios a la Mejor Escuela del Mundo 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá

La estrategia articuló un currículo socioemocional propio con la mediación de la Cámara de Comercio de Bogotá, generando un entorno protector y participativo para los estudiantes.

Este reconocimiento coloca a Bogotá en el escenario internacional, pues la institución competirá en la categoría “Fomento de una Vida Saludable”, que premia a los proyectos que mejor promueven el bienestar integral de los estudiantes.

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La noticia fue celebrada por la Secretaría de Educación de Bogotá, que subrayó la importancia de fortalecer las habilidades socioemocionales para construir comunidades educativas más sanas y cohesionadas.

El Refugio Socioemocional es un espacio voluntario donde los estudiantes disponen de cuatro “rincones” que abordan diferentes dimensiones del bienestar: meditación para la autorregulación, actividades artísticas que canalizan emociones, retos que trabajan la resiliencia y entrenamiento físico para liberar tensiones. Cada rincón fomenta el diálogo, la identificación de emociones y la resolución pacífica de conflictos.

El colegio Las Margaritas es el único representante de Colombia y uno de los dos finalistas latinoamericanos en la categoría Fomento de una Vida Saludable - crédito worldsbestschool.org

El enfoque de Alianza Educativa demuestra que apostar por el desarrollo socioemocional no solo mejora la convivencia, sino que potencia el sentido de pertenencia y el desempeño académico.

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La experiencia de Las Margaritas se suma a la de otros colegios de la red que han recibido reconocimientos similares, consolidando una visión integral de la educación pública en Colombia.

“Esta es la segunda vez que un colegio de nuestra red recibe reconocimiento internacional gracias a una iniciativa centrada en el bienestar de sus estudiantes. Primero fue La Giralda en el 2024 con su Gimnasio Socioemocional. Hoy es Las Margaritas con su Refugio Socioemocional. Y quiero decirlo con claridad: no es casualidad. Es la evidencia de una apuesta de Alianza Educativa que se amplifica en nuestra red de once colegios distritales”, señaló Basto.

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El Refugio Socioemocional ha ganado atención internacional como modelo replicable para otros contextos escolares. El éxito de este programa se refleja en la disminución de conflictos y en el fortalecimiento del clima escolar, incentivando a otras instituciones a considerar el bienestar emocional como un pilar educativo fundamental.

El modelo Refugio Socioemocional del colegio Las Margaritas ha reducido en un 85% los conflictos graves entre estudiantes - crédito worldsbestschool.org

“Quiero hacerles un reconocimiento muy grande y que esta noticia se propague por todo el país. Recibir la noticia de que el Colegio Las Margaritas IED ha sido seleccionado como uno de los mejores en el mundo en la categoría de “Vidas saludables” es un orgullo para Alianza Educativa, y también especialmente para Bogotá y para la Alcaldía de Carlos Fernando Galán. Quiero felicitarlos por esta apuesta decidida que están haciendo todos los equipos por construir una forma de relacionarse amable, tranquila, respetuosa, que se va convirtiendo en un estilo de vida pacífico y digno para ustedes, y además me llena de alegría y esperanza saber cómo sí es posible mejorar la convivencia escolar, que es uno de los objetivos por lo que también trabajamos en la Secretaría de Educación”, comentó Julia Rubiano. Secretaria de Educación de Bogotá

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Actualmente, la plataforma de T4 Education ha habilitado la votación pública para el premio Community Choice, animando a la comunidad académica y a la ciudadanía a respaldar este logro. La nominación de Las Margaritas no solo es un galardón institucional, sino una oportunidad para visibilizar prácticas innovadoras que pueden transformar la educación pública a nivel global.