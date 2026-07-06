Pelea entre Daniel Quintero y ‘Fico’ Gutiérrez llegó a la justicia: Superintendencia de Salud denunció al alcalde de Medellín por supuesta obstrucción

La Supersalud denunció penalmente a Federico Gutiérrez por presunta obstrucción y maltrato durante auditorías al manejo de recursos públicos en la salud de Medellín - crédito imagen Ilustrativa Infobae

El cruce de acusaciones entre la Superintendencia Nacional de Salud de Daniel Quintero y la Alcaldía de Medellín, liderada por Federico Gutiérrez, ha escalado a una nueva fase judicial y política.

El detonante fue la presentación de una denuncia penal por parte de la Supersalud contra el mandatario local, a quien acusa de obstrucción y maltrato durante auditorías oficiales al manejo de recursos públicos en el sector salud del distrito.

La entidad nacional, dirigida por el exalcalde de Medellín, responsabilizó directamente tanto al alcalde como a la subsecretaria jurídica, Liliana Correa, por supuestos episodios de violencia contra servidores públicos.

Estos hechos no solo fueron informados a la Fiscalía General de la Nación, que ahora debe determinar si existen conductas con relevancia penal, sino a la Procuraduría General de la Nación, a la que se remitió el caso para su revisión disciplinaria.

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Daniel Quintero - crédito Supersalud

La denuncia surge mientras la Supersalud ejecuta un plan estratégico nacional de inspección en Antioquia, focalizado en las secretarías de Salud de la Gobernación y del distrito de Medellín. Un equipo de trece auditores fue desplegado para verificar el uso de los fondos públicos destinados al sector, según informó la entidad.

La auditoría específica sobre Medellín quedó suspendida temporalmente por una recusación interpuesta por la administración distrital. Tras la resolución ministerial correspondiente, la Superintendencia anunció la reanudación inmediata del proceso.

La Supersalud ha defendido que “ninguna autoridad territorial puede impedir sus labores de control” e insiste en que la vigilancia y auditoría no responden a intereses políticos, sino al propósito de proteger los recursos y combatir la corrupción.

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En contraste, Federico Gutiérrez rechazó categóricamente las acusaciones y calificó las acciones de la Supersalud como “un ejercicio politiquero” y una extralimitación de funciones.

Daniel Quintero - crédito Supersalud

Mediante publicaciones en sus redes sociales, el alcalde manifestó que el Gobierno Nacional pretende intervenir en asuntos distritales, mientras que la administración anterior, señalada por él por presuntos actos de corrupción, aún enfrenta procesos judiciales.

En el núcleo del conflicto, la administración distrital sostiene que la intervención de la Supersalud constituye una forma de intimidación política. Gutiérrez declaró que denunciará las actuaciones ante la Procuraduría y reiteró que su gobierno defenderá la institucionalidad y los recursos de la ciudad.

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La disputa actual se produce en un clima de confrontación entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales de Antioquia. En este contexto, la Supersalud niega cualquier sesgo o motivación política, mientras persisten las fricciones por la gestión previa en la ciudad.

Varios exfuncionarios de la administración Quintero han sido vinculados a procesos judiciales o disciplinarios, aunque la existencia de imputaciones no supone responsabilidad definitiva.

Diferencias con el caso de la Fábrica de Licores de Antioquia

El conflicto relacionado con la auditoría a la salud es independiente de la controversia que involucra a la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA). En ese caso, la Supersalud también intentó realizar inspecciones, pero la empresa presentó una acción de tutela para que un juez defina el alcance de las competencias de la entidad de control sobre una firma que asegura no administrar recursos del sistema de salud.

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Durante ese procedimiento, la FLA cuestionó la imparcialidad de los auditores, señalando antecedentes de enfrentamientos entre su gerente, Esteban Ramos Maya, y Daniel Quintero, así como la participación de funcionarios que formaron parte de la administración anterior de Medellín. El proceso derivó en un enfrentamiento jurídico con tutelas y recusaciones, acentuando la desconfianza institucional.

La confrontación en torno a las auditorías no solo refleja un pulso político de largo alcance entre la Nación y las autoridades regionales, sino que también mantiene en vilo la gestión y vigilancia de los recursos públicos en Antioquia.

Mientras la Fiscalía y la Procuraduría evalúan las denuncias cruzadas, la administración de la salud en la región permanece envuelta en un clima de disputa, con efectos directos sobre la agenda política y judicial del departamento.

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