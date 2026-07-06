Colombia

Así recibieron el nombramiento del general (r) Jorge Eduardo Mora como ministro de Defensa: “El país se encaminará hacia la recuperación de la seguridad”

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó al general (r) Jorge Eduardo Mora como nuevo ministro de Defensa a partir del 7 de agosto de 2026

Guardar
Google icon
General (r) Jorge Mora - crédito @generaljorgemora/IG/Prensa Abelardo de la Espriella /X
Figuras como Rodrigo Lara y Eduardo Zapateiro reconocer la trayectoria del general (r) Jorge Mora en las Fuerzas Militares - crédito @generaljorgemora/IG/Prensa Abelardo de la Espriella /X

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, designó al mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López para ocupar el cargo de ministro de Defensa Nacional a partir del 7 de agosto de 2026, fecha en la que asumirá la Presidencia.

La designación fue anunciada por De la Espriella la mañana del lunes 6 de julio de 2026 a través de sus redes sociales. El presidente electo destacó que la incorporación del oficial retirado constituye un reconocimiento al trabajo realizado por las Fuerzas Militares y la Policía.

Reacciones

La Federación Nacional de Departamentos (FND) aseguró que la designación del general (r) Jorge Eduardo Mora permitirá recuperar la seguridad y el orden público en Colombia.

PUBLICIDAD

“Desde la Federación Nacional de Departamentos estamos seguros que el país se encaminará hacia la recuperación de la seguridad y el orden público con el Mayor General (r) Jorge Eduardo Mora como ministro de Defensa Nacional del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Decisión que aplaudimos como un reconocimiento al honor y a la gloria de nuestras Fuerzas Militares (sic)”, indicó la FND.

Recodaron el juramento que realizan los militares cuando inician a prestar el servicio. “Mora juró defender la libertad, el orden y la justicia, no solo para proteger las fronteras y la soberanía; sino para salvaguardar la institucionalidad del Estado colombiano; valores que confiamos contribuirán a fortalecer la seguridad y el trabajo conjunto con las regiones (sic)”, indicaron.

PUBLICIDAD

Federación Nacional de Departamentos - crédito @FNDCol/X
La Federación Nacional de Departamentos (FND) aseguró que la designación del general (r) Jorge Eduardo Mora permitirá recuperar la seguridad y el orden público en Colombia - crédito @FNDCol/X

Así las cosas, enviaron un mensaje de éxito en el nuevo cargo que asumirá a partir del 7 de agosto de 2026 “y, desde ya, expresamos nuestra disposición para trabajar conjuntamente por una Patria Milagro (sic)”.

Rodrigo Lara, ministro del Interior designado por Abelardo de la Espriella, calificó la decisión como “extraordinaria”. Reconoció el trayecto de Mora durante su carrera como militar.

“Extraordinaria designación. Jorge Eduardo Mora es un ilustre y condecorado ex general de la República. Su trayectoria y sus resultados lo habilitan para ser un gran Ministro de Defensa. Su herencia y sus resultados de servicios a la Patria señalan un camino de excelencia. Enhorabuena (sic)“, indicó Lara.

Rodrigo Lara - crédito @Rodrigo_Lara_/X
Rodrigo Lara, ministro del Interior designado por Abelardo de la Espriella, calificó la decisión como “extraordinaria” - crédito @Rodrigo_Lara_/X

El excomandante del Ejército Nacional, general (r) Eduardo Zapateiro, felicitó a Jorge Eduardo Mora por su nueva designación como ministro de Defensa de Colombia a partir del 7 de agosto de 2026.

“Señor General, Jorge Eduardo MORA LÓPEZ, mis sinceras Felicitaciones!!!Sr. Ministro de Defensa Nacional. A Colombia la Salvamos, con un solo propósito y fin, hacer de ella “UNA PATRIA MILAGRO”, que nuestro Presidente, Dr. ABELARDO DE LA ESPRIELLA y su gabinete tiene claro hacerlo una realidad. Usted con su HONORABILIDAD, CARÁCTER Y PROFESIONALISMO, que lo ha caracterizado como un GRAN SOLDADO Y GRAN SERVIDOR DE LA PATRIA, será pieza FUNDAMENTAL en esta MISIÓN (sic)“, indicó Zapateiro.

Y agregó: “Fuertísimo abrazo! mi Gran Amigo, extensivo para su señora esposa e hijos. Dios te dé la sabiduría necesaria y sabes que cuentas con todo mi APOYO INCONDICIONAL.AJUA!!! (sic)”.

Eduardo Zapateiro - crédito @EEZapateiro/X
El excomandante del Ejército Nacional, general (r) Eduardo Zapateiro, felicitó a Jorge Eduardo Mora por su nueva designación como ministro de Defensa - crédito @EEZapateiro/X

La Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia del Valle también felicitó al general en retiro por su designación como jefe de la cartera de defensa, deseándole “muchos éxitos” en esta nueva etapa.

“En nombre de la Junta Directiva de ACORE Valle del Cauca, felicito al Mayor General (r) Jorge Mora López por su designación como Ministro de Defensa Nacional. Su trayectoria, liderazgo y vocación de servicio son garantía de compromiso con Colombia. ¡Muchos éxitos!“, indicó Acore del Valle.

Acore - crédito @ACOREValleins/X
La Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia del Valle también felicitó al general en retiro por su designación como jefe de la cartera de defensa, deseándole “muchos éxitos” en esta nueva etapa - crédito @ACOREValleins/X

Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, felicitó al general (r) Jorge Eduardo Mora por su nuevo cargo y afirmó que se debe garantizar la seguridad en Colombia para impulsar la economía.

“Recuperar la seguridad en las regiones es fundamental para que los empresarios puedan desarrollar sus actividades, impulsar la inversión, generar empleo y contribuir al bienestar social”, afirmó. Asimismo, expresó la disposición del gremio para “trabajar conjuntamente por el fortalecimiento de la seguridad, la institucionalidad y el Estado de derecho, indicó Gutiérrez

Natalia Gutiérrez - crédito @NGutierrezJ/X
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, felicitó al general (r) Jorge Eduardo Mora por su nuevo cargo y afirmó que se debe garantizar la seguridad en Colombia para impulsar la economía - crédito @NGutierrezJ/X

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), también felicitó al general en retiro, destacando su trayectoria militar.

“Felicitaciones al Mayor General Jorge Eduardo Mora López . Su trayectoria, conocimiento operativo y lealtad con la Fuerza Pública representan una señal importante en un momento en el que Colombia necesita recuperar autoridad, fortalecer la moral de soldados y policías, y garantizar seguridad con institucionalidad en todos los territorios (sic)”, indicó.

María Claudia Tarazona - crédito @mclacouture/X
María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), también felicitó al general en retiro, destacando su trayectoria militar - crédito @mclacouture/X

Finalmente, el partido Salvación Nacional, aseguró que la designación de Jorge Eduardo Mora tiene un significado especial.

“Para Salvación Nacional este nombramiento tiene, además, un significado especial. El Mayor General (r) Jorge Eduardo Mora hizo parte de nuestro proyecto político como candidato al Senado, compartiendo la convicción de construir una Colombia fuerte, segura y respetuosa de sus instituciones. Confiamos en que su experiencia y vocación de servicio estarán siempre al servicio del pueblo colombiano”, indicó la colectividad.

Temas Relacionados

Ministerio de DefensaGeneral (r) Jorge Eduardo MoraAbelardo de la EspriellaReacciones Ministerio de DefensaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pelea entre Daniel Quintero y ‘Fico’ Gutiérrez llegó a la justicia: Superintendencia de Salud denunció al alcalde de Medellín por supuesta obstrucción

La entidad nacional afirmó que el mandatario y la subsecretaria jurídica habrían incurrido en obstrucciones y episodios de violencia contra servidores durante inspecciones a fondos sanitarios, en un caso remitido a Fiscalía y Procuraduría

Pelea entre Daniel Quintero y ‘Fico’ Gutiérrez llegó a la justicia: Superintendencia de Salud denunció al alcalde de Medellín por supuesta obstrucción

La historia de Alessandro Frigerio y Johan Vonlanthen, los dos colombianos que jugaron el Mundial con la selección de Suiza

Dos migrantes desafiaron fronteras y dejaron su huella en el seleccionado helvético antes de un nuevo duelo mundialista

La historia de Alessandro Frigerio y Johan Vonlanthen, los dos colombianos que jugaron el Mundial con la selección de Suiza

Colegio público bogotano está entre los 10 finalistas del World’s Best School Prizes 2026: así consiguió el reconocimiento

La Institución Educativa Distrital Las Margaritas , de la Alianza Educativa en Bogotá, fue escogida por T4 Education y competirá en la categoría Fomento de una Vida Saludable, lo que proyecta a la ciudad en el escenario internacional

Colegio público bogotano está entre los 10 finalistas del World’s Best School Prizes 2026: así consiguió el reconocimiento

Gustavo Petro llamó “fascista” a ‘Fico’ Gutiérrez por orden para borrar un mural en Medellín: “Pintar arte no es vandalismo”

El alcalde de Medellín respondió al presidente Gustavo Petro con críticas en redes sociales y señaló el tiempo restante del actual mandato presidencial

Gustavo Petro llamó “fascista” a ‘Fico’ Gutiérrez por orden para borrar un mural en Medellín: “Pintar arte no es vandalismo”

Mundial 2026: la selección Colombia es la única que ha jugado en los tres países anfitriones, han recorrido más de 7.000 kilómetros

La travesía acumulada coloca a la Tricolor entre los de mayor desgaste en esta Copa del Mundo, con Inglaterra como único equipo activo por encima

Mundial 2026: la selección Colombia es la única que ha jugado en los tres países anfitriones, han recorrido más de 7.000 kilómetros
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Influenciadora suiza explicó por qué apoyará a la Selección Colombia en su encuentro frente a Suiza: “Ojalá no me expulsen de mi país”

Influenciadora suiza explicó por qué apoyará a la Selección Colombia en su encuentro frente a Suiza: “Ojalá no me expulsen de mi país”

‘Masterchef Celebrity’ tendría un cambio significativo para los participantes: “Una de las temporadas más exigentes”

Andrea Valdiri llegó a Venezuela con camión de ayudas y dio detalles de la tragedia: “Hay muchos abuelitos que no tienen ni siquiera carpa ni colchoneta”

Juliana Calderón presentó al padre de su hijo: estuvieron en Nueva York

Imitador de ‘Yo me llamo’ relató el intento de robo del que fue víctima en la vía Bogotá-Funza: “Terminó subiéndose al capó”

Deportes

La historia de Alessandro Frigerio y Johan Vonlanthen, los dos colombianos que jugaron el Mundial con la selección de Suiza

La historia de Alessandro Frigerio y Johan Vonlanthen, los dos colombianos que jugaron el Mundial con la selección de Suiza

Colombia vs Suiza: hora y dónde ver el partido de octavos de final del Mundial 2026

Néstor Lorenzo se refirió al difícil duelo de la selección Colombia ante Suiza en el Mundial 2026: “Juegan muy bien”

Jhon Arias superó la depresión que sufrió en Brasil para brillar con la selección Colombia en el Mundial 2026: esta es su historia

Así quedaron los colombianos en la etapa 2 del Tour de Francia 2026: hora y dónde ver la tercera jornada