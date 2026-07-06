Así recibieron el nombramiento del general (r) Jorge Eduardo Mora como ministro de Defensa: “El país se encaminará hacia la recuperación de la seguridad”

Figuras como Rodrigo Lara y Eduardo Zapateiro reconocer la trayectoria del general (r) Jorge Mora en las Fuerzas Militares - crédito @generaljorgemora/IG/Prensa Abelardo de la Espriella /X

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, designó al mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López para ocupar el cargo de ministro de Defensa Nacional a partir del 7 de agosto de 2026, fecha en la que asumirá la Presidencia.

La designación fue anunciada por De la Espriella la mañana del lunes 6 de julio de 2026 a través de sus redes sociales. El presidente electo destacó que la incorporación del oficial retirado constituye un reconocimiento al trabajo realizado por las Fuerzas Militares y la Policía.

Reacciones

La Federación Nacional de Departamentos (FND) aseguró que la designación del general (r) Jorge Eduardo Mora permitirá recuperar la seguridad y el orden público en Colombia.

PUBLICIDAD

“Desde la Federación Nacional de Departamentos estamos seguros que el país se encaminará hacia la recuperación de la seguridad y el orden público con el Mayor General (r) Jorge Eduardo Mora como ministro de Defensa Nacional del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Decisión que aplaudimos como un reconocimiento al honor y a la gloria de nuestras Fuerzas Militares (sic)”, indicó la FND.

Recodaron el juramento que realizan los militares cuando inician a prestar el servicio. “Mora juró defender la libertad, el orden y la justicia, no solo para proteger las fronteras y la soberanía; sino para salvaguardar la institucionalidad del Estado colombiano; valores que confiamos contribuirán a fortalecer la seguridad y el trabajo conjunto con las regiones (sic)”, indicaron.

PUBLICIDAD

La Federación Nacional de Departamentos (FND) aseguró que la designación del general (r) Jorge Eduardo Mora permitirá recuperar la seguridad y el orden público en Colombia - crédito @FNDCol/X

Así las cosas, enviaron un mensaje de éxito en el nuevo cargo que asumirá a partir del 7 de agosto de 2026 “y, desde ya, expresamos nuestra disposición para trabajar conjuntamente por una Patria Milagro (sic)”.

Rodrigo Lara, ministro del Interior designado por Abelardo de la Espriella, calificó la decisión como “extraordinaria”. Reconoció el trayecto de Mora durante su carrera como militar.

“Extraordinaria designación. Jorge Eduardo Mora es un ilustre y condecorado ex general de la República. Su trayectoria y sus resultados lo habilitan para ser un gran Ministro de Defensa. Su herencia y sus resultados de servicios a la Patria señalan un camino de excelencia. Enhorabuena (sic)“, indicó Lara.

PUBLICIDAD

Rodrigo Lara, ministro del Interior designado por Abelardo de la Espriella, calificó la decisión como “extraordinaria” - crédito @Rodrigo_Lara_/X

El excomandante del Ejército Nacional, general (r) Eduardo Zapateiro, felicitó a Jorge Eduardo Mora por su nueva designación como ministro de Defensa de Colombia a partir del 7 de agosto de 2026.

“Señor General, Jorge Eduardo MORA LÓPEZ, mis sinceras Felicitaciones!!!Sr. Ministro de Defensa Nacional. A Colombia la Salvamos, con un solo propósito y fin, hacer de ella “UNA PATRIA MILAGRO”, que nuestro Presidente, Dr. ABELARDO DE LA ESPRIELLA y su gabinete tiene claro hacerlo una realidad. Usted con su HONORABILIDAD, CARÁCTER Y PROFESIONALISMO, que lo ha caracterizado como un GRAN SOLDADO Y GRAN SERVIDOR DE LA PATRIA, será pieza FUNDAMENTAL en esta MISIÓN (sic)“, indicó Zapateiro.

PUBLICIDAD

Y agregó: “Fuertísimo abrazo! mi Gran Amigo, extensivo para su señora esposa e hijos. Dios te dé la sabiduría necesaria y sabes que cuentas con todo mi APOYO INCONDICIONAL.AJUA!!! (sic)”.

El excomandante del Ejército Nacional, general (r) Eduardo Zapateiro, felicitó a Jorge Eduardo Mora por su nueva designación como ministro de Defensa - crédito @EEZapateiro/X

La Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia del Valle también felicitó al general en retiro por su designación como jefe de la cartera de defensa, deseándole “muchos éxitos” en esta nueva etapa.

“En nombre de la Junta Directiva de ACORE Valle del Cauca, felicito al Mayor General (r) Jorge Mora López por su designación como Ministro de Defensa Nacional. Su trayectoria, liderazgo y vocación de servicio son garantía de compromiso con Colombia. ¡Muchos éxitos!“, indicó Acore del Valle.

PUBLICIDAD

La Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia del Valle también felicitó al general en retiro por su designación como jefe de la cartera de defensa, deseándole “muchos éxitos” en esta nueva etapa - crédito @ACOREValleins/X

Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, felicitó al general (r) Jorge Eduardo Mora por su nuevo cargo y afirmó que se debe garantizar la seguridad en Colombia para impulsar la economía.

“Recuperar la seguridad en las regiones es fundamental para que los empresarios puedan desarrollar sus actividades, impulsar la inversión, generar empleo y contribuir al bienestar social”, afirmó. Asimismo, expresó la disposición del gremio para “trabajar conjuntamente por el fortalecimiento de la seguridad, la institucionalidad y el Estado de derecho, indicó Gutiérrez

Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, felicitó al general (r) Jorge Eduardo Mora por su nuevo cargo y afirmó que se debe garantizar la seguridad en Colombia para impulsar la economía - crédito @NGutierrezJ/X

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), también felicitó al general en retiro, destacando su trayectoria militar.

“Felicitaciones al Mayor General Jorge Eduardo Mora López . Su trayectoria, conocimiento operativo y lealtad con la Fuerza Pública representan una señal importante en un momento en el que Colombia necesita recuperar autoridad, fortalecer la moral de soldados y policías, y garantizar seguridad con institucionalidad en todos los territorios (sic)”, indicó.

PUBLICIDAD

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), también felicitó al general en retiro, destacando su trayectoria militar - crédito @mclacouture/X

Finalmente, el partido Salvación Nacional, aseguró que la designación de Jorge Eduardo Mora tiene un significado especial.

“Para Salvación Nacional este nombramiento tiene, además, un significado especial. El Mayor General (r) Jorge Eduardo Mora hizo parte de nuestro proyecto político como candidato al Senado, compartiendo la convicción de construir una Colombia fuerte, segura y respetuosa de sus instituciones. Confiamos en que su experiencia y vocación de servicio estarán siempre al servicio del pueblo colombiano”, indicó la colectividad.