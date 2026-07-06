Colombia

Pedro Sánchez resaltó el valor del nuevo ministro de Defensa, elegido por De la Espriella: “Le deseo éxito, sabiduría y fortaleza”

El jefe de cartera saliente aseguró que el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora recibirá unas Fuerzas Militares y una Policía Nacional con altos niveles de confianza ciudadana, además de capacidades operacionales fortalecidas

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Tras el anuncio de la llegada de Jorge Eduardo Mora al Ministerio de Defensa, el actual jefe de la cartera, Pedro Sánchez, expresó su respaldo - crédito @generaljorgemora/Instagram - Ovidio González/Presidencia

En la mañana del lunes 6 de julio, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la designación del mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora López como su próximo ministro de Defensa, lo que desató varios comentarios, tanto positivos como críticos.

Tras conocerse el nombramiento, el actual jefe de esta cartera, el también general retirado Pedro Sánchez, le envió un extenso mensaje de felicitación y respaldo institucional, marcando el inicio de la transición de cara al cambio de gobierno el 7 de agosto de 2026.

Mora López, que actualmente se desempeña como el líder del empalme del sector Defensa con la administración saliente, cuenta con una amplia trayectoria en las Fuerzas Militares. El futuro ministro es reconocido por ser un experto en gestión y planificación estratégica, resolución de conflictos y dirección de operaciones en las zonas más neurálgicas del orden público en Colombia.

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, confirmó al mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López como próximo ministro de Defens - crédito @generaljorgemora/Instagram

El llamado de Pedro Sánchez para una transición institucional

A través de su cuenta en la red social X, el ministro Pedro Sánchez elogió la decisión del nuevo mandatario de confiarle la seguridad del país a un oficial retirado con amplia experiencia en los cuarteles.

Sánchez destacó que este movimiento fortalece la institucionalidad y reconoce la preparación académica y operativa de los uniformados: “Su designación representa un hecho significativo para el sector defensa y para la Fuerza Pública. En el marco institucional de la Constitución de 1991, Colombia vuelve a confiar la conducción del Ministerio de Defensa a un colombiano formado durante décadas en la institución, con conocimiento directo de sus capacidades, de sus desafíos y del valor humano de quienes la integran”.

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El actual jefe de la cartera de Defensa añadió que este nombramiento reafirma que los uniformados están plenamente capacitados para asumir roles estratégicos y gerenciales más allá de la vida militar y policial.

De acuerdo con Sánchez, la llegada de Mora es un reconocimiento directo al sacrificio de los soldados, marinos, aviadores y policías del país.

Pedro Sánchez destacó la experiencia militar y estratégica de Jorge Eduardo Mora López, que liderará el Ministerio de Defensa durante el nuevo Gobierno - crédito @PedroSanchezCol/X
Pedro Sánchez destacó la experiencia militar y estratégica de Jorge Eduardo Mora López, que liderará el Ministerio de Defensa durante el nuevo Gobierno - crédito @PedroSanchezCol/X

Cifras históricas de favorabilidad institucional que resaltó el ministro saliente

En su extenso mensaje, Pedro Sánchez aprovechó para hacer un balance del estado en que se encuentran las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, al asegurar que el nuevo funcionario recibirá unas instituciones con un alto respaldo por parte de los ciudadanos y con capacidades técnicas superiores a las de épocas anteriores.

“Hoy, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional son las instituciones en las que más confían los colombianos y registran los más altos índices de favorabilidad de su historia (81,4% y 69%, respectivamente)”, posteó el jefe de cartera de Defensa de Gustavo Petro.

De igual manera, añadió a su publicación: “Nuestros militares y policías están altamente motivados, mantienen una sólida dinámica operacional y cuentan con capacidades superiores a las de años atrás”.

Con el fin de garantizar que el cambio de mando no afecte las operaciones en curso en las distintas regiones del país, Sánchez confirmó que ya se abrieron los canales de comunicación directa con Mora para coordinar las mesas técnicas de trabajo y revisar los expedientes más complejos de seguridad nacional.

Pedro Sánchez aseguró que entregará unas Fuerzas Militares y una Policía con altos niveles de favorabilidad ciudadana y confirmó que ya iniciaron las mesas técnicas de empalme con Jorge Mora - crédito @PedroSanchezCol/X
Pedro Sánchez aseguró que entregará unas Fuerzas Militares y una Policía con altos niveles de favorabilidad ciudadana y confirmó que ya iniciaron las mesas técnicas de empalme con Jorge Mora - crédito @PedroSanchezCol/X

“Ya hemos establecido contacto con el Ministro de Defensa designado para adelantar un empalme transparente, responsable, profesional y colaborativo. En ese proceso se presentarán con rigor los logros alcanzados, las capacidades fortalecidas, las decisiones adoptadas y también los retos que persisten en materia de seguridad y defensa”, explicó el alto funcionario.

Asimismo, el ministro saliente hizo un llamado a la madurez política de todos los sectores, al recordar que la protección de la vida y del territorio nacional debe estar por encima de cualquier debate partidista o de los intereses de la administración de turno.

“Colombia necesita que la transición en el sector defensa se realice con altura institucional, respeto democrático y plena conciencia de Estado. La seguridad nacional no pertenece a un gobierno ni a una coyuntura política. Es una responsabilidad superior con la Nación. Si le va bien al Ministerio de Defensa Nacional, le va bien a Colombia”, concluyó Sánchez.

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