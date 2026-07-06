Bogotá lanzó convocatoria laboral con 1.000 vacantes, la mayoría para quienes no tienen experiencia: estos son los perfiles

El 95% de las vacantes en Bogotá está dirigido a personas sin experiencia o con máximo un año de trayectoria laboral - crédito Secretaría de Desarollo Económico

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, anunció una convocatoria con más de 1.000 oportunidades laborales en sectores estratégicos de la ciudad, para la semana del 6 al 11 de julio.

De acuerdo con la entidad, el 95% de las vacantes está dirigido a personas sin experiencia o con máximo un año de trayectoria laboral, abriendo la puerta a jóvenes, recién egresados y quienes buscan su primer empleo formal. Esta oferta se consolida como una de las más inclusivas del año, facilitando la integración al mercado laboral y promoviendo la equidad.

Vacantes para todos los perfiles, con prioridad en la inclusión

“Cada oportunidad laboral puede transformar un proyecto de vida”, afirmó la secretaria distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, en el lanzamiento de la convocatoria. El enfoque de esta oferta es la creación de empleo formal y el fortalecimiento de la conexión entre el talento local y las necesidades del sector productivo, con una apuesta clara por la inclusión y la equidad.

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Del total de vacantes, 536 priorizan la vinculación de mujeres, 192 están dirigidas a personas mayores de 50 años y 36 a personas con discapacidad (PcD). Además, 54 plazas buscan perfiles profesionales especializados, ampliando el espectro para talento calificado. Esta política refuerza la diversidad y la igualdad de oportunidades, sumando a la agenda de empleo formal de la ciudad.

La convocatoria de empleo en Bogotá prioriza la inclusión con 536 vacantes para mujeres, 192 para mayores de 50 años y 36 para personas con discapacidad - crédito Alcaldía de Bogotá

Las vacantes abarcan sectores como salud, comercio, logística, manufactura y tecnología, lo que permite la postulación desde bachilleres hasta profesionales, técnicos y tecnólogos.

Lista de vacantes disponibles

Algunas de las posiciones destacadas en la oferta de julio incluyen:

Ejecutivo(a) comercial externo(a)

Supervisor(a) junior

Doctora(o) especialista en radiología

Profesional médico(a) especialista en urología

Profesional médico(a) especialista en cardiología y medicina

Auxiliar administrativo(a) III de autorización y facturación en hospitalización y urgencias

Auxiliar de enfermería para imágenes diagnósticas

Auxiliar de enfermería para central de esterilización

Profesional en optometría

Auxiliar de corte textil

Auxiliar de bodega

Asesor(a) comercial call center

Aprendiz en formación técnica en contact

Auxiliar de soporte (PcD)

Recibidor(a) de mercancía

Técnica(o) de mantenimiento

Soldador(a) MIG (nivel 2)

Vendedo r(a) TAT licencia C1

Auxiliar de farmacia

Química (o) farmacéutica (o)

Jefa (e) de enfermería

Líder de cuentas

Operador (a) de servicios

Conductor (a) de reparto C2/C3

Auxiliar de bodega y cargue y descargue

Coordinadora comercial

Pintor(a) industrial

Técnica (o) electromecánica (o)

Operador(a) de fibra

Montador(a) soldador(a)

Controlador(a)

Instalador(a) junior

Asesor comercial de automotores

Auxiliar de bodega, rampa, cargue y descargue

Representante de ventas TAT

Asesor (a) de cobranzas

Auxiliar de almacén

Auxiliar de panadería y pastelería

Conductor (a) con licencia

Auxiliar de ingeniería (estudiante o profesional recién egresada(o) en ingeniería civil o de materiales)

Auxiliar de distribución y recolección (ruta)

Auxiliar de servicios generales y cafetería

Auxiliar de cargue y descargue

Electromecánica (o) de maquinaria

Contador (a)

Auxiliar administrativa (o)

Asesor (a) de servicio motocicletas

Docente ocasional y hora cátedra

Practicante de recursos humanos

Auxiliar de gestión

Técnica automotriz

Conductor (a) de bus biarticulado

Coordinadora de comercio exterior

Analista de aduanas

Asesor (a) comercial

Las oportunidades laborales abarcan salud, comercio, logística, manufactura y tecnología, con opciones para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales - crédito Alcaldía de Bogotá

Acceso, canales y orientación para postularse

Las personas interesadas pueden registrar su hoja de vida a través del portal oficial desarrolloeconomico.gov.co/encuentra-empleo. También pueden informarse y recibir alertas sobre nuevas vacantes, ferias laborales y convocatorias a través del canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’.

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Para quienes requieran orientación personalizada, la Agencia Distrital de Empleo ofrece atención en la carrera 13 No. 27-00, Edificio Bochica, Local 12, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., así como en los quioscos de empleo habilitados en diferentes localidades.

Cabe resaltar que no existen requisitos de experiencia previa para la mayoría de los cargos, lo que facilita la participación de jóvenes, madres cabeza de familia y población vulnerable.

Oportunidades adicionales en el Sena

En paralelo, la Agencia Pública de Empleo del Sena mantiene en Bogotá una amplia oferta, con mayor demanda en finanzas y administración (2.889 vacantes), ventas y servicios (5.130), operación de equipos y transporte (2.781), procesamiento y ensamble (1.118) y ciencias naturales (1.100), así como cupos en salud, ciencias sociales y arte.

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La entidad concentra su mayor demanda en ese grupo ocupacional, seguida de finanzas y administración, transporte y ensamble, con rangos salariales que van desde $1.500.001 hasta cargos directivos por encima de $12.000.000 mensuales - crédito Sena

Los salarios varían: un administrador de bodega puede ganar entre $2.000.001 y $2.500.000, mientras que un supervisor de logística o un asistente administrativo se ubican entre $1.500.001 y $2.000.000. Los cargos directivos pueden superar los $12.000.000 mensuales.

En ciencias naturales, aplicadas y relacionadas, aparecen vacantes como editor de producción ($4.500.001 a $5.500.000), comunicador social, consultor comercial o profesional en marketing digital. En arte y deportes, se busca locutor de radio o entrenador de natación, y en entretenimiento, extras de actuación ($1.500.001 a $2.000.000).

Finalmente, la información detallada y las postulaciones pueden realizarse en el sitio web de la Agencia Pública del Sena: https://ape.sena.edu.co.