Bogotá lanzó convocatoria laboral con 1.000 vacantes, la mayoría para quienes no tienen experiencia: estos son los perfiles

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, anunció una convocatoria con más de 1.000 oportunidades laborales en sectores estratégicos de la ciudad, para la semana del 6 al 11 de julio.
De acuerdo con la entidad, el 95% de las vacantes está dirigido a personas sin experiencia o con máximo un año de trayectoria laboral, abriendo la puerta a jóvenes, recién egresados y quienes buscan su primer empleo formal. Esta oferta se consolida como una de las más inclusivas del año, facilitando la integración al mercado laboral y promoviendo la equidad.
Vacantes para todos los perfiles, con prioridad en la inclusión
“Cada oportunidad laboral puede transformar un proyecto de vida”, afirmó la secretaria distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, en el lanzamiento de la convocatoria. El enfoque de esta oferta es la creación de empleo formal y el fortalecimiento de la conexión entre el talento local y las necesidades del sector productivo, con una apuesta clara por la inclusión y la equidad.
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Del total de vacantes, 536 priorizan la vinculación de mujeres, 192 están dirigidas a personas mayores de 50 años y 36 a personas con discapacidad (PcD). Además, 54 plazas buscan perfiles profesionales especializados, ampliando el espectro para talento calificado. Esta política refuerza la diversidad y la igualdad de oportunidades, sumando a la agenda de empleo formal de la ciudad.
Las vacantes abarcan sectores como salud, comercio, logística, manufactura y tecnología, lo que permite la postulación desde bachilleres hasta profesionales, técnicos y tecnólogos.
Lista de vacantes disponibles
Algunas de las posiciones destacadas en la oferta de julio incluyen:
- Ejecutivo(a) comercial externo(a)
- Supervisor(a) junior
- Doctora(o) especialista en radiología
- Profesional médico(a) especialista en urología
- Profesional médico(a) especialista en cardiología y medicina
- Auxiliar administrativo(a) III de autorización y facturación en hospitalización y urgencias
- Auxiliar de enfermería para imágenes diagnósticas
- Auxiliar de enfermería para central de esterilización
- Profesional en optometría
- Auxiliar de corte textil
- Auxiliar de bodega
- Asesor(a) comercial call center
- Aprendiz en formación técnica en contact
- Auxiliar de soporte (PcD)
- Recibidor(a) de mercancía
- Técnica(o) de mantenimiento
- Soldador(a) MIG (nivel 2)
- Vendedo r(a) TAT licencia C1
- Auxiliar de farmacia
- Química (o) farmacéutica (o)
- Jefa (e) de enfermería
- Líder de cuentas
- Operador (a) de servicios
- Conductor (a) de reparto C2/C3
- Auxiliar de bodega y cargue y descargue
- Coordinadora comercial
- Pintor(a) industrial
- Técnica (o) electromecánica (o)
- Operador(a) de fibra
- Montador(a) soldador(a)
- Controlador(a)
- Instalador(a) junior
- Asesor comercial de automotores
- Auxiliar de bodega, rampa, cargue y descargue
- Representante de ventas TAT
- Asesor (a) de cobranzas
- Auxiliar de almacén
- Auxiliar de panadería y pastelería
- Conductor (a) con licencia
- Auxiliar de ingeniería (estudiante o profesional recién egresada(o) en ingeniería civil o de materiales)
- Auxiliar de distribución y recolección (ruta)
- Auxiliar de servicios generales y cafetería
- Auxiliar de cargue y descargue
- Electromecánica (o) de maquinaria
- Contador (a)
- Auxiliar administrativa (o)
- Asesor (a) de servicio motocicletas
- Docente ocasional y hora cátedra
- Practicante de recursos humanos
- Auxiliar de gestión
- Técnica automotriz
- Conductor (a) de bus biarticulado
- Coordinadora de comercio exterior
- Analista de aduanas
- Asesor (a) comercial
Acceso, canales y orientación para postularse
Las personas interesadas pueden registrar su hoja de vida a través del portal oficial desarrolloeconomico.gov.co/encuentra-empleo. También pueden informarse y recibir alertas sobre nuevas vacantes, ferias laborales y convocatorias a través del canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’.
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Para quienes requieran orientación personalizada, la Agencia Distrital de Empleo ofrece atención en la carrera 13 No. 27-00, Edificio Bochica, Local 12, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., así como en los quioscos de empleo habilitados en diferentes localidades.
Cabe resaltar que no existen requisitos de experiencia previa para la mayoría de los cargos, lo que facilita la participación de jóvenes, madres cabeza de familia y población vulnerable.
Oportunidades adicionales en el Sena
En paralelo, la Agencia Pública de Empleo del Sena mantiene en Bogotá una amplia oferta, con mayor demanda en finanzas y administración (2.889 vacantes), ventas y servicios (5.130), operación de equipos y transporte (2.781), procesamiento y ensamble (1.118) y ciencias naturales (1.100), así como cupos en salud, ciencias sociales y arte.
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Los salarios varían: un administrador de bodega puede ganar entre $2.000.001 y $2.500.000, mientras que un supervisor de logística o un asistente administrativo se ubican entre $1.500.001 y $2.000.000. Los cargos directivos pueden superar los $12.000.000 mensuales.
En ciencias naturales, aplicadas y relacionadas, aparecen vacantes como editor de producción ($4.500.001 a $5.500.000), comunicador social, consultor comercial o profesional en marketing digital. En arte y deportes, se busca locutor de radio o entrenador de natación, y en entretenimiento, extras de actuación ($1.500.001 a $2.000.000).
Finalmente, la información detallada y las postulaciones pueden realizarse en el sitio web de la Agencia Pública del Sena: https://ape.sena.edu.co.
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