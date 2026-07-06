Colombia

Notarios de carrera piden suspender designaciones de interinos durante el empalme presidencial

Los representantes del sector enviaron una carta al equipo de transición del presidente electo, Abelardo de la Espriella, en la que proponen mecanismos para cubrir las vacantes mientras avanza el cambio de gobierno

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En Colombia hay un total de 920 notarías, que se encuentran distribuidas en 628 círculos notariales en los 32 departamentos del país - crédito Notaría 39 de Bogotá
Los representantes de los notarios de carrera dirigieron su petición a la Comisión de Empalme del gobierno entrante -crédito Notaría 39 de Bogotá

La transición entre gobiernos ya empezó a generar solicitudes desde distintos sectores del Estado. En esta ocasión, fueron los representantes de los notarios de carrera quienes acudieron al equipo de empalme del presidente electo, Abelardo de la Espriella, para pedir que durante este periodo no se impulsen nuevos nombramientos de notarios interinos.

El planteamiento busca que las entidades responsables mantengan la misma línea que la Comisión de empalme promueve frente a otros cargos públicos: evitar decisiones de última hora que puedan comprometer a la administración entrante. Para los notarios de carrera, ese criterio también debería aplicarse a las vacantes dentro del sistema notarial.

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Notarios en Colombia. Ministerio de Justicia nombrará a más de 200 mediante concurso de méritos - crédito Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros.
La solicitud plantea aplicar el derecho de preferencia o la figura del encargo para garantizar la continuidad del servicio-crédito Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros

La solicitud fue elevada mediante una carta conocida por Valora Analitik al vicepresidente electo y coordinador de la Comisión de Empalme, José Manuel Restrepo, así como al coordinador del sector Justicia, Iván Alfonso Cancino. En el documento, los representantes de los notarios de carrera ante el Consejo Superior de la Carrera Notarial plantearon que el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado y Registro se abstengan de promover nuevas designaciones de interinos mientras avanza el proceso de empalme.

Como alternativa, propusieron mecanismos que, a su juicio, permiten garantizar la continuidad del servicio sin acudir a nuevos nombramientos temporales. En los casos en los que exista un único aspirante de carrera para una notaría vacante, solicitaron que se aplique el derecho de preferencia. Si esa condición no se cumple, consideran que la figura del encargo resulta la opción adecuada para cubrir las necesidades del servicio.

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La petición se sustenta, según explicaron, en las normas que regulan el acceso a estos cargos. Recordaron que tanto la Constitución como la Ley 588 de 2000 establecen que los nombramientos de notarios en propiedad deben hacerse mediante concurso de méritos, un principio que, aseguran, debe respetarse durante cualquier etapa de transición gubernamental.

José Manuel Restrepo cuenta con una destacada formación en Economía, incluyendo estudios en la Universidad del Rosario y la London School of Economics - crédito Ministerio de Hacienda/Colprensa
El documento también expresa la disposición de los notarios de carrera para reunirse con el equipo de empalme y ampliar los alcances de la propuesta -crédito Ministerio de Hacienda/Colprensa

Los representantes también citaron decisiones recientes que, en su concepto, respaldan su posición. Entre ellas mencionaron un auto del Consejo de Estado del 25 de junio de 2025, así como una determinación posterior del Consejo Superior de la Carrera Notarial, en las que, señalaron, se mantiene vigente el derecho de preferencia cuando solo existe un aspirante de carrera para ocupar una notaría vacante.

En la comunicación, los firmantes expresaron su respaldo a la directriz de la Comisión de Empalme orientada a impedir designaciones de última hora en cargos considerados estratégicos. A partir de ese criterio, solicitaron que el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado y Registro tampoco proyecten ni presenten al nominador, la Presidencia de la República o las gobernaciones, según corresponda, nuevas designaciones de notarios en interinidad.

Otro de los argumentos expuestos en la carta apunta a las actuaciones adelantadas durante el último año. Según los representantes de los notarios de carrera, el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado y Registro han realizado “sendos” nombramientos en distintas notarías que permanecían vacantes. En su opinión, esas decisiones desconocen tanto el pronunciamiento del Consejo de Estado como lo aprobado posteriormente por el Consejo Superior de la Carrera Notarial.

En Colombia hay un total de 920 notarías, que se encuentran distribuidas en 628 círculos notariales en los 32 departamentos del país - crédito Notaría 20 de Bogotá
Los firmantes sostienen que recientes decisiones del Consejo de Estado respaldan su posición frente a las vacantes notariales - crédito Notaría 20 de Bogotá

El documento también hace una precisión sobre la situación de quienes actualmente ejercen como notarios interinos. Los representantes afirmaron que el reconocimiento del derecho de preferencia para los notarios de carrera no afecta los derechos adquiridos por quienes fueron designados bajo esa modalidad. De acuerdo con su explicación, estos funcionarios pueden continuar desempeñando sus funciones mientras el cargo no sea provisto en propiedad y, además, conservar el tiempo de servicio acumulado para un eventual concurso.

Con ese planteamiento, buscan dejar claro que la solicitud no pretende generar incertidumbre entre quienes hoy ocupan esas notarías, sino garantizar que los futuros nombramientos se ajusten a los mecanismos previstos por la legislación y a las decisiones judiciales que consideran aplicables al caso.

La comunicación concluye con una invitación al diálogo. Los representantes de los notarios de carrera manifestaron su disposición para reunirse con el equipo de empalme del Gobierno de Abelardo de la Espriella y ampliar los argumentos que sustentan su petición.

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