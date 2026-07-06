Daniel Briceño alertó sobre la intención de Petro de demandar por nulidad la elección de Abelardo de la Espriella: “Es un golpe a la democracia”

El representante electo por el Centro Democrático, en sus redes sociales, calificó como un golpe a la democracia la intención del jefe de Estado de demandar la elección del abogado de derecha como presidente - crédito @Danielbricen/X

Ante la controversia que causó la intención del presidente de la República, Gustavo Petro, de impulsar una demanda de nulidad contra la elección de su sucesor, el abogado Abelardo de la Espriella, el representante electo a la Cámara Daniel Briceño encendió las alarmas y no ocultó su preocupación frente a lo que sería, según su concepto, “un golpe a la institucionalidad y a la democracia”, frente al resultado de las urnas.

De acuerdo con Briceño, que se pronunció en sus redes sociales en la jornada del lunes 6 de julio, lo que buscaría el jefe de Estado es desconocer el resultado electoral antes de la posesión del 7 de agosto y, como lo advirtió el exmagistrado Luis Guillermo Pérez, suspender este acto. Al menos así quedó registrada en la demanda radicada ante el Consejo de Estado, a 31 días de la transmisión de mando.

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Esta es la iniciativa colectiva que promueve radicar una demanda de nulidad de la elección de Abelardo de la Espriella como presidente - crédito @LuisGPerezCasas/X

“Hoy acaba de iniciar un golpe a la democracia por parte del petrismo y quiero que ustedes estén muy atentos a esto”, indicó Briceño, que recopiló declaraciones del abogado Pérez, al que identificó como cercano al Pacto Histórico. El parlamentario sostuvo, además, que el presidente Petro ya instaló una narrativa de fraude en las mesas del exterior, pese a que estos puestos estuvieron bajo control de los consulados.

En efecto, para el congresista electo, esa combinación entre la demanda interpuesta, la denuncia de ilegitimidad de la contienda electoral y la convocatoria a una masiva movilización, prevista para el lunes 20 de julio, configura una escalada contra la transición que debe hacerse en completa normalidad.

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Cabe destacar que Pérez explicó en Blu Radio cuál es el alcance de la acción promovida. “¿Qué le estamos pidiendo al Consejo de Estado en concreto? Que a través de una medida provisional suspenda la posesión el 7 de agosto de Abelardo de la Espriella. Y luego, mediante una sentencia de fondo, se anule el E-26 por el cual el Consejo Nacional Electoral reconoció su elección y se convoquen unas nuevas elecciones en Colombia”, dijo.

Las advertencias de Daniel Briceño tras las acciones contra la elección de Abelardo de la Espriella

En su postura, el representante a la Cámara indicó que la pretensión de frenar la investidura del nuevo mandatario y remarcó el punto que consideró más delicado de la solicitud judicial. “Ojo, nuevas elecciones. Están buscando que Abelardo no se posesione el 7 de agosto”, reiteró Briceño e indicó que la controversia está enfocada en el reconocimiento del ganador.

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En uno de sus extensos mensajes en X, el presidente Gustavo Petro confirmó que está impulsando la nulidad de la elección de Abelardo de la Espriella como presidente - crédito @petrogustavo/X

A su juicio, el hecho de pedir la nulidad del formulario E-26, que fue el documento con el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció la elección, muestra que las acciones judiciales apuntan al corazón del resultado y, en consecuencia, a desconocer la legitimidad de la elección de Abelardo de la Espriella como el nuevo jefe de Estado, para el periodo que tendrá que comenzar el 7 de agosto, por mandato constitucional.

El segundo frente de la denuncia fue el mensaje de Petro sobre un presunto fraude en el exterior, en el que sostuvo que existía información sobre “un servidor IP situado en Los Ángeles, California”, vinculado a “los hermanos Bautista” (dueños de Thomas Greg & Sons) e integrado a la operación de escrutinios, desde el cual “se utilizaban algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo”.

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En ese aspecto, respondió a ese argumento con un hecho que no ameritaría, en su concepto, discusión alguna. “Las mesas en el exterior eran manejadas por los consulados, consulados controlados por el petrismo en este momento”, sostuvo el representante a la Cámara, al afirmar que la propia tesis de fraude terminaría apuntando a funcionarios que hacen parte del Gobierno actual, como los del servicio diplomático.

Daniel Briceño expresó sus reparos frente a la manera en que se buscaría desconocer los resultados de las elecciones del 21 de junio por parte del presidente Gustavo Petro - crédito Sergio Acero/REUTERS

Para el congresista electo, el problema no se limita a la demanda, ni a la denuncia sobre los votos en el exterior. Lo que considera más delicado es la afirmación del mandatario de que el presidente de Colombia “no reconoce la legitimidad del gobierno entrante” y de que “Abelardo no ganó las elecciones”, sino que lo hizo “el filósofo Iván Cepeda”; lo que buscaría alimentar aún más la narrativa de fraude en la contienda.

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En síntesis, el representante encadenó esa convocatoria con la discusión sobre la legitimidad del resultado. “El petrismo acaba de emprender todo un accionar para, primero, no dejar que Abelardo se posesione el 7 de agosto. Segundo, desconocer los resultados. Tercero, vender la narrativa de que hubo fraude en las mesas en el exterior”, afirmó el congresista.

Y es que frente a las manifestaciones que están convocándose, Briceño fue tajante en oponerse. “Están convocando al país a las calles para incendiar”, reafirmó el congresista, que dejó en claro que, pese a la maquinaria estatal, están dispuestos a interponerse. “Vamos a defender el resultado, vamos a defender las elecciones y no vamos a permitir que le den este golpe a la democracia”, remarcó el joven político.

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