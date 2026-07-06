Colombia

Líderes políticos calificaron a Petro de “tirano” y de actuar bajo “delirios”, tras pedirle la renuncia a su ministro de Justicia

La salida de Jorge Iván Cuervo provocó una inmediata reacción de distintos sectores, que cuestionaron la decisión del presidente ad portas de dejar la Casa de Nariño

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La salida de Jorge Iván Cuervo del Ministerio de Justicia provocó una inmediata reacción de distintos sectores políticos, que cuestionaron la decisión de Gustavo Petro - crédito Presidencia - Ministerio de Justicia
La salida de Jorge Iván Cuervo del Ministerio de Justicia provocó una inmediata reacción de distintos sectores políticos, que cuestionaron la decisión de Gustavo Petro - crédito Presidencia - Ministerio de Justicia

La inesperada salida de Jorge Iván Cuervo como jefe del Ministerio de Justicia desató una fuerte polémica en el país, luego de conocerse que el presidente Gustavo Petro Urrego le solicitó la renuncia de manera inmediata.

El detonante de esta decisión institucional, al parecer, fueron los constantes reparos públicos que el ahora exfuncionario venía compartiendo frente a la política de la “Paz Total” que el Gobierno nacional adelantaba con diferentes grupos armados al margen de la ley, como las disidencias de las Farc.

La destitución provocó una oleada de reacciones en el panorama político nacional, en la que diversos sectores de la oposición y del centro tildaron la actitud del mandatario como autoritaria y radical por no tolerar el debate interno dentro de su propio gabinete ejecutivo.

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La solicitud de renuncia al ministro de Justicia se produjo en medio de diferencias sobre la política de 'Paz Total' impulsada por el Gobierno nacional - crédito Colprensa
La solicitud de renuncia al ministro de Justicia se produjo en medio de diferencias sobre la política de 'Paz Total' impulsada por el Gobierno nacional - crédito Colprensa

Oposición criticó de manera féroz la decisión de Gustavo Petro

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar y una de las voces más directas fue la de la representante a la Cámara Cathy Juvinao, que criticó la postura del jefe de Estado al señalar un comportamiento inflexible en el manejo de su equipo de trabajo.

En su cuenta en la red social X escribió: “Radical y autoritario hasta el último minuto el presidente-emperador”.

Juvinao arremetió contra Petro por la salida de Jorge Iván Cuervo - crédito @CathyJuvinao/X
Juvinao arremetió contra Petro por la salida de Jorge Iván Cuervo - crédito @CathyJuvinao/X

Minutos más tarde, la congresista publicó una publicación más profunda sobre las consecuencias políticas que este tipo de decisiones representa para el futuro del progresismo en Colombia y el impacto que genera en la estabilidad de las instituciones.

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“Ojalá los delirios de Petro y el silencio de Iván Cepeda no le cierren a Colombia la posibilidad de construir una izquierda moderna, sostenible y democrática”, escribió la legisladora.

Y añadió a su mensaje: “La piromanía a la que juegan solo cultivará una peligrosa estigmatización a medio país. Cuanta irresponsabilidad”.

Cathy Juvinao advirtió de las consecuencias de los "delirios" del presidente Gustavo Petro - crédito @CathyJuvinao/X
Cathy Juvinao advirtió de las consecuencias de los "delirios" del presidente Gustavo Petro - crédito @CathyJuvinao/X

Por su parte, el exsenador y exprecandidato presidencial David Luna se unió a los cuestionamientos y lamentó que el Gobierno prefiera la obediencia ideológica por encima de la defensa técnica de las leyes del país.

“@petrogustavo saca de su gabinete al único ministro que se atrevió a decirle que la desobediencia civil no es una política de Estado, sino una renuncia al Estado de derecho”, posteó Luna en X.

Para el líder político, este relevo ministerial envía un mensaje confuso a la ciudadanía sobre los criterios que utiliza la actual administración para mantener a sus colaboradores en los altos cargos públicos.

“La lección que deja este gobierno es que la lealtad al proyecto político pesa más que la lealtad a la Constitución, y eso explica buena parte de lo que le ha pasado a Colombia en estos años”, agregó el exsenador.

David Luna expresó su preocupación por las razones que motivaron el relevo de Jorge Iván Cuervo - crédito @lunadavid/X
David Luna expresó su preocupación por las razones que motivaron el relevo de Jorge Iván Cuervo - crédito @lunadavid/X

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