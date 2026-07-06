Colombia

Bogotá priorizará a mototrabajadores en ofertas de empleo: proponen incluir a 2.079 personas en programas laborales del distrito

La propuesta del cabildante Julián Forero busca que quienes usan la moto para sostener su hogar accedan antes a capacitación, educación y vacantes de la ciudad si aparecen en el registro oficial

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Moteros - Bogotá
Julián Forero presentó un proyecto en el Concejo de Bogotá para dar acceso preferente a empleo, formación y capacitación a los mototrabajadores registrados en el censo distrital - crédito Colprensa

El concejal Julián Forero, conocido como Fuchi, presentó una propuesta que busca que los mototrabajadores de Bogotá tengan prioridad en el acceso a programas de empleo, formación y oportunidades ofrecidas por el Distrito capital.

El proyecto de acuerdo, que será radicado ante el Concejo de Bogotá, plantea que los ciudadanos registrados en el censo distrital de mototrabajadores cuenten con un acceso preferente a iniciativas de capacitación, educación y vinculación laboral, reconociendo así el rol central que tiene la motocicleta como herramienta de sustento para miles de familias bogotanas.

Para el cabildante, la moto dejó de ser un simple medio de transporte para convertirse en el instrumento principal con el que muchos ciudadanos generan ingresos y sostienen su hogar. Según datos de ProBogotá, el 87% de las motocicletas del país se encuentran en hogares de estratos 1, 2 y 3, y el 72% de sus propietarios las utilizan para trabajar. La industria de la motocicleta, además, genera cerca de dos millones de empleos en Colombia.

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Los exámenes médicos confirmaron signos de intoxicación, aunque no se detectaron drogas específicas - crédito Colprensa
Datos de ProBogotá indican que el 87 % de las motocicletas del país está en hogares de estratos uno, dos y tres, y que el 72 % de los propietarios las usa para trabajar - crédito Colprensa

En Bogotá, existen más de 551.500 motocicletas matriculadas y más de 1,2 millones de personas con licencia de conducción para moto (categorías A1 y A2). En los últimos años, la expedición de licencias para motocicleta creció más de un 54% y los viajes diarios en moto aumentaron un 19%, cifras que indican cómo dicho vehículo se materializó en un motor de la economía popular, empleado por domiciliarios, mensajeros, repartidores, comerciantes y trabajadores independientes.

El censo de mototrabajadores: punto de partida para la inclusión

Con la aprobación del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, nació el Registro de Mototrabajadores, incluido en el artículo 112. El censo busca identificar a quienes usan la motocicleta como herramienta laboral y recopilar información sobre su actividad, ingresos, nivel de formalidad, seguridad social y tipo de vehículo, permitiendo al Distrito conocer mejor la realidad de este sector.

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Según la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, actualmente 2.079 mototrabajadores están registrados. Para el concejal Forero, el esfuerzo debe trascender la recolección de datos y traducirse en políticas públicas que generen oportunidades reales.

Julián Forero - Fuchi
La propuesta de Julián Forero busca que los mototrabajadores de Bogotá reciban oportunidades del Distrito al reconocer la motocicleta como herramienta de trabajo y sustento familiar - crédito Concejo de Bogotá

“Bogotá ya dio un primer paso creando el registro de mototrabajadores. Ahora debemos hacer que esa información se traduzca en oportunidades reales para quienes todos los días trabajan con su moto y sostienen a sus familias. El censo no puede quedarse guardado en un computador; debe servir para impulsar empleo, formación y desarrollo para miles de bogotanos”, afirmó Forero.

Qué propone el proyecto de acuerdo

La iniciativa contempla incentivar la inscripción al censo, ofreciendo como beneficio el acceso preferente a programas de formación para el trabajo, capacitación y oportunidades laborales desarrollados por la Secretaría de Desarrollo Económico.

Más allá de fortalecer el registro, el proyecto busca que la información recopilada sirva para diseñar mejores estrategias y políticas orientadas a un sector en constante crecimiento y que representa una parte fundamental de la economía urbana.

El proyecto, que inicia su trámite en el Concejo de Bogotá, deberá superar dos debates antes de convertirse en Acuerdo Distrital. De aprobarse, el acceso preferente para mototrabajadores podría traducirse en nuevas herramientas para mejorar sus ingresos, fortalecer capacidades y abrir oportunidades de desarrollo para ellos y sus familias.

Bogotá prohíbe parrillero en motos de domiciliarios tras recientes hechos de inseguridad
El proyecto de acuerdo propone incentivar la inscripción al censo de mototrabajadores con acceso preferente a programas de formación para el trabajo y oportunidades laborales del distrito - crédito Camila Díaz/Colprensa

Seguridad y buenas prácticas para mototrabajadores

El Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031 reconoce que buena parte de la población usa la moto para labores productivas y, en consecuencia, plantea responder de manera específica a los riesgos asociados a esta modalidad.

El Protocolo de prácticas seguras para los trabajadores que usan la motocicleta como herramienta de trabajo, emitido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, establece acciones desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, acciones preventivas para el manejo seguro, estándares de seguridad activa para las motos, requisitos mínimos para contratación y recomendaciones sobre elementos de protección personal. Se busca así reducir el riesgo de siniestros y proteger la integridad de los conductores en su entorno laboral.

Alcaldía de Bogotá
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico reportó que 2.079 mototrabajadores ya están inscritos en el censo de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Entre los objetivos específicos de este protocolo se encuentran:

  • Divulgar estrategias para reducir riesgos viales en el trabajo con motocicleta.
  • Controlar el riesgo de siniestro vial desde la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
  • Determinar acciones preventivas y referenciar estándares de seguridad para motocicletas y elementos de protección.
  • Establecer requisitos para la contratación y analizar buenas prácticas internacionales.

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