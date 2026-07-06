Andrea Petro confesó que a su papá, Gustavo Petro, le ‘pega’ fuerte la salida de la Casa de Nariño: “Lo siento como triste”

Andrea Petro aseguró que percibe a su padre triste por la cercanía del final de su periodo presidencial - crédito @andreapetro91/Instagram

Andrea Petro, la hija mayor del presidente Gustavo Petro, volvió a encender las redes sociales al realizar una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, en donde habló de varios temas de la familia presidencial.

La joven, conocida por no tener “pelos en la lengua”, habló abiertamente sobre el estado de ánimo de su padre ante su inminente salida de la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026, además de ventilar varios secretos del entorno familiar.

El punto que más llamó la atención de sus seguidores fue la revelación sobre cómo afronta el mandatario nacional el fin de su periodo presidencial. Esto ocurre en un momento político complejo, ya que el sucesor de Gustavo Petro no comparte su corriente ideológica, tras la victoria de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda, que era la ficha fuerte del Gobierno para continuar con su legado político.

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Al ser consultada directamente sobre el estado de ánimo de su papá en estos momentos de transición, Andrea Petro fue muy sincera al respecto: “La verdad es que lo siento como triste”.

Andrea Petro habló de lo que significa emocionalmente para su papá salir de la Presidencia de la República - crédito @andreapetro91/Instagram - Presidencia

La creadora de la marca de ropa deportiva sostenible Bachué también fue tajante al responder si planea asistir el 7 de agosto a la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella y a la despedida oficial de su padre del poder.

Con su característico estilo directo, descartó participar en el evento protocolario por diferencias ideológicas: “No. Puede que esté, puede que no esté, pero yo no voy a ser parte de ese tipo de cosas. No me interesan, porque me parece ya robar pantalla por robar pantalla por algo que no estoy de acuerdo tampoco".

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“Entonces no, no quiero estar y no me van a ver ahí”, concluyó la joven sobre este punto, del que dejó en claro que ella piensa igual que su papá.

Andrea Petr confirmó que no tiene previsto participar en la ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, debido a diferencias políticas con el nuevo Gobierno - crédito Joel González/Presidencia

Desmiente lujos y defiende la economía de su hermano

Durante la dinámica con sus seguidores en Instagram, Andrea Petro aprovechó para responder a las críticas de quienes aseguran que los hijos del presidente viven a expensas del Estado colombiano.

La joven defendió su independencia financiera y la de su hermano Andrés, al explicar la realidad de sus vidas en el exterior, teniendo en cuenta que ella vive en Francia y él en Canadá: “Bueno, yo hasta donde sé, los únicos que trabajan son Andrés y yo, que tenemos familias y respondemos por ellas. Los apartamentos que nos inventan, no sé dónde los sacan”.

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“Yo vivo en un apartamento de 75 m² en la ciudad de Marsella, en Francia, y soy independiente económicamente desde mis diecinueve años, porque hasta me pagué mis estudios yo misma”, aclaró.

Además, relató que su primer empleo fue en un McDonald’s y luego trabajó como mánager en un bar y como comercial. Explicó que actualmente es independiente, tiene dos empresas en las que trabaja activamente y pidió que dejen de “inventar tanta paja”.

Andrea Petro aseguró que tanto ella como su hermano Andrés trabajan para sostener sus propios hogares y no dependen del Estado - crédito @andreapetro91/Instagram

Andrea Petro habló de su distanciamiento con su hermano Nicolás y con Verónica Alcocer

Otro de los momentos tensos de la interacción ocurrió cuando le preguntaron por qué no conoce a su sobrino Luka, hijo de su hermano Nicolás Petro y Laura Ojeda. Cabe recordar que ellos se distanciaron públicamente tras el escándalo con la Fiscalía General de la Nación cuando abrió una investigación al primogénito del mandatario por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

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Además, es importante señalar que Andrea mantiene una cercana amistad con Day Vásquez, exesposa de Nicolás y testigo clave del caso, por lo que su postura con su hermano parece no dar tregua.

“Eso ya viene en el ámbito puramente familiar y no, yo a él no lo conozco. Y no es porque yo no haya querido, es porque no me han dejado. Y lo hicieron públicamente aparte, ¿no? Porque no estoy inventando nada. No voy a inventar absolutamente nada, pero es porque no me han dejado”, afirmó con evidente seriedad, pero con molestia a la vez.

La hija mayor del presidente se refirió a su relación con Nicolás Petro, explicó las razones por las que no conoce a su sobrino Luka y cuál es su relación con Verónica Alcocer - crédito @andreapetro91/Instagram

Por otro lado, en esta curiosa y polémica ronda de preguntas, la hija del mandatario no dejó pasar la oportunidad para definir cómo está actualmente su relación con la primera dama, Verónica Alcocer.

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Con una frase corta y cortante, Andrea Petro dejó en claro que prefiere mantener la armonía manteniendo su espacio alejada de la esposa (legalmente) de su padre: “Yo aprendí a tomar mis distancias con muchas personas y ya”.

Desde que Gustavo Petro confirmó su separación de Verónica Alcocer, aunque precisó que siguen casados legalmente, es habitual verlo en actos públicos junto a sus hijas Andrea, Sofía o Antonella. No obstante, la relación familiar parece atravesar tensiones, ya que su hija, que reside en Francia, dio señales de que su vínculo con la primera dama estaría completamente roto.