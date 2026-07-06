Colombia

Partidos clave de la selección Colombia causan ansiedad y estrés en los hinchas: expertos revelan cómo manejar la frustración

Según una encuesta de la Universidad Manuela Beltrán, un alto porcentaje de aquellos que se identifican con el equipo nacional suelen gritar, insultar o golpear objetos durante los partidos

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Hombre con camiseta, sombrero y bufanda de Colombia. Tiene el puño cerrado sobre una mesa junto a un control remoto y un televisor encendido.
Los aficionados de la selección Colombia cambian su estado de ánimo dependiendo de los resultados de su equipo, según estudio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una encuesta de la Universidad Manuela Beltrán demostró cómo los hinchas viven los partidos de la selección Colombia, pasando por sensaciones como el estrés o la ansiedad. De acuerdo con el reporte, el 50,3% de los consultados dijo haber sentido tensión intensa en encuentros decisivos.

La investigación indicó además que el impacto no se explica solo por el juego, sino por factores como la identidad, el orgullo, las expectativas y la forma en que cada persona maneja la frustración tras un partido perdido o con resultados distintos a lo esperado.

El estudio reveló que 75,5% de los participantes vivió esos encuentros con una carga emocional moderada, alta o muy alta, un dato que cobró mayor peso en la fase de eliminación directa, donde cada partido define la continuidad o la salida del equipo. Además, la investigación también matizó que sentir nervios, ansiedad o euforia no implica por sí mismo un problema de salud mental, por lo que no hay que alarmarse.

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Kelly Guzmán, investigadora del Programa de Psicología de la Universidad Manuela Beltrán, explicó que el fútbol deja de vivirse solo como entretenimiento cuando el equipo se convierte en una extensión de valores personales y colectivos. Según detalló, en esa reacción intervienen la esperanza, la unión familiar y la alegría compartida por el desempeño del equipo, además de la tolerancia individual a la frustración.

Una multitud con camisetas amarillas ve un partido de fútbol en pantalla gigante. Hay banderas de Colombia, guirnaldas de banderas y luces. Ilustración en acuarela.
El estudio vincula las derrotas de Colombia con cambios de ánimo en algunos hinchas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La encuesta indicó que muchas de las reacciones emocionales se asociaron con el vínculo que los aficionados establecieron con la selección Colombia. Esa identificación, según Guzmán, ayuda a entender por qué un partido puede despertar miedo, emoción, rabia o frustración en poco más de 90 minutos.

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La investigación mostró que el hallazgo no se limitó a sensaciones internas, teniendo en cuenta que el 27,4% de los encuestados reconoció haber reaccionado de forma impulsiva al menos una vez durante un partido, con conductas como gritar, insultar o golpear objetos.

Las derrotas afectan el ánimo de los seguidores de la Tricolor, según encuesta

El estudio señaló que 23,5% de los consultados terminó afectado emocionalmente cuando Colombia perdió alguno de los encuentros anteriores a la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Cerca de la mitad, en cambio, sostuvo que esos resultados no alteraron su estado de ánimo y que pudieron continuar con sus labores cotidianas sin ninguna preocupación.

Guzmán precisó que la tristeza o la frustración después de una derrota puede ser una respuesta natural. El punto de alerta, según explicó, aparece cuando esas emociones se prolongan o interfieren en la vida cotidiana y en los vínculos con otras personas, como ocurre en los desacuerdos por el apoyo a otros equipos durante el torneo deportivo.

Ilustración de una multitud de hinchas colombianos celebrando en Bogotá con banderas, tambores, trompetas, bengalas y fuegos artificiales por la noche.
La euforia de los encuentros puede terminar en tristeza - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los conflictos aparecen también fuera de la cancha

La encuesta identificó que 8,2% de los participantes tuvo discusiones o conflictos con familiares, amigos o su pareja debido al fútbol.

La investigadora atribuyó esas diferencias a la manera en que cada persona aprendió a manejar la frustración y a regular sus emociones a lo largo de su vida, debido a que algunos no se dejan afectar por situaciones externas y pueden continuar sosteniendo vínculos con personas que piensan diferente, mientras que otros lo toman personal y terminan creando un conflicto que no les permite hablar con los demás.

Multitud de hinchas colombianos, vistiendo camisetas amarillas, celebran con entusiasmo en un bar decorado con banderas, viendo un partido de fútbol en TV.
Los expertos piden moderar las emociones para evitar problemas innecesarios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El estudio de la Universidad Manuela Beltrán concluyó que, ante partidos decisivos, las emociones podrían intensificarse y llevar a las personas a un estado de tristeza profunda o de ira, por lo que pueden llegar a desquitarse con sus allegados.

Las recomendaciones que recogió el estudio apuntan a aceptar el nerviosismo como una respuesta posible y aplicar medidas concretas para moderarlo, entre las que se encuentran:

  • Respirar profundamente.
  • Tomar agua.
  • Bajar los estímulos del entorno.
  • Moderar el consumo de alcohol.

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