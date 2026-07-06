Estados Unidos ve con buenos ojos la designación del general (r) Jorge Mora como ministro de Defensa de Abelardo de la Espriella: “Nos alegra”

El general (r) Jorge Mora fue designado como ministro de Defensa en la administración de Abelardo de la Espriella y EE. UU. saludó su nombramiento - crédito Infobae - suministrada a Infobae Colombia

El Gobierno de Estados Unidos expresó su satisfacción por la designación del general (r) del Ejército Jorge Eduardo Mora López como próximo ministro de Defensa de Colombia, anunciada por el presidente electo Abelardo de la Espriella el lunes 6 de julio. El ex alto oficial, que en su momento fue uno de los ‘descabezados’ por el mandatario saliente, Gustavo Petro, se convertirá desde el 7 de agosto en el sucesor de Pedro Sánchez.

Según informó Noticias Caracol, un alto funcionario del Departamento de Guerra estadounidense, consultado por el periodista Juan Camilo Merlano, entregó un concepto favorable frente a la escogencia del general (r)´, que se conoció un mes antes de asumir el poder. “Nos alegra que el presidente electo designe ministro de Defensa temprano (…) esperamos trabajar juntos con la administración entrante”, precisó la fuente.

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Para el Gobierno de los Estados Unidos es una buena señal que a un mes de asumir el cargo ya se conozca el nombre del designado ministro de Defensa - crédito @JuanCMerlano/X

La señal de respaldo de Washington se produjo a la par de la confirmación al mismo medio, por parte de fuentes del Pentágono, que ya se han efectuado reuniones directas con el presidente electo y su equipo, en las que se abordaron temas de cooperación estratégica y lucha contra el crimen organizado en el país. Todo esto, como parte del inicio de la nueva era de las relaciones bilaterales entre Bogotá y Washington.

De la misma manera, el funcionario consultado reiteró la importancia de la inminente incorporación de Colombia a la Coalición Contra los Cárteles de las Américas: un mecanismo internacional centrado en el combate de estructuras criminales transnacionales, pues se da como un hecho que el 7 de agosto Colombia será el miembro número 19 en la Coalición, justo en el inicio del Gobierno, que se extenderá hasta 2030.

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El general (r) Jorge Mora apoyó la candidatura de Abelardo de la Espriella, elegido presidente - crédito @generaljorgemora/Instagram

Es válido precisar que esta organización es independiente de la iniciativa denominada Escudo de las Américas, liderada por el Departamento de Estado de los EE. UU. y conformada actualmente por 13 países, aunque se espera que la adhesión colombiana ocurra en el corto plazo; tal y como lo anunció De la Espriella frente a la decisión de establecer lazos de cooperación fuertes en la lucha contra la criminalidad.

El respaldo del país norteamericano llega en un panorama de crecientes amenazas por parte de redes del narcotráfico y organizaciones delictivas internacionales a la estabilidad de la región, según indicó el secretario de Estado, Marco Rubio. “Esperamos trabajar juntos con la administración entrante”, remarcó la fuente consultada por Noticias Caracol, en lo que respecta al inicio formal de diálogos entre ambas administraciones.

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Él es el general (r) Jorge Mora, el designado ministro de Defensa de Abelardo de la Espriella

El designado ministro posee una carrera de más de tres décadas en las fuerzas armadas de Colombia. Ha ocupado cargos estratégicos como comandante de la Octava División del Ejército, de la División de Fuerzas Especiales y de la Brigada Especial contra el Narcotráfico; y también lideró el Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia y fundó la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales.

Desde mediados de 2022, el ministro de Defensa designado dejó de pertenecer de manera activa al Ejército - crédito @generaljorgemora/Instagram

En el plano académico, Mora López es profesional en Ciencias Militares, especialista en Alta Gerencia Internacional de la Universidad de los Andes y magíster en Seguridad y Defensa Nacional. Además, cuenta con formación en el Collège Interarmées de Défense de París y en Comando y Estado Mayor en Fort Benning (Estados Unidos), un perfil académico y profesional que llamó la atención del nuevo mandatario.

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Tras dejar el servicio en 2022, después de la reestructuración liderada por el presidente Gustavo Petro, Mora incursionó en la política, postulándose por Salvación Nacional a la Gobernación de Norte de Santander en 2023 y al Senado en 2026. Si bien no obtuvo escaño en el legislativo, se consolidó como voz crítica de la política de Paz Total y rechazó llamados a la desobediencia civil hechos por el senador Iván Cepeda.