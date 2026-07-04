María Camila Osorio debutó con victoria en el dobles de Wimbledon: este será su próximo partido

María Camila Osorio sumó el tercer triunfo de su carrera en el dobles del Grand Slam británico - crédito Guglielmo Mangiapane/Reuters

Camila Osorio dejó atrás su eliminación en el cuadro individual y encontró un nuevo motivo para sonreír en Wimbledon 2026. La tenista colombiana debutó con victoria en la modalidad de dobles junto a la argentina Solana Sierra, una dupla que disputó su primer partido juntas y que respondió con autoridad para instalarse en la segunda ronda del Grand Slam británico.

La colombiana y la argentina derrotaron en sets corridos a la británica Samantha Murray y la tailandesa Lanlana Tararudee por 6-3 y 6-4, en un encuentro que terminó siendo distinto al que inicialmente estaba programado. En principio, Osorio y Sierra debían enfrentar a las hermanas Venus y Serena Williams, pero la lesión de rodilla que sufrió Serena obligó a la estadounidense a retirarse del torneo antes del compromiso, por lo que la organización modificó el cuadro y la dupla colombo-argentina terminó midiéndose a Murray y Tararudee.

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Actualmente, Solana Sierra es la número 1 del ranking argentino de tenis femenino - crédito Toby Melville/Reuters

El triunfo de María Camila Osorio se suma al de Nicolás Mejía

Este triunfo representó una rápida reacción de Camila Osorio después de su despedida del cuadro individual y, además, significó una nueva alegría para el tenis colombiano en Wimbledon 2026. La victoria de la cucuteña se sumó a las conseguidas previamente por el también tenista colombiano Nicolás Mejía, permitiendo que el país continúe acumulando resultados positivos en el tercer Grand Slam de la temporada.

Aunque nunca habían competido juntas en un torneo oficial, Osorio y Sierra mostraron una buena conexión desde los primeros juegos. En el primer set encontraron el quiebre en el cuarto game y repitieron la dosis en el séptimo, una diferencia suficiente para controlar el parcial y quedarse con la ventaja tras apenas 35 minutos de acción.

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María Camila es la principal raqueta de Colombia y ha ganado en múltiples ocasiones el torneo WTA 250 de la Copa Colsanitas en Bogotá - crédito Guglielmo Mangiapane/Reuters

La revancha de María Camila Osorio

En la segunda manga el panorama fue más exigente. La pareja colombo-argentina sufrió una ruptura de servicio en el cuarto juego, pero reaccionó de inmediato. Con mayor solidez desde el fondo de la cancha y aprovechando los errores de sus rivales, lograron quedarse con cuatro de los últimos cinco games del partido para cerrar el encuentro por 6-4 y sellar su clasificación a la segunda ronda.

La victoria cobra un valor especial para Camila Osorio por el momento en el que llegó. Horas antes había visto terminar su camino en el cuadro femenino tras caer frente a la checa Linda Noskova, una de las jugadoras con mejor presente del circuito y reciente campeona del torneo de Berlín.

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Demi Schuurs, la rival de María Camila Osorio, es una tenista profesional neerlandesa nacida el 1 de agosto de 1993, especializada casi en su totalidad en la modalidad de dobles - crédito Piroschka Van De Wouw/Reuters

Así le fue en el individual a María Camila Osorio

La colombiana ofreció una destacada resistencia frente a una rival ubicada entre las principales favoritas del certamen. Después de perder el primer set por 6-3, reaccionó en el segundo parcial con un tenis agresivo que le permitió igualar el compromiso tras imponerse por 6-4 y llevar el duelo a un tercer episodio.

Sin embargo, cuando el segundo set estaba empatado 4-4, un resbalón cambió el desarrollo del partido. Osorio sufrió una caída que le provocó molestias en la pierna izquierda y tuvo que recibir atención médica sobre la pista del All England Club. Aunque decidió continuar con un vendaje, la limitación física afectó su movilidad durante el resto del compromiso.

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Lejos de quedarse con esa eliminación, Osorio trasladó rápidamente su concentración al cuadro de dobles, donde demostró que aún tenía mucho por ofrecer en el césped británico. Su entendimiento con Solana Sierra fue creciendo con el paso del partido y ambas encontraron soluciones en los momentos de mayor presión para asegurar el triunfo.

Hora y dónde ver el partido de María Camila Osorio

Ahora, la dupla tendrá un reto de mayor exigencia en busca de un lugar en los octavos de final. Sus próximas rivales serán la australiana Ellen Pérez y la neerlandesa Demi Schuurs, recientes finalistas del WTA 500 de Bad Homburg y una de las parejas más experimentadas del circuito femenino. El compromiso está programado para las 6:00 de la mañana, hora de Colombia.

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Los aficionados colombianos podrán seguir ese encuentro y el resto de la actividad de Wimbledon a través de ESPN en televisión por suscripción y mediante Disney+ Premium en su plataforma de streaming.