Colombia

La JEP entregó a tres familias los restos de víctimas de desaparición forzada en San José de Apartadó tras más de 25 años de espera

Las restituciones se realizaron el 12 de junio de 2026, en un avance del Caso 04 por crímenes en Urabá

Guardar
Google icon
La JEP entregó en Antioquia los restos de tres víctimas de desaparición forzada recuperados en San José de Apartadó, más de 25 años después de los hechos - crédito Europa Press
La JEP entregó en Antioquia los restos de tres víctimas de desaparición forzada recuperados en San José de Apartadó, más de 25 años después de los hechos - crédito Europa Press

La Justicia Especial de Paz (JEP) entregó a las familias de tres víctimas de desaparición forzada los restos recuperados en San José de Apartadó, en Antioquia, más de 25 años después de los hechos, en un avance del Caso 04 que también elevó a 28 los cuerpos restituidos por esa jurisdicción en la región de Urabá.

De acuerdo con la entidad, las entregas se realizaron el 12 de junio y completan diez restituciones dignas dentro de ese expediente en Urabá. Si se suman las practicadas en el Caso Conjunto 03-04 por los hallazgos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, la cifra regional llega a 28 víctimas, de acuerdo con la jurisdicción.

PUBLICIDAD

Las personas identificadas fueron Luis Eduardo Aguirre, Humberto Palacios Palacios y una tercera víctima cuya identidad permanece en reserva por decisión judicial. Los tres habían desaparecido entre 2000 y 2001, durante el conflicto armado.

La localización de los restos fue posible gracias a datos entregados por antiguos integrantes de las extintas Farc en versiones voluntarias y diligencias judiciales del Caso 04, que investiga crímenes cometidos en la subregión de Urabá, a partir del reporte de la JEP.

La recuperación fue resultado de labores de contrastación, inspecciones judiciales y verificaciones en terreno realizadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación. La identificación se estableció mediante análisis antropológicos y cotejos genéticos con apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y los familiares.

PUBLICIDAD

El primer hallazgo ocurrió el 30 de abril de 2024 en la vereda El Gas, en San José de Apartadó. Allí se adelantaba una diligencia para establecer el paradero de otra persona desaparecida, pero los estudios permitieron determinar que las estructuras óseas correspondían a Humberto Palacios Palacios.

Conflicto armado de Colombia
La ubicación de los cuerpos en San José de Apartadó se apoyó en información entregada por exintegrantes de las extintas Farc ante la JEP - crédito EFE

Palacios Palacios era un trabajador del campo dedicado al aserrío de madera. Había desaparecido el 19 de octubre de 2000 mientras trabajaba en una finca de San Pedro de Urabá, según informaron sus familiares.

Su hijo Juan Carlos Palacios Zúñiga lo recordó en declaraciones recogidas por El País de Cali: “Todo lo que hacía era por sus hijos. Haber encontrado a mi papá significa, en parte, un alivio. Uno no sana del todo porque queda mucho por averiguar, pero sí da ese fresquito de tener dónde ir a llevarle una rosa”.

El segundo cuerpo fue recuperado el 1 de mayo de 2024 en el sector de Río Mariano, también en área rural de San José de Apartadó. Pese al avanzado deterioro de los restos, los análisis científicos confirmaron que pertenecían a Luis Eduardo Aguirre, agricultor y líder comunitario desaparecido el 10 de julio de 2001.

La tercera recuperación se realizó el 9 de julio de 2024 en la vereda La Linda, donde fue exhumado el cuerpo de una persona desaparecida forzosamente el 5 de septiembre de 2000, cuya identidad se mantiene bajo reserva.

La Jurisdicción Especial para la Paz sostuvo que estas entregas representan un avance en el esclarecimiento de las desapariciones forzadas ocurridas en Urabá. La entidad señaló además que el resultado refleja la importancia de los aportes de verdad hechos por excombatientes sometidos a ese tribunal para ubicar a personas desaparecidas durante el conflicto armado.

JEP remitió a la justicia internacional el caso contra siete exmiembros del secretariado de las Farc por secuestro

La Sección de Apelación mantuvo la decisión sobre privaciones de la libertad de civiles y uniformados durante el conflicto armado, y precisó el alcance jurídico de la declaratoria emitida en este expediente prioritario - crédito JEP

La entidad, en cabeza del magistrado Eduardo Cifuentes, señaló que la decisión que afecta a los siete últimos excomandantes del Secretariado de las Farc acogidos al Acuerdo de Paz de 2016 ya fue comunicada al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a un fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).

La JEP presentó esta sentencia con el propósito de dejar constancia de las obligaciones del Estado colombiano de enjuiciar, sancionar y buscar la ejecución de fallos por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. La comunicación también incluyó otra sentencia contra 12 exintegrantes del Batallón La Popa.

Los fallos ratificados el 1 de julio fueron remitidos a esas instancias para su conocimiento.Cifuentes afirmó que, cuando la JEP emite sanciones definitivas, el Estado queda obligado a garantizar su cumplimiento.

Temas Relacionados

Jurisdicción Especial para la PazSan José de ApartadoConflicto Armado colombianoUrabáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Un ciudadano estadounidense quedó sorprendido con el himno de Colombia: terminó gritando el gol de la Tricolor ante Ghana en el Mundial 2026

La FIFA estableció que los partidos de la Copa del Mundo este año hasta la segunda ronda del torneo han alcanzado los 4,6 millones de espectadores

Un ciudadano estadounidense quedó sorprendido con el himno de Colombia: terminó gritando el gol de la Tricolor ante Ghana en el Mundial 2026

Luis Carlos Reyes reveló datos que muestran qué tanto creció la deuda de Colombia en los gobiernos de Petro, Duque y Santos

El exministro de Comercio, Industria y Turismo presentó gráficas que evidencian que en la administración Petro el aumento de la deuda fue menor

Luis Carlos Reyes reveló datos que muestran qué tanto creció la deuda de Colombia en los gobiernos de Petro, Duque y Santos

La Liendra relató la historia detrás de su mayor “funada” en redes sociales: “Yo no soy irresponsable”

El influenciador relató su experiencia con el también creador de contenido Mateo Carvajal durante una transmisión en vivo, mientras reaccionaba a la victoria de Colombia ante Ghana en el Mundial 2026

La Liendra relató la historia detrás de su mayor “funada” en redes sociales: “Yo no soy irresponsable”

Pintaron mural “antifa” en Medellín con presencia de funcionarios de la Defensoría del Pueblo: ya lo cubrieron

La pintura del mensaje en la estructura vial fue borrada por las autoridades de la capital antioqueña. Sin embargo, se conoció la circulación de panfletos con la Carta de Argel, documento que amplía el concepto de derechos humanos hacia los derechos colectivos de los “pueblos oprimidos”

Pintaron mural “antifa” en Medellín con presencia de funcionarios de la Defensoría del Pueblo: ya lo cubrieron

Karol G publicó una foto entre lágrimas, acompañada de un mensaje que dejó interrogantes: “Lloré lo que no está escrito”

La cantante colombiana generó preocupación e incertidumbre entre sus seguidores por sus más recientes interacciones en las redes sociales

Karol G publicó una foto entre lágrimas, acompañada de un mensaje que dejó interrogantes: “Lloré lo que no está escrito”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

ENTRETENIMIENTO

Karol G publicó una foto entre lágrimas, acompañada de un mensaje que dejó interrogantes: “Lloré lo que no está escrito”

Karol G publicó una foto entre lágrimas, acompañada de un mensaje que dejó interrogantes: “Lloré lo que no está escrito”

Yuli Ruíz revivió su drama durante el terremoto de Armenia de 1999, luego de ver las imágenes en Venezuela: “La casa se derrumbó por completo”

Shakira celebró con un “trencito” la victoria de Colombia sobre Ghana en el Mundial 2026

La actriz Julieth Restrepo anunció que está embarazada y espera su segundo hijo junto a Sebastián Zuleta: “Muy felices”

Culotauro se va de Colombia y deja el pódcast ‘Por la ventana’ tras denunciar amenazas: “Me iré a buscar raspones en otras tierras”

Deportes

Juan Fernando Quintero, uno de los capitanes de la selección Colombia, y su historia de vida: “Plata y miedo nunca hemos tenido”

Juan Fernando Quintero, uno de los capitanes de la selección Colombia, y su historia de vida: “Plata y miedo nunca hemos tenido”

Juan Fernando Quintero podría igualar marca impuesta por dos leyendas de la selección Colombia en Mundiales

Productor musical reveló curioso detalle sobre cómo se dio la colaboración entre Ryan Castro, Luis Díaz y Juanfer Quintero para ‘El ritmo que nos une’

Ghana superó a Portugal en un aspecto durante el partido ante la selección Colombia en el Mundial 2026: tiene más volumen ofensivo

María Camila Osorio debutó con victoria en el dobles de Wimbledon: este será su próximo partido