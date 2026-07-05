Colombia

Ingeniero murió intentando evadir un retén ilegal en la vía Panamericana: cayó a un abismo

Otros conductores que recorrían el tramo intentaron ayudar al profesional, que regresaba de un compromiso laboral de Cali, pero sus esfuerzos fueron en vano

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El ingeniero James Norbey Hurtado Ruiz murió en el lugar de los hechos - crédito Tv Norte Noticias/Facebook

El ingeniero James Norbey Hurtado Ruiz falleció tras caer a un abismo mientras intentaba evitar un retén armado ilegal en la vía Panamericana, en el sector de Ovejas, entre Popayán y Cali.

El hecho ocurrió entre la noche del jueves 2 de julio y la madrugada del viernes 3, según información publicada por medios locales.

El corredor vial, que conecta el suroccidente del país con los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, lleva meses siendo el escenario frecuente de acciones violentas por parte de grupos armados ilegales, que instalan retenes para secuestrar personas y robar vehículos.

El ingeniero quiso escapar del retén ilegal y cayó a un abismo - crédito Tv Norte Noticias/Facebook
El ingeniero quiso escapar del retén ilegal y cayó a un abismo - crédito Tv Norte Noticias/Facebook

Cuando fue interceptado, Hurtado Ruiz regresaba a Popayán luego de cumplir compromisos laborales en Cali. Al encontrarse con el puesto ilegal, Hurtado Ruiz aceleró su vehículo con placas HIW 437 de Bogotá, perdió el control y cayó por un abismo, cuyo fallecimiento se registró en el lugar del accidente.

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Videos difundidos en redes sociales muestran el automóvil destruido y partes esparcidas en la ladera. Otros conductores y viajeros que transitaban por el sector intentaron asistir a la víctima horas después infructuosamente.

A su vez, comerciantes y habitantes de la zona, consultados por El Tiempo, reiteraron la falta de presencia permanente de la fuerza pública sobre la carretera, una solicitud que han elevado desde el año pasado tanto el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, como líderes empresariales y transportadores.

El tramo entre Jamundí, Cauca y Nariño se ha caracterizado por su peligrosidad, especialmente durante las noches y madrugadas.

Senador Alexander López denunció ataque armado y robo de vehículos en retén ilegal en la vía Panamericana

Un mes atrás, el senador Alexander López Maya denunció que su esquema de seguridad fue atacado y su escolta retenido por hombres armados de las disidencias de las Farc durante un retén ilegal instalado en la vía Panamericana, en el sector de El Cofre, municipio de Cajibío, Cauca.

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El hecho, ocurrido la tarde del 19 de mayo de 2026, también afectó al alcalde de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Grijalba Muñoz, cuyo vehículo fue hurtado por los mismos atacantes de manera paralela.

Alexander López señaló problemas en la ejecución de proyectos financiados con regalías - crédito Colprensa
Alexander López fue víctima de presiones en un retén ilegal en la vía a Jamnundí - crédito Colprensa

López, integrante del partido Pacto Histórico, explicó que, por razones de seguridad, optó por desplazarse en un vehículo distinto al habitual. “En un paraje salieron más de diez hombres en prendas de uso de las Fuerzas Militares y con fusiles, y ahí, en la vía Panamericana, detuvieron los vehículos”, relató el senador en declaraciones emitidas por Noticias Caracol.

El vehículo asignado a su esquema recibió disparos. “Lo detuvieron, ingresaron al vehículo, le preguntaron al conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que dónde estaba el jefe. Le dijo: ‘Estoy solo’. Y se llevaron el vehículo con mi escolta”, detalló López.

El escolta fue golpeado y logró escapar durante la huida, pese a que los armados abrieron fuego nuevamente. “Gracias a Dios, mi escolta está hoy sano y salvo en la ciudad de Popayán. El Ejército lo rescató”, afirmó López.

En el mismo sector, el vehículo del alcalde de Santander de Quilichao fue robado y el mandatario local quedó abandonado en la carretera, donde fue auxiliado por autoridades y civiles.

El hecho se registró en la tarde del 19 de mayo - crédito red social X

Durante el ataque se produjo un cruce de disparos entre los armados y la fuerza pública, resultando una persona herida. Tras el incidente, López exigió al ministro de Defensa garantías para la población del Cauca.

“La vía Panamericana debe ser asegurada y custodiada por la fuerza pública. Este tipo de hechos no pueden volver a ocurrir. Las disidencias de las Farc no pueden seguir intimidando al país”, reclamó el congresista.

El senador comentó que informó al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, sobre la gravedad de la situación y las implicaciones para la comunidad civil. “Si esto nos pasaba a nosotros, que éramos senadores de la República y que andábamos en unos carros blindados, ¿qué garantías iban a tener las comunidades y la población del departamento del Cauca?”, cuestionó López.

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