Liberan al militar retirado Jhon Ortiz tras 73 días de secuestro en el Catatumbo

John Ortiz, militar retirado, fue liberado tras 73 días de cautiverio - crédito La Voz del Catatumbo/Facebook

El militar retirado Jhon Ortiz recuperó la libertad tras pasar 73 días secuestrado en la región del Catatumbo, Norte de Santander, luego de una temporada de incertidumbre sobre su paradero, que mantuvo con temor a sus familiares en la ciudad de Ocaña.

De acuerdo con información de las autoridades, el exuniformado había sido privado de la libertad el 22 de abril de 2026, junto a su hermano, el ingeniero civil Nadín Ortiz, cuando ambos transitaban por la zona de Acolsure, en la vía hacia la granja El Algodonal de la Universidad Francisco de Paula Santander.

El secuestro ocurrió cuando hombres armados interceptaron la camioneta donde se desplazaban los hermanos Ortiz y los obligaron a abandonar el vehículo para llevarlos hacia un destino desconocido.

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Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del rapto; esas imágenes fueron incorporadas a la investigación que lideran las autoridades para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Los familiares denunciaron el caso de inmediato y exigieron la intervención de las instituciones gubernamentales.

Este fue un registro del secuestro de John Ortiz, el 22 de abril - crédito La Voz del Catatumbo/Fcaebook

La primera liberación se produjo el 12 de junio del año en curso, cuando Nadín Ortiz fue dejado en libertad tras permanecer cerca de 50 días en cautiverio.

Desde ese momento, continuaron las labores institucionales para lograr el regreso de Jhon Ortiz. Finalmente, el militar retirado fue liberado en un punto no revelado del Catatumbo, donde se mantienen actividades de grupos armados ilegales y se han registrado otros casos similares.

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Hasta ahora, las autoridades no han informado cómo se produjo la liberación de Ortiz ni han confirmado cuál fue el grupo armado responsable del secuestro.

Las autoridades aún investigan si hubo un grupo armado detrás del secuestro - crédito Carlos Eduardo Ramirez/Reuters

Tras su liberación, Jhon Ortiz fue sometido a una valoración médica para comprobar su estado de salud antes de reunirse con su familia.

El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en Catatumbo y la presencia de grupos armados en la región, así como la urgencia de fortalecer las acciones para prevenir nuevos secuestros y garantizar la protección de la población civil.

Vehículos de transporte público fueron marcados con grafitis del ELN en el Catatumbo

En las primera horas de la jornada del sábado, 4 de julio de 2026, se conoció que hombres armados interceptaron y marcaron con grafitis de las siglas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) varios vehículos de transporte público que circulaban por la vía entre Cúcuta y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

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Según el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron en el sector de La Llana, un punto clave del corredor vial que conecta el área metropolitana de Cúcuta con la región del Catatumbo.

Conductores y pasajeros denunciaron que los hombres armados obligaron a detener la marcha de los vehículos para luego pintar las iniciales del ELN en la carrocería, permitiendo después que continuaran su trayecto.

Así pintaron vehículos de transporte público con trazos alusivos al ELN - crédito Catatumbo AlDia/Facebook

De acuerdo con la información que conoció Caracol Radio, esta acción no dejó personas lesionadas, aunque generó preocupación entre los usuarios del transporte público que recorren esta ruta habitualmente para viajar a Tibú o transportar carga hacia esa zona.

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El hecho coincidió con la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación del Ejército de Liberación Nacional, organización armada ilegal que históricamente realiza actividades alusivas a la fecha en municipios del Catatumbo y otras regiones de Norte de Santander.

Durante la misma jornada, las autoridades reportaron la presencia de cilindros con características similares a artefactos explosivos sobre las vías Ocaña-Otaré y Pamplona-Saravena, además de la instalación de propaganda relacionada con el ELN en diversos municipios del departamento.