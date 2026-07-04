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Luis Díaz fue elegido como el mejor jugador del partido en el triunfo de Colombia ante Ghana por el Mundial 2026

El delantero del Bayern Múnich fue uno de los jugadores más determinantes en el frente de ataque y tuvo una opción de gol anulada en el juego disputando en Kansas

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El momento cuando Luis Díaz celebró el gol ante Ghana, y que posteriormente sería anulado-crédito Bernadett Szabo/REUTERS
El momento cuando Luis Díaz celebró el gol ante Ghana, y que posteriormente sería anulado-crédito Bernadett Szabo/REUTERS

El 3 de julio de 2026, Colombia aseguró su tiquete a los octavos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras la anotación del atacante del Palmeiras ante Ghana en el estadio de Kansas.

Pero, durante el juego, la influencia en el ataque de Luis Díaz fue determinante para la Tricolor, tanto que, al minuto 55 de juego, el delantero del Bayern Múnich tuvo la oportunidad de marcar el 2-0, pero su acción fue anulada por fuera de lugar.

El atacante del Bayern Múnich fue destacado por parte de la organización como el mejor jugador de la cancha-crédito @FIFAWorldCup/X
El atacante del Bayern Múnich fue destacado por parte de la organización como el mejor jugador de la cancha-crédito @FIFAWorldCup/X

Después del partido, la FIFA le otorgó a Luis Díaz el premio al mejor jugador del encuentro entre los “Cafeteros” y los “Black” Stars, en el cual jugó los 90 minutos, y fue reemplazado por Jaminton Campaz.

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En referencia a la nominación que recibió, Luis Díaz explicó que, desde su concepto, el premio debía ser para Jhon Arias, y elogió el trabajo colectivo de sus compañeros.

“Este premio no es mío, es del equipo, así como lo dijo mi compañero Daniel Muñoz anteriormente. Jhon Arias creo que lo merecía. En mi caso, solo faltó concretar esos dos goles. Era importante, porque si concretaba, matábamos el partido y estábamos más tranquilos. Me quedé con ese sin sabor. Le agradezco al grupo por el trabajo que hizo y hay que ir paso a paso. Feliz por la clasificación, era lo más importante”, expresó.

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El partido de Luis Díaz desde las estadísticas

Caleb Yirenkyi marcando a Luis Díaz en el Colombia vs. Ghana-crédito Kylie Graham/IMAGN IMAGES via Reuters
Caleb Yirenkyi marcando a Luis Díaz en el Colombia vs. Ghana-crédito Kylie Graham/IMAGN IMAGES via Reuters

El atacante del Bayern Múnich jugó 90 minutos en el partido ante los “Black Stars”, y la aplicación de Sofascore lo calificó con una puntuación de 6,7 puntos. A continuación, estos fueron los detalles de sus estadísticas:

  • Tiros en total: 5
  • Al arco: 2
  • Bloqueados: 2
  • Fueras de juego: 2
  • Toques de la pelota: 44
  • Regates: 2 (0 exitosos)
  • Posesiones perdidas: 9
  • Pases precisos: 26 de 27 (96% de efectividad)
  • Pases en campo contrario: 18 de 19 (95% de efectividad)

La reacción de Luis Díaz tras la clasificación de la selección Colombia ante Ghana

El "Guajiro" se refirió al gol anulado que tuvo durante el partido ante Ghana en el estadio de Kansas-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El delantero del Bayern Múnich admitió después del partido que todavía no encuentra la serenidad que busca frente al arco.

“Creo que está faltando esa tranquilidad. Todo viene en conjunto. He tenido ocasiones para concretar, pero me han anulado goles. Esa confianza que quiero tener todavía no está al cien por ciento. Estoy intentando mejorar partido a partido. Me sentí mucho mejor en el partido de hoy que en el anterior, sin duda. No puedo dar pasos atrás; de eso se trata”, analizó.

Díaz también dejó un mensaje de respaldo para los hinchas y de compromiso con lo que viene en la competencia.

“Les prometo, aquí y a la gente de Colombia, que sigan creyendo. Sé que esperan goles y asistencias. Estoy dando todo para conseguirlo y también estoy trabajando para el equipo”, expresó.

El atacante restó importancia al reconocimiento como mejor jugador del partido y lo vinculó al esfuerzo colectivo.

“Este premio no es mío, es del equipo, así como lo dijo mi compañero Daniel Muñoz anteriormente. Jhon Arias creo que lo merecía. En mi caso, solo faltó concretar esos dos goles. Era importante, porque si concretaba, matábamos el partido y estábamos más tranquilos. Me quedé con ese sin sabor. Le agradezco al grupo por el trabajo que hizo y hay que ir paso a paso. Feliz por la clasificación, era lo más importante”, dijo.

En su balance sobre el momento de la selección colombiana, el delantero pidió mantener la calma pese al paso a la fase eliminatoria.

“Una huella, buscando hacer nuestro trabajo y seguir haciendo las cosas bien, partido a partido y paso a paso, para que las selecciones sudamericanas queden en lo más alto. Ahora hay que mantener la tranquilidad. No hemos ganado absolutamente nada. Estos partidos son muy difíciles. Todos los encuentros que hemos visto han sido apretados”.

Luego describió el clima interno del plantel como uno de los puntos fuertes para afrontar la siguiente ronda.

“Lo positivo es que estamos jugando muy bien, nos sentimos cómodos, formamos una familia y trabajamos en equipo. Eso será importante para lo que viene. También debemos descansar, que será fundamental”, reflexionó.

Díaz además agradeció el acompañamiento del público colombiano durante el torneo y remarcó el peso anímico de ese respaldo.

“Siempre me han demostrado cariño y apoyo incondicional desde el primer día que juego para mi selección y también cuando estoy en el exterior. Ellos siempre están ahí, alentando y apoyando. Trato de responderles de la mejor manera, sé que lo que más les gusta es verme marcar y asistir. Muy agradecido con ellos. Otra vez fuimos locales, el estadio lleno de amarillo, muy contento por eso. Todos los días en el hotel sentimos el banderazo y ese aliento nos motiva mucho. Son una parte fundamental para nosotros y les agradezco demasiado”, cerró.

Así va el cuadro del Mundial 2026: Canadá y Marruecos abren los octavos de final

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