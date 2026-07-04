Carlos Queiroz, técnico de Ghana y exseleccionador de Colombia, elogió a la Tricolor tras la eliminación de su equipo del Mundial: “Estaban tensos”

En una rueda de prensa, el técnico de la Selección de Ghana, Carlos Queiroz, expone sus declaraciones. El entrenador manifiesta su deseo de ver a Colombia levantar la Copa del Mundo - crédito redes sociales/X

Carlos Queiroz, el director técnico de Ghana y exseleccionador de Colombia, dijo tras la eliminación de su equipo ante el combinado cafetero que le gustaría ver a los sudamericanos campeones: “Me encantaría que Colombia pudiese salir adelante y disfrutar y quizás, ganar la Copa del Mundo”.

Al describir lo que observó en el estadio, el entrenador puso el foco en el inicio del partido y en el impacto del público colombiano: “Hoy, cuando llegué al campo y escuché el himno nacional de Colombia, eso ha sido el punto de partida, cómo Colombia empezó a ganar el partido”.

Queiroz vinculó esa salida fuerte con el respaldo de las tribunas y aportó una cifra sobre el marco del encuentro: “Colombia empezó siendo más fuerte en la cancha después de tener un estadio con 60 mil personas de su lado, sin duda”.

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El técnico también relacionó ese empuje con falencias en su seleccionado: “Y esto marca un equipo que no tiene madurez y no tiene experiencia”.

En su lectura de los primeros minutos, el portugués contó cómo percibió a sus futbolistas durante el juego: “Muy rápido sentí que algunos jugadores de Ghana estaban tensos, no estaban tan tranquilos”.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Colombia vs Ghana - Estadio Kansas City, Kansas City, Misuri, EEUU - 3 de julio de 2026. El entrenador de Ghana, Carlos Queiroz - crédito Siphiwe Sibeko/Reuters