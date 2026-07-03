Esta sería la nueva ministra TIC de Abelardo de la Espriella: conozca su perfil

Nohora Mercado Caruso ya fue funcionaria en el Ministerio de las TIC y se ha desempañado por años en ese sector - crédito MinTIC - suministrada a Infobae

A poco más de un mes del inicio del periodo presidencial de Abelardo de la Espriella ya se van conociendo los nombres de los integrantes que conformarán el gabinete ministerial.

Hasta el momento han sido confirmados los titulares de tres carteras centrales del próximo gobierno: Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior, Miguel Gómez Martínez, que estará al frente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el recientemente designado ministro de Ambiente, Fabio Arjona Hincapié.

Sin embargo, ya suenan nombres para instituciones del Ejecutivo como el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia.

De hecho, para este despacho está siendo perfilado el nombre de Nohora Mercado Caruso como el más sólido entre quienes liderarían la entidad encargada de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el territorio nacional para el periodo 2026-2030.

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Nohora Mercado Caruso es ingeniera de sistemas y tiene un doctorado en la materia - crédito suministrada a Infobae

Su perfil, que incluye más de quince años de experiencia en transformación digital, política pública y gestión tecnológica, está delineado por el abordaje de numerosos desafíos de conectividad e innovación en el país.

La candidata actualmente se desempeña como secretaria TIC de la Gobernación de Bolívar, desde donde lidera proyectos en conectividad y apropiación digital en un departamento que enfrenta importantes retos en el acceso a tecnologías.

Con esta gestión, ha trabajado con iniciativas como Mompox Inteligente y Colmenas Digitales, así como la consolidación de la Universidad de los Montes de María, que incorpora un centro de innovación en inteligencia artificial aplicada al sector agropecuario y la sostenibilidad ambiental.

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Esta es la trayectoria de Nohora Mercado en cargos públicos - crédito Función Pública

En su hoja de vida se destaca su desempeño como viceministra de Transformación Digital y ministra encargada durante el Gobierno de Iván Duque.

Nohora Mercado Caruso es graduada de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica de Bolívar, también es magíster en Ingeniería con énfasis en Sistemas y Computación de la misma institución y doctora en Administración y Dirección de Empresas con tesis laureada de la Universidad Politécnica de Valencia, España.

Qué haría en caso de ser designada ministra de las TIC

En cuanto a la posibilidad de asumir el liderazgo de la cartera, Mercado aclaró a Infobae Colombia que la decisión corresponde al presidente electo, Abelardo de la Espriella, pero afirmó que se llevaría a sus hombros un desafío no menor.

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“Para mí sería un honor seguir trabajando por mi país. Creo que el sector TIC es transversal para el desarrollo y aunque se han logrado importantes avances, hay mucho por hacer. Si el señor presidente llegase a considerarlo, sería un honor seguir aportando para cerrar la brecha digital, impulsar la innovación y trabajar por una Colombia más conectada”.

Mercado reconoció que en Colombia, a pesar de los avances recientes en conectividad, persisten diferencias profundas entre zonas urbanas y rurales.

Mercado Caruso es secretaria de las TIC en la Gobernación de Bolívar - crédito suministrada a Infobae

Para la funcionaria, la tecnología satelital puede jugar un papel fundamental en la reducción de estas brechas, en vista de que “todavía existen territorios donde las personas deben desplazarse durante horas simplemente para poder realizar un trámite, estudiar o incluso atender una videollamada”.

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Por eso, su apuesta para el desarrollo tecnológico a través de la conectividad implicaría un esfuerzo adicional para lograr que la totalidad de escuelas públicas tengan cobertura, ya que en el país solo el 53% de establecimientos educativos públicos cuenta con este beneficio.

Mercado también planteó impulsar a la inteligencia artificial (IA) tanto en el sector privado como en el público, para “modernizar” el Estado, simplificar trámites, fortalecer la transparencia y prevenir la corrupción.

En caso de ser designada ministra, Mercado anticipó que sus primeras decisiones estarían orientadas a realizar un diagnóstico técnico del Ministerio y fortalecer la financiación de los programas de conectividad con recursos internacionales, alianzas público-privadas y el Fondo Único TIC.

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