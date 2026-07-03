Cristiano Ronaldo se rinde ante Luka Modric en su última Copa del Mundo: “Es genial verlo todavía jugando”

Luka Modrić, de Croacia, y Cristiano Ronaldo, de Portugal, se abrazan tras el partido - crédito Kevin Sousa/IMAGN IMAGES vía Reuters

Los aficionados de Portugal y Croacia que asistieron al partido en Toronto por el Mundial 2026 no olvidarán el duelo del 2 de julio porque fue la última batalla entre dos de los jugadores más importantes en el planeta en los últimos años por su trayectoria, títulos y ser líderes en sus países.

Cristiano Ronaldo le dio una despedida digna a Luka Modric, que fue su compañero en Real Madrid durante la época gloriosa entre 2014 y 2018, pero en los dieciseisavos de final se convirtieron en rivales que tenían un único objetivo: no decirle adiós a los mundiales antes de tiempo.

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En un partido apasionante, fue Portugal la que se quedó con el triunfo con un 2-1 que se definió en el tiempo de reposición, incluso con un gol anulado a Croacia, pero todo eso quedó atrás tras el pitazo final, pues el público se quedó a aplaudir al “Mago de Zadar” que, a sus 40 años, seguramente no volverá al certamen y es desconocido su futuro en el fútbol.

“Felicidades, Luka”

Al término del compromiso en el estadio de Toronto, la mitad de las miradas fueron con CR7 por la celebración y el pase a octavos de final, pero la otra parte se dirigió al capitán de los balcánicos porque, con 40 años, le puso fin a sus presentaciones en las Copas del Mundo luego de cinco ediciones.

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En charla con la prensa, Cristiano Ronaldo le dedicó unas palabras a Luka Modric, al que conoce desde su paso por Real Madrid y admira tanto su juego como su condición física para llegar a donde está ahora: “Jugué muchos años con Modrić, es genial verlo todavía jugando al más alto nivel”.

Cristiano Ronaldo saludó a Luka Modric al término del partido en Toronto - crédito Jeenah Moon/REUTERS

“Le dije: felicidades Luka, buena suerte para el futuro de tu carrera”, terminó de decir el portugués, luego de la pequeña charla en el campo de juego, en una imagen que le dio la vuelta al mundo porque era la despedida entre dos de los mejores futbolistas de los mundiales.

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Luka Modric se fue de Croacia con 23 partidos en las Copas del Mundo desde Alemania 2006, la misma edición en la que Cristiano y Lionel Messi aparecieron por primera vez, marcó dos goles y el mismo número de asistencias, fue subcampeón de Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022.

De otro lado, aún no se sabe si el “Mago de Zadar” continuará en la actividad profesional, ya que no renovó contrato con el Milan y tampoco es seguro si volverá al Real Madrid para cerrar su carrera en el club con el que ganó todo.

Partido inolvidable en Toronto

Portugal derrotó 2-1 a Croacia con un gol en el tiempo añadido y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que enfrentó por última vez en la Copa del Mundo a Cristiano Ronaldo y Luka Modric y que se resolvió entre intervenciones del VAR, un penalti y otra anotación anulada en el cierre.

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El arranque fue contenido. Ambas escuadras tomaron precauciones y dejaron pocas situaciones en la primera parte, aunque el conjunto portugués generó la más clara a los cuatro minutos con un remate de derecha de Bruno Fernandes que exigió al arquero Dominik Livaković.

Ivan Perisic abrió el marcador para Croacia sobre Portugal en el segundo tiempo - crédito John E Sokolowski/IMAGN IMAGES vía Reuters

El partido cambió por completo tras el descanso. Croacia avisó de entrada con una ocasión de Mateo Kovačić frente al arco, y poco después abrió el marcador a los 53 minutos, cuando Ivan Perisic aprovechó un centro desde la derecha de Igor Matanovic, controló y definió para el 1-0.

La respuesta portuguesa llegó rápido. A los 58, Rafael Leao estrelló un remate cruzado en el travesaño, y tres minutos más tarde Cristiano controló con técnica un cambio de frente enviado por Pedro Neto y definió con suavidad ante la salida croata, aunque la acción fue invalidada por fuera de juego tras revisión.

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La revancha para el delantero portugués llegó desde el punto penal. El VAR detectó un agarrón de Martin Baturina sobre Renato Veiga, el árbitro noruego Espen Eskas sancionó la infracción y Cristiano convirtió a los 67 minutos con un remate potente que venció a Livakovic para el 1-1.

Cristiano Ronaldo celebra tras marcar el gol del empate en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Croacia en Toronto - crédito EDUARDO LIMA/EFE

El VAR semiautomático volvió a intervenir a los 80. Petar Sučić había definido ante Diogo Costa tras recibir un pase filtrado, pero la acción fue anulada por posición adelantada, determinada por el hombro del atacante, en una decisión similar a la que había invalidado antes el gol de Cristiano, que se fue de la cancha por sustitución.

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Este fue el momento del cabezazo de Goncalo Ramos en el tiempo de reposición del partido en Toronto - crédito Mike Segar/REUTERS

El golpe definitivo llegó ya en la reposición. Gonçalo Ramos conectó de cabeza un centro de Rafael Leão y puso el 2-1 que mantuvo con vida a Portugal, justo antes de otro episodio decisivo en el área opuesta.

A los 90+12, Josko Gvardiol marcó lo que parecía el empate croata. Eskas anuló la jugada porque Mario Pašalić, autor de la asistencia, estaba adelantado. Modric cerró así su recorrido mundialista con un partido completo, mientras Cristiano tendrá otra presentación en la fase eliminatoria.

La anotación de Josko Gvardiol fue anulada por un fuera de lugar de Mario Pasalic - crédito Dylan Martínez/REUTERS