Colombia

Niño de 5 años resultó herido por una bala perdida que lo alcanzó cuando estaba jugando en la calle

Un ataque sicarial dejó a un hombre muerto en Atlántico, mientras que el menor de edad fue impactado por uno de los proyectiles por lo que requirió asistencia médica inmediata

Guardar
Google icon
El ataque sicarial en un sector de Sabanalarga dejó a un niño herido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El ataque sicarial en un sector de Sabanalarga dejó a un niño herido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un ataque sicarial en Sabanalarga (Atlántico) el miércoles 1 de julio de 2026 dejó a un hombre muerto y a un niño de 5 años herido. El caso elevó a 23 homicidios el registro del municipio en el primer semestre del año y tiene en alerta a las autoridades por la violencia en esa zona del departamento.

De acuerdo con las versiones preliminares del caso, el menor fue alcanzado por un proyectil mientras jugaba en la vía pública. La Policía informó que fue auxiliado de inmediato por la comunidad y sus familiares que se encargaron de trasladarlo al Hospital Departamental de Sabanalarga, donde quedó bajo observación médica y se mantiene con pronóstico estable.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió en el sector de invasión conocido como La Bendición de Dios. De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, la víctima mortal fue identificada como Marlon David Morales Roa, de 32 años.

La versión policial indica que un hombre armado lo interceptó y le disparó en varias oportunidades antes de huir. En medio del ataque, el niño quedó en la línea de fuego y recibió el impacto de una de las balas.

Primer plano de un casquillo de bala dorado tirado sobre pavimento oscuro y agrietado, que brilla con la luz reflejada en la superficie húmeda.
El agresor accionó el arma y terminó impactando a un menor de edad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El cuerpo de la víctima fue hallado en un canal de aguas residuales

Las primeras indagaciones señalan que Morales Roa intentó escapar durante la ráfaga de disparos. Alcanzó a correr varios metros y, en esa huida, pasó por calles del sector e incluso trató de refugiarse en una vivienda.

PUBLICIDAD

Según la reconstrucción hecha por medios locales como Impacto News, el sujeto llegó hasta un patio, saltó una pared baja e intentó seguir corriendo, pero los atacantes lo alcanzaron. Su cuerpo fue encontrado después en un canal de aguas residuales de La Bendición de Dios, donde cayó tras recibir varios impactos.

Mientras los delincuentes acabaron con la vida del objetivo del ataque, el menor de edad que resultó herido fue rescatado por los habitantes del sector y médicos que trabajaron por salvar su vida.

CTI levantamiento de cuerpo-Colombia-25-05-2021
Las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver en una zona apartada - crédito Colprensa

Las autoridades buscan identificar al responsable

La investigación quedó en manos de unidades del Modelo del Servicio de Policía orientado a las Personas y los Territorios, en coordinación con la Sijín y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Esos equipos adelantan inspecciones, entrevistas y recolección de elementos materiales probatorios para establecer los móviles del crimen.

Las autoridades trabajan por establecer si el asesinato estuvo relacionado con un ajuste de cuentas o qué motivó al fatal ataque.

Ante la gravedad de los hechos y la urgencia por encontrar al sujeto que disparó, la Policía Nacional pidió a la ciudadanía entregar cualquier información que ayude a esclarecer el homicidio por medio de la línea de emergencia 123 en la que se asegura la absoluta reserva.

El sicario quedó registrado por cámaras de seguridad - crédito archivo Colprensa
Las autoridades están en búsqueda del sicario que huyó tras disparar - crédito Colprensa

Hombre fue asesinado por dos adolescentes en Atlántico

Los casos de violencia en la zona tienen en alerta a las autoridades que trabajan por esclarecer los ataques que terminan en fatalidad. En medio de estas labores, la Fiscalía judicializó a dos adolescentes, de 16 y 17 años, por su presunta participación en el homicidio de un hombre, en hechos ocurridos el 5 de mayo en Sabanagrande (Atlántico).

Según la investigación, cuatro personas, entre ellas los menores, habrían llegado a la vivienda de la víctima, de 22 años, donde le dispararon frente a su familia.

En audiencias preliminares, un fiscal de la Seccional Atlántico imputó homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, ambos cargos agravados.

Debido a los resultados de la investigación y el material probatorio presentado, un juez con función de control de garantías del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes ordenó internamiento preventivo en un centro de atención especializada.

Temas Relacionados

Ataque sicarialNiño heridoSabanalargaAtlánticoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Los dirigidos por Murat Yakin y Vladimir Petković buscarán el cupo dentro de los 16 mejores equipos del planeta en territorio canadiense

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Ingrid Betancourt hizo una petición a De la Espriella que lo pondrá a prueba: “Nadie olvide que nuestro Ejército es poderoso”

La exsenadora y excandidata presidencial envió una carta abierta al presidente electo en la que recordó la Operación Jaque —con la que ella fue liberada de las Farc— y le hizo una solicitud al respecto

Ingrid Betancourt hizo una petición a De la Espriella que lo pondrá a prueba: “Nadie olvide que nuestro Ejército es poderoso”

Yeison Jiménez: el ‘reality’ para conocer al reemplazo de ‘El Aventurero’ ya tiene fecha de estreno y así se ve

La presentadora Diva Jessurum confirmó en sus redes el inicio del formato, que pondrá a prueba talento, carisma e historias personales para definir quién asumirá el liderazgo de la agrupación del fallecido cantante

Yeison Jiménez: el ‘reality’ para conocer al reemplazo de ‘El Aventurero’ ya tiene fecha de estreno y así se ve

La ONU expresó preocupación por amenazas contra los campesinos tras la entrega de tierras

El organismo internacional condenó las intimidaciones registradas en varios departamentos, pidió acelerar las investigaciones y solicitó garantizar la protección de las familias beneficiarias de la reforma agraria

La ONU expresó preocupación por amenazas contra los campesinos tras la entrega de tierras

Daniel Muñoz respondió a las declaraciones del técnico de España sobre Colombia en el Mundial 2026: “No somos máquinas”

El lateral derecho se enfoca en el partido contra Ghana por los dieciseisavos de final y le baja presión a lo dicho por Luis de la Fuente en rueda de prensa

Daniel Muñoz respondió a las declaraciones del técnico de España sobre Colombia en el Mundial 2026: “No somos máquinas”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Infobae

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez: el ‘reality’ para conocer al reemplazo de ‘El Aventurero’ ya tiene fecha de estreno y así se ve

Yeison Jiménez: el ‘reality’ para conocer al reemplazo de ‘El Aventurero’ ya tiene fecha de estreno y así se ve

Shakira celebró con su equipo que ‘Dai Dai’ es número uno en el Top Global de Spotify: “Que alguien me pellizque”

Yaya Muñoz quedó sorprendida con los precios por el Mundial 2026: “Ese lujito se lo dejo a los hombres”

Beéle y Bizarrap estarían trabajando en una Music Sessions: esta fue la pista con la que enloquecieron a sus fans

Andrea Valdiri anunció que enviará tractomula con ayudas para Venezuela: también alertó que están recogiendo dinero a su nombre

Deportes

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Daniel Muñoz respondió a las declaraciones del técnico de España sobre Colombia en el Mundial 2026: “No somos máquinas”

Gustavo Puerta toma precauciones para el partido de Colombia ante Ghana: “Será complicado y difícil”

Mario Vanemerak celebró la posible venta de Millonarios y habló de la Selección Colombia: “Ha levantado mucho su nivel futbolístico”

Falleció “El Verdadero Teo”: este es el legado de la leyenda del deporte colombiano