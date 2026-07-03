Niño de 5 años resultó herido por una bala perdida que lo alcanzó cuando estaba jugando en la calle

El ataque sicarial en un sector de Sabanalarga dejó a un niño herido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un ataque sicarial en Sabanalarga (Atlántico) el miércoles 1 de julio de 2026 dejó a un hombre muerto y a un niño de 5 años herido. El caso elevó a 23 homicidios el registro del municipio en el primer semestre del año y tiene en alerta a las autoridades por la violencia en esa zona del departamento.

De acuerdo con las versiones preliminares del caso, el menor fue alcanzado por un proyectil mientras jugaba en la vía pública. La Policía informó que fue auxiliado de inmediato por la comunidad y sus familiares que se encargaron de trasladarlo al Hospital Departamental de Sabanalarga, donde quedó bajo observación médica y se mantiene con pronóstico estable.

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El hecho ocurrió en el sector de invasión conocido como La Bendición de Dios. De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, la víctima mortal fue identificada como Marlon David Morales Roa, de 32 años.

La versión policial indica que un hombre armado lo interceptó y le disparó en varias oportunidades antes de huir. En medio del ataque, el niño quedó en la línea de fuego y recibió el impacto de una de las balas.

El agresor accionó el arma y terminó impactando a un menor de edad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El cuerpo de la víctima fue hallado en un canal de aguas residuales

Las primeras indagaciones señalan que Morales Roa intentó escapar durante la ráfaga de disparos. Alcanzó a correr varios metros y, en esa huida, pasó por calles del sector e incluso trató de refugiarse en una vivienda.

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Según la reconstrucción hecha por medios locales como Impacto News, el sujeto llegó hasta un patio, saltó una pared baja e intentó seguir corriendo, pero los atacantes lo alcanzaron. Su cuerpo fue encontrado después en un canal de aguas residuales de La Bendición de Dios, donde cayó tras recibir varios impactos.

Mientras los delincuentes acabaron con la vida del objetivo del ataque, el menor de edad que resultó herido fue rescatado por los habitantes del sector y médicos que trabajaron por salvar su vida.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver en una zona apartada - crédito Colprensa

Las autoridades buscan identificar al responsable

La investigación quedó en manos de unidades del Modelo del Servicio de Policía orientado a las Personas y los Territorios, en coordinación con la Sijín y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Esos equipos adelantan inspecciones, entrevistas y recolección de elementos materiales probatorios para establecer los móviles del crimen.

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Las autoridades trabajan por establecer si el asesinato estuvo relacionado con un ajuste de cuentas o qué motivó al fatal ataque.

Ante la gravedad de los hechos y la urgencia por encontrar al sujeto que disparó, la Policía Nacional pidió a la ciudadanía entregar cualquier información que ayude a esclarecer el homicidio por medio de la línea de emergencia 123 en la que se asegura la absoluta reserva.

Las autoridades están en búsqueda del sicario que huyó tras disparar - crédito Colprensa

Hombre fue asesinado por dos adolescentes en Atlántico

Los casos de violencia en la zona tienen en alerta a las autoridades que trabajan por esclarecer los ataques que terminan en fatalidad. En medio de estas labores, la Fiscalía judicializó a dos adolescentes, de 16 y 17 años, por su presunta participación en el homicidio de un hombre, en hechos ocurridos el 5 de mayo en Sabanagrande (Atlántico).

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Según la investigación, cuatro personas, entre ellas los menores, habrían llegado a la vivienda de la víctima, de 22 años, donde le dispararon frente a su familia.

En audiencias preliminares, un fiscal de la Seccional Atlántico imputó homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, ambos cargos agravados.

Debido a los resultados de la investigación y el material probatorio presentado, un juez con función de control de garantías del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes ordenó internamiento preventivo en un centro de atención especializada.