Este es el programa que llevará niñas y jóvenes colombianas al Kennedy Space Center de la Nasa: de qué se trata

Fundación anuncia programa con una experiencia en el Kennedy Space Center - crédito cortesía Fundación She Is

La Fundación She Is anunció el lanzamiento de un nuevo programa que busca acercar a niñas y jóvenes colombianas al mundo de la exploración espacial mediante una experiencia formativa en el Kennedy Space Center, en Estados Unidos.

La iniciativa, denominada “Ella es Artemis”, nace de una alianza con Space Academy Camp y busca, además de fortalecer las habilidades científicas y de liderazgo de las participantes, ampliar el acceso a este tipo de oportunidades para menores en condición de vulnerabilidad.

La organización, reconocida por impulsar el programa “Ella es Astronauta”, apuesta ahora por un modelo que combina formación internacional con un componente de impacto social.

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A través de esta nueva estrategia, una parte de los recursos obtenidos por las participantes financiará becas para niñas que no cuentan con los medios económicos para acceder a este tipo de experiencias.

La Fundación She Is abrirá en octubre un viaje formativo para jóvenes colombianas de 11 a 18 años - crédito Reuters

La iniciativa representa un nuevo capítulo para la fundación colombiana, que en los últimos años ha trabajado para reducir las brechas de género en áreas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM).

Según la organización, más de 1.300 niñas y jóvenes han sido beneficiadas con el programa “Ella es Astronauta”, una experiencia completamente becada que ha permitido acercarlas al ecosistema de la exploración espacial y despertar su interés por carreras científicas.

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El nuevo programa toma su nombre de Artemis, la misión espacial con la que la Nasa busca llevar nuevamente seres humanos a la Luna, y encuentra inspiración en la trayectoria de Christina Koch, astronauta seleccionada para participar en la misión Artemis II, la primera que rodeará el satélite natural con tripulación desde el programa Apolo.

De acuerdo con la fundación, la historia de Koch demuestra que el acceso a la ciencia y la exploración espacial no debe estar condicionado por el género ni por el contexto social, un mensaje que esperan transmitir a las participantes del programa.

La fundación abrió una nueva experiencia formativa para jóvenes de 11 a 18 años, con viaje en octubre a Florida y actividades enfocadas en ciencia, tecnología, liderazgo y exploración espacial - crédito Reuters

Las jóvenes seleccionadas viajarán en octubre al Kennedy Space Center, ubicado en Cabo Cañaveral (Florida), uno de los complejos espaciales más importantes del mundo y desde donde despegó el cohete Space Launch System (SLS) como parte de la misión Artemis.

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Uno de los aspectos más destacados del programa es su componente solidario, pues la fundación explicó que el 15% del valor de cada participación será destinado al fondo de becas del programa “Ella es Astronauta”, permitiendo que niñas provenientes de comunidades vulnerables también puedan acceder a procesos de formación similares.

De esta manera, cada familia que decida vincular a su hija al programa estará contribuyendo directamente a financiar la participación de otra niña que no dispone de los recursos económicos para vivir esta experiencia.

“Queremos que cada niña que viaje entienda que su decisión de estar aquí también le está abriendo la puerta a otra que no puede venir. Eso es lo que hace grande a esta comunidad”, afirmó Leidy Martínez, directora ejecutiva de la Fundación She Is.

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La iniciativa ofrecerá siete días de retos prácticos, mentorías y encuentros con expertas vinculadas a la NASA, en una experiencia pensada para impulsar vocaciones científicas entre adolescentes colombianas - crédito Fundación She Is

Para la organización, esta estrategia permite conectar dos realidades: la de familias que pueden invertir en la educación de sus hijas y la de jóvenes que poseen el talento y la motivación, pero enfrentan barreras económicas para acceder a programas internacionales.

El programa está dirigido a niñas y adolescentes entre los 11 y los 18 años interesadas en fortalecer sus conocimientos en disciplinas STEM.

Durante siete días, las participantes desarrollarán actividades académicas y prácticas diseñadas para potenciar competencias como el pensamiento científico, la resolución de problemas, la programación, el trabajo colaborativo y el liderazgo.

Entre las experiencias previstas se encuentran simuladores de vuelo en condiciones de gravedad cero, retos tecnológicos y la participación en el Robotics Challenge, una de las actividades insignia del Space Academy Camp, en la que deberán resolver desafíos relacionados con robótica, codificación y pensamiento lógico.

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La Fundación She Is lanza Ella es Artemis para beneficiar jóvenes colombianas - crédito Fundación She Is

Asimismo, tendrán la oportunidad de interactuar con astronautas, científicas e ingenieras vinculadas a la Nasa, quienes compartirán sus experiencias profesionales y personales, buscando inspirar a las jóvenes a proyectarse en carreras científicas.

La agenda también contempla actividades culturales y de integración, con visitas a Universal Studios, Islands of Adventure, Disney’s Hollywood Studios y espacios de aprendizaje enfocados en modelos de innovación y emprendimiento, como el caso del Cirque du Soleil.

La Fundación destacó que el programa se desarrolla en alianza con Space Academy Camp, organización que acumula más de 15 años de experiencia en educación internacional y que ha impactado a más de 12.000 estudiantes pertenecientes a 186 instituciones educativas en distintos países.

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Requisitos para participar

Las interesadas en hacer parte de “Ella es Artemis” deberán cumplir algunos requisitos básicos establecidos por la Fundación She Is. Entre ellos, tener entre 11 y 18 años, contar con pasaporte y visa estadounidense vigentes, además de disponibilidad para viajar entre el 5 y el 11 de octubre.