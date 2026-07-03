Colombia

Este es el programa que llevará niñas y jóvenes colombianas al Kennedy Space Center de la Nasa: de qué se trata

La iniciativa brinda una nueva experiencia formativa para jóvenes de 11 a 18 años, con viaje en octubre a Florida y actividades enfocadas en ciencia, tecnología, liderazgo y exploración espacial

Guardar
Google icon
Fundación anuncia programa con una experiencia en el Kennedy Space Center - crédito cortesía Fundación She Is
Fundación anuncia programa con una experiencia en el Kennedy Space Center - crédito cortesía Fundación She Is

La Fundación She Is anunció el lanzamiento de un nuevo programa que busca acercar a niñas y jóvenes colombianas al mundo de la exploración espacial mediante una experiencia formativa en el Kennedy Space Center, en Estados Unidos.

La iniciativa, denominada “Ella es Artemis”, nace de una alianza con Space Academy Camp y busca, además de fortalecer las habilidades científicas y de liderazgo de las participantes, ampliar el acceso a este tipo de oportunidades para menores en condición de vulnerabilidad.

La organización, reconocida por impulsar el programa “Ella es Astronauta”, apuesta ahora por un modelo que combina formación internacional con un componente de impacto social.

PUBLICIDAD

A través de esta nueva estrategia, una parte de los recursos obtenidos por las participantes financiará becas para niñas que no cuentan con los medios económicos para acceder a este tipo de experiencias.

La Fundación She Is abrirá en octubre un viaje formativo para jóvenes colombianas de 11 a 18 años - crédito Reuters
La Fundación She Is abrirá en octubre un viaje formativo para jóvenes colombianas de 11 a 18 años - crédito Reuters

La iniciativa representa un nuevo capítulo para la fundación colombiana, que en los últimos años ha trabajado para reducir las brechas de género en áreas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM).

Según la organización, más de 1.300 niñas y jóvenes han sido beneficiadas con el programa “Ella es Astronauta”, una experiencia completamente becada que ha permitido acercarlas al ecosistema de la exploración espacial y despertar su interés por carreras científicas.

PUBLICIDAD

El nuevo programa toma su nombre de Artemis, la misión espacial con la que la Nasa busca llevar nuevamente seres humanos a la Luna, y encuentra inspiración en la trayectoria de Christina Koch, astronauta seleccionada para participar en la misión Artemis II, la primera que rodeará el satélite natural con tripulación desde el programa Apolo.

De acuerdo con la fundación, la historia de Koch demuestra que el acceso a la ciencia y la exploración espacial no debe estar condicionado por el género ni por el contexto social, un mensaje que esperan transmitir a las participantes del programa.

La fundación abrió una nueva experiencia formativa para jóvenes de 11 a 18 años, con viaje en octubre a Florida y actividades enfocadas en ciencia, tecnología, liderazgo y exploración espacial - crédito Reuters
La fundación abrió una nueva experiencia formativa para jóvenes de 11 a 18 años, con viaje en octubre a Florida y actividades enfocadas en ciencia, tecnología, liderazgo y exploración espacial - crédito Reuters

Las jóvenes seleccionadas viajarán en octubre al Kennedy Space Center, ubicado en Cabo Cañaveral (Florida), uno de los complejos espaciales más importantes del mundo y desde donde despegó el cohete Space Launch System (SLS) como parte de la misión Artemis.

Uno de los aspectos más destacados del programa es su componente solidario, pues la fundación explicó que el 15% del valor de cada participación será destinado al fondo de becas del programa “Ella es Astronauta”, permitiendo que niñas provenientes de comunidades vulnerables también puedan acceder a procesos de formación similares.

De esta manera, cada familia que decida vincular a su hija al programa estará contribuyendo directamente a financiar la participación de otra niña que no dispone de los recursos económicos para vivir esta experiencia.

Queremos que cada niña que viaje entienda que su decisión de estar aquí también le está abriendo la puerta a otra que no puede venir. Eso es lo que hace grande a esta comunidad”, afirmó Leidy Martínez, directora ejecutiva de la Fundación She Is.

Fundación She Is-Ella es astronauta-Colombia
La iniciativa ofrecerá siete días de retos prácticos, mentorías y encuentros con expertas vinculadas a la NASA, en una experiencia pensada para impulsar vocaciones científicas entre adolescentes colombianas - crédito Fundación She Is

Para la organización, esta estrategia permite conectar dos realidades: la de familias que pueden invertir en la educación de sus hijas y la de jóvenes que poseen el talento y la motivación, pero enfrentan barreras económicas para acceder a programas internacionales.

El programa está dirigido a niñas y adolescentes entre los 11 y los 18 años interesadas en fortalecer sus conocimientos en disciplinas STEM.

Durante siete días, las participantes desarrollarán actividades académicas y prácticas diseñadas para potenciar competencias como el pensamiento científico, la resolución de problemas, la programación, el trabajo colaborativo y el liderazgo.

Entre las experiencias previstas se encuentran simuladores de vuelo en condiciones de gravedad cero, retos tecnológicos y la participación en el Robotics Challenge, una de las actividades insignia del Space Academy Camp, en la que deberán resolver desafíos relacionados con robótica, codificación y pensamiento lógico.

La Fundación She Is lanza Ella es Artemis para beneficiar jóvenes colombianas - crédito Fundación She Is
La Fundación She Is lanza Ella es Artemis para beneficiar jóvenes colombianas - crédito Fundación She Is

Asimismo, tendrán la oportunidad de interactuar con astronautas, científicas e ingenieras vinculadas a la Nasa, quienes compartirán sus experiencias profesionales y personales, buscando inspirar a las jóvenes a proyectarse en carreras científicas.

La agenda también contempla actividades culturales y de integración, con visitas a Universal Studios, Islands of Adventure, Disney’s Hollywood Studios y espacios de aprendizaje enfocados en modelos de innovación y emprendimiento, como el caso del Cirque du Soleil.

La Fundación destacó que el programa se desarrolla en alianza con Space Academy Camp, organización que acumula más de 15 años de experiencia en educación internacional y que ha impactado a más de 12.000 estudiantes pertenecientes a 186 instituciones educativas en distintos países.

Requisitos para participar

Las interesadas en hacer parte de “Ella es Artemis” deberán cumplir algunos requisitos básicos establecidos por la Fundación She Is. Entre ellos, tener entre 11 y 18 años, contar con pasaporte y visa estadounidense vigentes, además de disponibilidad para viajar entre el 5 y el 11 de octubre.

Temas Relacionados

Fundación She IsElla es ArtemisKennedy Space CenterNasaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Capturan en Bogotá pareja que habría explotado sexualmente a su propia hija, a través de internet: pertenecían a una red ilegal en Australia

La menor quedó bajo atención de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos, mientras avanzan las actuaciones judiciales

Capturan en Bogotá pareja que habría explotado sexualmente a su propia hija, a través de internet: pertenecían a una red ilegal en Australia

Así fue el impresionante banderazo de los hinchas de la selección Colombia en Kansas, previo al duelo ante Ghana por el Mundial 2026

El cuadro “Cafetero” se medirá ante los “Black Stars” en un duelo vibrante por un cupo a los octavos de final del torneo que se juega en Estados Unidos, México y Canadá

Así fue el impresionante banderazo de los hinchas de la selección Colombia en Kansas, previo al duelo ante Ghana por el Mundial 2026

La Procuraduría investigará al concejal Andrés Felipe Rodríguez por solicitar que bombardearan zonas en las que ganó Iván Cepeda

El proceso disciplinario busca esclarecer si la exposición pública de un funcionario puede desencadenar consecuencias institucionales en un entorno político polarizado

La Procuraduría investigará al concejal Andrés Felipe Rodríguez por solicitar que bombardearan zonas en las que ganó Iván Cepeda

Estos son los bolsos de lujo de Gera Ponce, esposa de ‘Lucho’ Díaz, que marcan tendencia en las tribunas del Mundial: valen una millonada

Los accesorios de diseñador que luce la barranquillera en cada partido de la Selección Colombia generan conversación en redes y consolidan su imagen como referente de moda internacional

Estos son los bolsos de lujo de Gera Ponce, esposa de ‘Lucho’ Díaz, que marcan tendencia en las tribunas del Mundial: valen una millonada

Prosperidad Social habilitó esta plataforma para transferir subsidios directamente a cuentas bancarias de beneficiarios

La nueva plataforma permite que los usuarios de Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor y Renta Joven reciban transferencias en una cuenta o depósito digital, sin desplazarse a puntos de retiro

Prosperidad Social habilitó esta plataforma para transferir subsidios directamente a cuentas bancarias de beneficiarios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

ENTRETENIMIENTO

Estos son los bolsos de lujo de Gera Ponce, esposa de ‘Lucho’ Díaz, que marcan tendencia en las tribunas del Mundial: valen una millonada

Estos son los bolsos de lujo de Gera Ponce, esposa de ‘Lucho’ Díaz, que marcan tendencia en las tribunas del Mundial: valen una millonada

Así suena la esperada colaboración de Madonna y Feid: la reina del pop ya estrenó su álbum ‘Confessions II’

Yeison Jiménez: el ‘reality’ para conocer al reemplazo de ‘El Aventurero’ ya tiene fecha de estreno y así se ve

Shakira celebró con su equipo que ‘Dai Dai’ es número uno en el Top Global de Spotify: “Que alguien me pellizque”

Yaya Muñoz quedó sorprendida con los precios por el Mundial 2026: “Ese lujito se lo dejo a los hombres”

Deportes

Colombia vs. Ghana EN VIVO: siga el minuto a minuto de este encuentro de los 16avos del mundial 2026

Colombia vs. Ghana EN VIVO: siga el minuto a minuto de este encuentro de los 16avos del mundial 2026

Así fue el impresionante banderazo de los hinchas de la selección Colombia en Kansas, previo al duelo ante Ghana por el Mundial 2026

Este es Fernando Ruiz, utilero de confianza del director técnico de Ghana, que enfrentará a Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Así ve la prensa internacional el partido entre Colombia y Ghana por el Mundial 2026: “Sigue brillando con luz propia”

Mundial 2026 | Youtubers argentinos detenidos antes del partido de Colombia y Portugal le enviaron advertencia a hinchas de la Tricolor: “Tienen de foco a los colombianos”