Con la imagen de Cristiano Ronaldo, así transportaban cargamento de cocaína incautado en Colombia

El procedimiento ocurrió sobre la vía Neiva-Castilla, en jurisdicción del municipio de Natagaima, después de que los uniformados de carreteras persiguieran un vehículo y el conductor lo dejara abandonado - crédito Policía Nacional

La Policía Naciona halló en Natagaima un cargamento de clorhidrato de cocaína oculto en una camioneta abandonada tras una persecución en carretera.

Los paquetes estaban marcados con el rostro y la figura de Cristiano Ronaldo, según informó el coronel Jhon Anderson Vargas, comandante de la Policía del Tolima.

El procedimiento ocurrió sobre la vía Neiva-Castilla, en jurisdicción del municipio de Natagaima, después de que los uniformados de carreteras persiguieran un vehículo y el conductor lo dejara abandonado, de acuerdo con el reporte. Al verificar el automotor, los agentes encontraron más de cien paquetes con la sustancia.

Vargas precisó que el operativo lo realizaron uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte “en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional”, con un resultado: “La incautación de un importante cargamento de clorhidrato de cocaína, representado en cerca de 116 kilos”.

PUBLICIDAD

El comandante explicó que la droga estaba escondida dentro del vehículo: “Fue hallada una camioneta abandonada que ocultaba mediante la modalidad de caleta o doble piso 65 paquetes de clorhidrato de cocaína”.

Según la información de inteligencia citada por el coronel, el cargamento “avaluado en más de $530 millones” “presuntamente provenía del departamento del Cauca y tenía como destino la ciudad de Bogotá”.

Los paquetes estaban marcados con el rostro y la figura de Cristiano Ronaldo - crédito Policía Nacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae