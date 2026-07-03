Colombia

Con la imagen de Cristiano Ronaldo, así transportaban cargamento de cocaína incautado en Colombia

La susutancia estupefaciente fue hallada una camioneta abandonada que ocultaba mediante la modalidad de caleta o doble piso 65 paquetes

Guardar
Google icon
El procedimiento ocurrió sobre la vía Neiva-Castilla, en jurisdicción del municipio de Natagaima, después de que los uniformados de carreteras persiguieran un vehículo y el conductor lo dejara abandonado - crédito Policía Nacional
El procedimiento ocurrió sobre la vía Neiva-Castilla, en jurisdicción del municipio de Natagaima, después de que los uniformados de carreteras persiguieran un vehículo y el conductor lo dejara abandonado - crédito Policía Nacional

La Policía Naciona halló en Natagaima un cargamento de clorhidrato de cocaína oculto en una camioneta abandonada tras una persecución en carretera.

Los paquetes estaban marcados con el rostro y la figura de Cristiano Ronaldo, según informó el coronel Jhon Anderson Vargas, comandante de la Policía del Tolima.

El procedimiento ocurrió sobre la vía Neiva-Castilla, en jurisdicción del municipio de Natagaima, después de que los uniformados de carreteras persiguieran un vehículo y el conductor lo dejara abandonado, de acuerdo con el reporte. Al verificar el automotor, los agentes encontraron más de cien paquetes con la sustancia.

Vargas precisó que el operativo lo realizaron uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte “en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional”, con un resultado: “La incautación de un importante cargamento de clorhidrato de cocaína, representado en cerca de 116 kilos”.

PUBLICIDAD

El comandante explicó que la droga estaba escondida dentro del vehículo: “Fue hallada una camioneta abandonada que ocultaba mediante la modalidad de caleta o doble piso 65 paquetes de clorhidrato de cocaína”.

Según la información de inteligencia citada por el coronel, el cargamento “avaluado en más de $530 millones” “presuntamente provenía del departamento del Cauca y tenía como destino la ciudad de Bogotá”.

Un bulto rectangular envuelto en plástico negro con una fotografía de un futbolista con el número 7 en su espalda. El bulto yace sobre asfalto y gravilla.
Los paquetes estaban marcados con el rostro y la figura de Cristiano Ronaldo - crédito Policía Nacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Temas Relacionados

CocaínaCristiano RonaldoCamioneta abandonadaCargamento en TolimaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el programa que llevará niñas y jóvenes colombianas al Kennedy Space Center de la Nasa: de qué se trata

La iniciativa brinda una nueva experiencia formativa para jóvenes de 11 a 18 años, con viaje en octubre a Florida y actividades enfocadas en ciencia, tecnología, liderazgo y exploración espacial

Este es el programa que llevará niñas y jóvenes colombianas al Kennedy Space Center de la Nasa: de qué se trata

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 3 de julio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 3 de julio

La ONU y la OEA realizarán monitoreo internacional a las sentencias de la JEP: así será el proceso

El inicio de la veeduría global marca una nueva etapa de garantías y compromisos para la justicia transicional en Colombia

Infobae

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 3 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 3 de julio

Funcionarios del Inpec estarían dificultando investigaciones por tortura, corrupción y abuso sexual en cárceles: esta fue la denuncia que llegó a la Corte

El reporte advierte que la falta de control externo permite que persistan prácticas de opacidad y resistencia institucional en el sistema penitenciario, mientras se agravan los riesgos para la población reclusa

Funcionarios del Inpec estarían dificultando investigaciones por tortura, corrupción y abuso sexual en cárceles: esta fue la denuncia que llegó a la Corte
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

ENTRETENIMIENTO

Así suena la esperada colaboración de Madonna y Feid: la reina del pop ya estrenó su álbum ‘Confessions II’

Así suena la esperada colaboración de Madonna y Feid: la reina del pop ya estrenó su álbum ‘Confessions II’

Yeison Jiménez: el ‘reality’ para conocer al reemplazo de ‘El Aventurero’ ya tiene fecha de estreno y así se ve

Shakira celebró con su equipo que ‘Dai Dai’ es número uno en el Top Global de Spotify: “Que alguien me pellizque”

Yaya Muñoz quedó sorprendida con los precios por el Mundial 2026: “Ese lujito se lo dejo a los hombres”

Beéle y Bizarrap estarían trabajando en una Music Sessions: esta fue la pista con la que enloquecieron a sus fans

Deportes

Colombia vs. Ghana EN VIVO: siga el minuto a minuto de este encuentro de los 16avos del mundial 2026

Colombia vs. Ghana EN VIVO: siga el minuto a minuto de este encuentro de los 16avos del mundial 2026

Así ve la prensa internacional el partido entre Colombia y Ghana por el Mundial 2026: “Sigue brillando con luz propia”

Suiza se hizo fuerte y derrotó a Argelia por 2-0 en Vancouver: ahora espera por Colombia o Ghana en los octavos de final del Mundial 2026

Millonarios negó venta del club tras fuertes rumores sobre la inminente salida de su accionista mayoritario

Juan Pablo Montoya compartió sus reflexiones sobre Silverstone y uno de sus accidentes más fuertes en Fórmula 1