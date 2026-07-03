Colombia

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 3 de julio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Guardar
Google icon
Imagen JQ6XAXRUDNC3DNWC5ZDCGTDJ5Y

En la apertura del día, el euro se cotiza en 3.841,26 pesos colombianos, lo que implica un aumento del 2% respecto al cierre anterior de 3.766,1 pesos, según reporta Dow Jones.

En la última semana, los euros han experimentado un descenso del 2,3%, mientras que en términos interanuales, su valor ha caído un 17,18%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro frente al peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, marcando un comportamiento ascendente constante. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 40,56%, notablemente superior a la volatilidad de referencia del 18,36%, lo que indica un entorno de inestabilidad significativa en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Cuáles son las perspectivas económicas de Colombia para este año

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

PUBLICIDAD

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del euro en ColombiaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Néstor Lorenzo tendrá su once de gala para enfrentar a Ghana

El equipo irá seguramente con Camilo Vargas, Davinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Daniel Muñoz y Jhon Mojica, con Jefferson Lerma y Gustavo Puerta en el medio, y el ataque con Luis Díaz, James y Jhon Córdoba

Néstor Lorenzo tendrá su once de gala para enfrentar a Ghana

Cambiar la hora en Colombia para enfrentar el fenómeno del Niño: esta es la propuesta de la Sociedad Hidroituango para adelantar el reloj y evitar un apagón

La entidad solicitó que el espacio con generadores, transmisores, gremios, autoridades y reguladores arranque antes del 7 de agosto para acordar una hoja de ruta frente a El Niño

Cambiar la hora en Colombia para enfrentar el fenómeno del Niño: esta es la propuesta de la Sociedad Hidroituango para adelantar el reloj y evitar un apagón

Renunció asesora de la Aeronáutica Civil y en su carta denunció acoso laboral en la entidad: “Mi prioridad es mi salud mental”

La funcionaria de la Dirección General afirmó en una carta enviada a Luis Alfonso Martínez Chimenty que su retiro se hará efectivo el 3 de julio de 2026 tras señalar presiones internas y afectaciones psicológicas

Renunció asesora de la Aeronáutica Civil y en su carta denunció acoso laboral en la entidad: “Mi prioridad es mi salud mental”

Influenciadora colombiana denunció que alquilaron una cabaña con un grupo de personas en Coveñas y los robaron: así fue como los estafaron

La joven contó en redes que su familia llegó a una dirección que era un lote despojado, después de pagar por una vivienda que sí existía, pero estaba siendo usada por delincuentes

Influenciadora colombiana denunció que alquilaron una cabaña con un grupo de personas en Coveñas y los robaron: así fue como los estafaron

Capturan en Bogotá pareja que habría explotado sexualmente a su propia hija, a través de internet: pertenecían a una red ilegal en Australia

La menor quedó bajo atención de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos, mientras avanzan las actuaciones judiciales

Capturan en Bogotá pareja que habría explotado sexualmente a su propia hija, a través de internet: pertenecían a una red ilegal en Australia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

ENTRETENIMIENTO

Estos son los bolsos de lujo de Gera Ponce, esposa de ‘Lucho’ Díaz, que marcan tendencia en las tribunas del Mundial: valen una millonada

Estos son los bolsos de lujo de Gera Ponce, esposa de ‘Lucho’ Díaz, que marcan tendencia en las tribunas del Mundial: valen una millonada

Así suena la esperada colaboración de Madonna y Feid: la reina del pop ya estrenó su álbum ‘Confessions II’

Yeison Jiménez: el ‘reality’ para conocer al reemplazo de ‘El Aventurero’ ya tiene fecha de estreno y así se ve

Shakira celebró con su equipo que ‘Dai Dai’ es número uno en el Top Global de Spotify: “Que alguien me pellizque”

Yaya Muñoz quedó sorprendida con los precios por el Mundial 2026: “Ese lujito se lo dejo a los hombres”

Deportes

Colombia vs. Ghana EN VIVO: siga el minuto a minuto de este encuentro de los 16avos del mundial 2026

Colombia vs. Ghana EN VIVO: siga el minuto a minuto de este encuentro de los 16avos del mundial 2026

Así fue el impresionante banderazo de los hinchas de la selección Colombia en Kansas, previo al duelo ante Ghana por el Mundial 2026

Este es Fernando Ruiz, utilero de confianza del director técnico de Ghana, que enfrentará a Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Así ve la prensa internacional el partido entre Colombia y Ghana por el Mundial 2026: “Sigue brillando con luz propia”

Mundial 2026 | Youtubers argentinos detenidos antes del partido de Colombia y Portugal le enviaron advertencia a hinchas de la Tricolor: “Tienen de foco a los colombianos”