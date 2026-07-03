Juan Pablo Montoya compartió sus reflexiones sobre Silverstone y uno de sus accidentes más fuertes en Fórmula 1

Juan Pablo Montoya abordó el desafío para los equipos para recargar baterías en el Gran Premio de Gran Bretaña de la temporada 2026 de la Fórmula 1 - crédito Colprensa

El Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1, la novena parada de la temporada 2026, se presenta como el escenario más exigente de la temporada para el nuevo reglamento técnico. Y es que, debido a que los monoplazas de este año hacen recarga de sus baterías en curva, obligan a replantear la manera de correr con el fin de optimizar la gestión energética en un circuito caracterizado por sus rectas y su alta velocidad.

Este fue uno de los temas abordados por Juan Pablo Montoya en su pódcast MontoyAS. El bogotano, que ganó en dicho circuito con McLaren en 2005 y protagonizó varias batallas con Michael Schumacher allí, explicó que el desafío no radica en toda la vuelta, sino en un tramo específico que no deja apenas posibilidad de recargar la batería.

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“La segunda parte de la vuelta, sales de ahí, tienes Copse, que debe ser cerca a fondo, tienes Maggots y Becketts, que tienen una frenada pequeña con la recta, otra recta larga hasta la frenada, lo que llaman la Hangar Straight al final. Son por ahí 30, 40 segundos de la vuelta en los que no hay casi donde recargar”, explicó.

Montoya remarcó que el equipo que más arriesgara el fin de semana se llevaría el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 - crédito F1

Según el expiloto, el secreto estará en cómo cada piloto gestione ese sector. “El que arriesgue más se va a beneficiar. Tú puedes entrar suficientemente rápido a Maggots y Becketts y usar el superclipping entrando sin casi tocar los frenos. El que le haga el timing mejor a esto va a hacer tiempo”, señaló.

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La situación también obliga a una técnica de manejo no natural. “Estás acostumbrado a cargar el carro de una manera y tirarte de una manera. Aquí te tienes que tirar como una loca, pero no estás acelerando, sino bajando de cambio y en vez de usar el freno y acelerar para controlar, estás sin los pedales porque te toca rodar el carro”, expresó.

Para Montoya, la limitación de energía no necesariamente arruinará el espectáculo. Al contrario, puede generar situaciones inéditas. “Puede volver las carreras muy interesantes. Vas a tener media vuelta superagresivo, con mucha energía, y media vuelta sin mucha energía. Vas a ver una carrera un poco mezclada”, apuntó.

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En cuanto al pronóstico, fue directo: uno y dos de Mercedes, y tercero un Ferrari.

Montoya y sus historias en Silverstone

Montoya contó que el incidente ocurrió en una simulación de clasificación cuando perdió el control del monoplaza a 330 km/h - crédito Sutton Motorsports/ZUMA Press vía Grosby Group

En el pódcast, Montoya recordó una historia particular durante su etapa con Williams. Relató que en una oportunidad estaba caminando por el circuito junto a su antiguo ingeniero de Williams, el español Xevi Pujolar. En un momento de la caminata, el recuerdo afloró de inmediato. “Me dijo: ‘Uy, acá casi lo matamos’”, recordó con una sonrisa.

El incidente ocurrió durante una simulación de clasificación. “Se me fue el carro, me hice un 360. Iba como a 330 km/h cuando se me fue, y cuando se enderezó el carro, ya se me había acabado la pista”, contó. El monoplaza voló sobre una trampa de arena elevada y fue a impactar contra las llantas de contención a unos 290 km/h.

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Las consecuencias fueron importantes, aunque Montoya salió ileso. “El alerón trasero, sin pegarle a nada, se arrancó. Las suspensiones traseras se colapsaron. El airbox se arrancó del carro y el casco me quedó pelado. Williams tiene ese casco”, reveló.

Ocho días después del choque, Montoya volvió a Silverstone para competir otra vez con Williams - crédito Sutton Motorsports/ZUMA Press vía Grosby Group

Lo que vino después reveló su carácter decidido. Ocho días más tarde, Montoya estaba de vuelta en Silverstone compitiendo. “Le dije al equipo: ‘Mire, aquí me voy a tomar mi tiempo’, y se reían. Les dije: ‘Venga, cuando toque, cuando salga la clasificación, yo la hago a fondo’”. Y así fue. “Entras, levantas media acelerador y ¡gua!, se mueve el carro. Dices: ‘¿Y esto es a fondo? Ya sé que a fondo lo que pasa’”.

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Para Montoya, la disyuntiva era simple. “Tienes dos opciones: no lo haces y buscas otro trabajo, o lo haces y ya”, sentenció.