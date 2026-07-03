Millonarios negó venta del club tras fuertes rumores sobre la inminente salida de su accionista mayoritario

El equipo 'Embajador' es uno de los más laureados del fútbol colombiano, aunque en el primer semestre de 2026 protagonizó un fuerte fracaso a nivel local e internacional - crédito @MillosFCOficial

Los rumores sobre una posible venta de un importante paquete accionario de Millonarios, perteneciente a Amber Capital, fueron desmentidos en la noche del jueves 2 de julio por la sociedad Azul y Blanco Millonarios F.C. S.A., propietaria del equipo Embajador.

El club, uno de los más emblemáticos del fútbol colombiano, campeón en 16 ocasiones del torneo liguero y que cuenta en sus vitrinas con una Copa Merconorte, tres de Copa Colombia y dos de Superliga, publicó un comunicado oficial en el que desmintió los rumores y ratificó la estabilidad de su estructura accionaria. Todo esto, en medio de las informaciones que surgieron desde el miércoles 1 de julio sobre esta posibilidad.

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Joseph Oughourlian funge como director de Amber Capital y es el máximo accionista de Millonarios - crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

En la misiva, replicada por Caracol Radio, cadena de la cual también es propietaria Amber Capital, se especificó que la sociedad le comunicó a la Superintendencia Financiera y al mercado de valores que “no se ha producido ningún cambio en la composición accionaria que implique un cambio significativo en la participación del capital de esta sociedad, ni mucho menos una modificación en el control de la sociedad”.

En efecto, las especulaciones surgieron luego de que diferentes medios revelaran que una firma estadounidense, en alianza con capital catarí y colombiano, habría presentado una propuesta de compra cercana superior a los 65 millones de dólares. De hecho, se mencionó que el club ya tenía nuevos propietarios y que el cambio administrativo se concretaría en 2027; lo cual fue también desestimado en el comunicado.

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Sociedad dueña de Millonarios desmintió venta de paquete accionario mayoritario

Ante la creciente incertidumbre entre los aficionados y la opinión pública, Millonarios publicó un documento en el que reiteró la importancia de la transparencia. “Azul y Blanco reitera su compromiso con la transparencia, la veracidad de la información y el adecuado suministro de datos al mercado de valores”, informó el club en el comunicado oficial, con el que le salió al paso a las versiones sobre este asunto.

Gustavo Serpa aún funge como presidente de la junta directiva de Millonarios, siendo representante del fondo Amber Capital, socio mayoritario del club - crédito @MillosFCOficial/X

La entidad también precisó que cualquier hecho relevante “será comunicado de manera inmediata y oportuna al mercado y a la Superintendencia Financiera, conforme a la normativa aplicable”. Esto se suma a lo dicho por Gustavo Serpa, presidente de la junta directiva y representante del máximo accionista del club, que si bien reconoció que han recibido propuestas formales, todavía no han sido concretadas.

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Esta misiva, inscrita en el Registro Nacional de Valores y Emisores (Rnve), se emitió en cumplimiento del Decreto 2555 de 2010, que regula la divulgación de información relevante para el mercado de valores en Colombia. Como es una sociedad con presencia en la bolsa, Azul y Blanco Millonarios F.C. S.A. reiteró que como emisor de acciones tiene el deber “verificar y confirmar información relevante divulgada por terceros”.

Frente a los rumores, se especuló con el supuesto nuevo socio mayoritario de Millonarios; información que fue desmentida por la sociedad crédito - Imagen Ilustrativa Infobae

Y es que frente a las informaciones sobre el futuro accionario del club, el revuelo alcanzó tal magnitud que algunos portales aseguraron que el proceso de traspaso se encontraba en una fase avanzada, lo que llevó a la directiva a responder públicamente. En específico sobre la participación de Amber Capital, lo que obligaba, según esas versiones, a un cambio en el control de la sociedad, lo cual fue desmentido de forma vehemente.

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“En el evento en que se produzca cualquier hecho que constituya información relevante en los términos del Decreto 2555 de 2010, Azul y Blanco Millonarios F.C. S.A. lo comunicará de manera inmediata y oportuna”, destacó la sociedad, que comanda un equipo que viene de fracasar en la primera parte del año, al ser eliminado en la fase regular de la Liga y, de la misma forma, en fase de grupos de Copa Sudamericana.