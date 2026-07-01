Actor de ‘Padres e hijos’ se realizó un implante de cabello que le dejó el rostro irreconocible por la inflamación

El actor se realizó un implante de cabello que le dejó el rostro inflamado - crédito Ricardo Herrera / Instagram

El actor Ricardo Herrera volvió a someterse a un implante capilar después de un primer procedimiento que quedó inconcluso por la muerte de su médico durante la pandemia de COVID-19, dejando de lado su expectativa de recuperar su cabello y ampliar sus opciones de trabajo como actor.

El famoso es recordado por interpretar a Juan Pablo Mejía en Padres e hijos, donde lucía una frondosa cabellera; sin embargo, el tiempo hizo lo suyo y terminó perdiendo su melena. Según contó en el programa La Red su nuevo tratamiento comenzó hace dos meses y por ahora atraviesa una fase en la que el pelo injertado empieza a caer antes de crecer de nuevo.

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En esta segunda intervención le implantaron casi 3.000 folículos pilosos, por lo que el actor espera que el resultado final le permita presentarse con una imagen distinta en futuros proyectos. Incluso, dijo que en diciembre viajará a México para un casting en el que quieren verlo con el pelo largo.

Así se veía Ricardo Herrera cuando interpretó a JP Mejía en 'Padres e Hijos' - crédito Ricardo Herrera / Instagram

Herrera relató que la caída del cabello comenzó cuando estaba cerca de los 30 años. Durante unos 8 años intentó disimular la alopecia con peinados, mechones más largos y gorras, hasta que decidió raparse por completo.

“Yo me rapé y me liberé”, dijo al medio sobre la decisión que cambió su relación con su imagen. Además, explicó que vivió 15 años en México, donde también trabajó rapado en distintos personajes hasta acostumbrarse a esa apariencia.

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El primer implante quedó incompleto por la muerte del médico

Al regresar a Colombia, el actor decidió intentar recuperar el cabello y quiso someterse a un procedimiento cuando dejaron de ser tan agresivos, pues al principio estos dejaban cicatrices visibles.

El actor explicó por qué quiso hacerse el implante: “Claramente me sirve, me sirve para mi rango actoral, me sirve para mi trabajo y claramente para la autoestima”.

Tras la primera intervención, comenzó a ver crecimiento en la zona injertada, pero la alopecia siguió avanzando en la parte superior de la cabeza, mientras conservaba pelo en una zona, lo que debía corregirse con una segunda sesión.

La continuación del tratamiento nunca se concretó, debido a que el médico que le había advertido que el proceso requería dos procedimientos murió por COVID-19: “Decidí raparme otra vez. Esa platica se perdió”.

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El famoso quiere volver a lucir una cabellera como en su juventud - crédito Ricardo Herrera / Instagram

El nuevo procedimiento le inflamó el rostro durante varios días

En mayo, el intérprete decidió intentar recuperar su cabello otra vez. En esta ocasión explicó que el postoperatorio se complicó porque no siguió del todo las recomendaciones de cuidado y pasó tiempo mirando el celular durante la recuperación.

Según su relato en La Red, esa postura hizo que la sangre y los fluidos asociados a la anestesia descendieran hacia la cara. El resultado fue una inflamación marcada del rostro durante varios días hasta que empezó a disminuir.

“Tuve la cara así como hinchadísima tres días, cuatro. Al quinto día empieza a bajar la inflamación”, contó. Del mismo modo, contó que el médico le había indicado dormir sentado e hidratarse para reducir ese tipo de efectos después del implante, pasos que considera indispensables para tener una buena recuperación.

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El famoso recordó la importancia de cuidarse el cabello durante estos procedimientos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hoy atraviesa la “etapa dos” del tratamiento, un momento en el que, según explicó, aparecen nuevos cabellos pero también se caen, lo que puede hacer pensar que el procedimiento fracasó. Aun así, dijo que ya nota “pelusita” y que el crecimiento empezó.

El actor vinculó de forma directa ese cambio físico con su trabajo. Aseguró que espera volver a las épocas de Padres e hijos y confía en que el crecimiento del cabello le abra más oportunidades laborales en actuación, incluida la prueba que tiene prevista en México durante diciembre.