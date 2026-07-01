Video de Bernardo Hoyos reaviva denuncias sobre presunta compra de votos en la campaña de Iván Cepeda

Bernardo Hoyos lanza graves acusaciones de fraude electoral, asegurando que el Pacto Histórico compró votos en Barranquilla. - crédito @runrunpoliticojp/Instagram

Un video de Bernardo Hoyos Montoya, exalcalde de Barranquilla y sacerdote que ha participado en la política regional, volvió a poner en discusión las denuncias sobre una presunta compra de votos durante la pasada campaña presidencial de Iván Cepeda. Las declaraciones, que comenzaron a circular ampliamente en redes sociales, se conocen semanas después de la segunda vuelta presidencial y han sido retomadas por distintos sectores políticos.

En la grabación, compartida inicialmente por la cuenta Run Run Político y difundida posteriormente por diferentes usuarios y dirigentes políticos, Hoyos hace referencia a la práctica de compra de votos y menciona al Pacto Histórico.

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"Siempre aquí le hemos pagado, por eso yo me he reído de los malditos politiqueros que en nombre de la izquierda vienen a joder a la gente“, afirma en una parte del video. Posteriormente agrega: ”Y comprando votos del Pacto Histórico (...) A mí no me digan que no compran votos, yo sí que compro“.

Hasta el momento, no existe una decisión judicial que confirme las afirmaciones realizadas en el video ni investigaciones concluidas que establezcan responsabilidades sobre estos hechos.

El contexto de las denuncias

La difusión del video coincidió con la reaparición de versiones sobre un presunto mecanismo de compra y control de votos que, según publicó El Colombiano, habría operado durante la jornada electoral.

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De acuerdo con ese medio, una fuente que aseguró conocer parte de esa operación señaló que el esquema habría comenzado antes de que los ciudadanos acudieran a las urnas. Según ese testimonio, operadores políticos conocidos como “mochileros” presuntamente se encargaban de contactar votantes, coordinar su movilización y dirigirlos hacia determinados puestos de votación.

Testimonio recogido tras las elecciones señala la entrega de incentivos y dinero a votantes en diferentes puntos del país. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La misma fuente indicó que, una vez ejercido el voto, algunas personas debían dirigirse a comandos políticos ubicados cerca de los puestos electorales para entregar el certificado electoral, documento que, según esa versión, serviría para verificar que habían acudido a votar.

Siempre según la información publicada por El Colombiano, la fuente afirmó que en ese caso se trataba de una sede de campaña del entonces candidato del Pacto Histórico, donde los certificados serían utilizados como mecanismo de verificación.

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Asimismo, el medio señaló que, de acuerdo con esa versión bajo reserva, algunos ciudadanos habrían recibido incentivos como alimentos y, en otros casos, pagos de hasta 50.000 pesos. Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a testimonios citados por el diario y no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades competentes.

Hasta el momento, la campaña de Iván Cepeda no se ha pronunciado públicamente sobre el contenido del video. - crédito Colprensa

Las denuncias formuladas durante la campaña

Las versiones sobre una presunta compra de votos también fueron mencionadas durante la campaña presidencial por Abelardo De la Espriella, quien anunció la presentación de denuncias contra varias personas por presuntas irregularidades electorales.

Según informó el entonces candidato, los señalamientos incluían a excandidatos presidenciales, congresistas y funcionarios públicos. Además, durante una transmisión en vivo realizada el pasado 8 de junio, manifestó que solicitaría a autoridades de Estados Unidos revisar la situación migratoria de algunos de los mencionados en sus denuncias.

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Por otra parte, El Colombiano indicó que dentro de las versiones conocidas también fueron mencionados los congresistas Agmeth Escaf y Pedro Flórez. No obstante, el mismo medio precisó que no existe confirmación oficial sobre esa información, y hasta el momento no se conocen decisiones judiciales que los vinculen con los hechos denunciados.

Reacciones tras la difusión del video

Las imágenes también fueron compartidas por la senadora María Fernanda Cabal, quien hizo referencia al contenido del video y dirigió un mensaje a la fiscal general Luz Adriana Camargo, solicitando que las declaraciones fueran investigadas.

En la publicación, la congresista señaló que el material contenía afirmaciones relacionadas con una presunta compra de votos durante la campaña presidencial de Iván Cepeda.

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La senadora María Fernanda Cabal pidió a la Fiscalía investigar el video de Bernardo Hoyos, donde se menciona la supuesta compra de votos en la campaña de Iván Cepeda. - crédito @MariaFdaCabal/X

No hay pronunciamiento de la campaña de Iván Cepeda

Hasta el momento de la publicación de esta información, la campaña de Iván Cepeda no se había pronunciado públicamente sobre el contenido del video de Bernardo Hoyos.