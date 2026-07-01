Colombia

Andreina Fiallo felicitó a Fredy Guarín y lo acompañó en su celebración

La empresaria compartió algunos momentos del día especial del exfutbolista, con el que se especula que se habría reconciliado luego de casi una década de su separación

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La empresaria compartió algunos momentos de la celebración y un mensaje para el exfutbolista - crédito @andreinafiallo/Instagram

Andreina Fiallo le celebró el cumpleaños a Fredy Guarín con un mensaje en Instagram y un festejo, en medio del reencuentro que los colombianos han seguido de cerca durante las últimas semanas.

La empresaria, con más de un millón de seguidores en esa red social, compartió en sus historias un video de la celebración desde una propiedad en clima cálido, rodeados de sus hijos y familiares. Las imágenes muestran a la familia jugando, cocinando y realizando algunos rituales con cartas en el fuego.

“Feliz cumple al papá de mis pollitos. A Dios damos gracias por traerte sano de regreso”, escribió Fiallo en la publicación. Guarín reposteó el video en su propia cuenta y le agregó un emoji de corazón y uno de oración.

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El festejo llegó semanas después de que la expareja volviera a aparecer junta en público, hecho que no tardó en provocar rumores de una reconciliación entre los seguidores de ambas celebridades.

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La foto por la que dicen que Fredy Guarín se reconcilió con Andreina Fiallo - crédito @fguarin13/IG

La primera imagen que encendió los rumores fue una fotografía en Miami junto a Radamel Falcao García y su esposa, Lorelei Tarón, tomada durante el cumpleaños de esta última. Días después, el 25 de junio, una selfie de Guarín y Fiallo acompañados por su hija Danna terminó de disparar las especulaciones en redes sociales.

Por último, el pasado lunes 29 de junio, Fiallo compartió una foto en la que ambos estaban tomados de la mano mientras asistían junto a sus hijos a un parque de diversiones en la Florida. Pese a que la foto fue tomada de espaldas, la reacción de Guarín en la publicación y su tatuaje en la pierna izquierda no dejaron dudas de quién se trataba.

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Fiallo y Guarín fueron captados mientras asistían a uno de los parques temáticos más reconocidos de Orlando, Florida - crédito @andreinafiallo/Instagram
Fiallo y Guarín fueron captados mientras asistían a uno de los parques temáticos más reconocidos de Orlando, Florida - crédito @andreinafiallo/Instagram

El propio exfutbolista se encargó de matizar el alcance del reencuentro en declaraciones al programa Buen Día Colombia del Canal RCN. “Hace rato nosotros venimos trabajando en el tema familiar, con nuestros hijos, fortaleciendo la relación”, afirmó, y explicó que el proceso de acercamiento arrancó con la celebración de los 15 años de Danna, la hija en común de ambos.

“A partir de los 15 años de mi hija hemos empezado una comunicación y cada espacio que tenemos lo aprovechamos al máximo fortaleciendo la familia”, agregó Guarín. No obstante, en esa ocasión se abstuvo de confirmar de manera explícita una reconciliación sentimental con Fiallo. Desde entonces, las distintas publicaciones parecen apuntar a que la reconciliación es una realidad, algo reforzado por las reacciones de los usuarios en la red.

Fredy Guarín y Andreina Fiallo están envueltos en rumores de reconciliación a casi 10 años de su sonada separación - crédito @fguarin13 y @andreinafiallo/Instagram
Guarín señaló que comenzó a acercarse más a Andreina Fiallo tras la celebración de los 15 años de Danna, la hija de ambos - crédito @fguarin13 y @andreinafiallo/Instagram

La historia entre los dos tiene más de dos décadas. Se conocieron a comienzos de los 2000, cuando el volante boyacense daba sus primeros pasos en el fútbol profesional, y construyeron juntos una familia durante más de 13 años.

La ruptura llegó en 2016, en medio de un escándalo público por la filtración de imágenes que vinculaban a Guarín con la presentadora Sara Uribe. Aunque la pareja intentó una reconciliación, en 2017 confirmó su separación definitiva. Uribe y Guarín sostuvieron luego una relación en China —donde él militaba en el Shanghái Shenhua— y tuvieron un hijo, Jacobo, antes de romper en 2019.

Los años que siguieron estuvieron marcados por una crisis personal profunda para el exjugador. Guarín reconoció públicamente su alcoholismo, y en abril de 2021 se produjo un incidente en la casa de sus padres bajo los efectos del alcohol que terminó con su detención por la Policía y precipitó su retiro del fútbol profesional mientras vestía la camiseta de Millonarios. Desde entonces inició un proceso de rehabilitación que completó con éxito en 2025.

Tras la publicación del video del cumpleaños, miles de seguidores llenaron las cuentas de ambos de felicitaciones, tanto por el reencuentro familiar como por el nuevo año de vida del exjugador.

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