Sara Uribe lanzó indirecta a Fredy Guarín y Andreina Fiallo, luego de las críticas recibidas en redes sociales

Sara Uribe respondió a sus detractores en redes sociales, tras señalamientos de lanzar indirectas a Fredy Guarín y Andreina Fiallo - crédito cortesía RCN

Sara Uribe reaccionó en redes sociales a la reconciliación de Fredy Guarín y Andreina Fiallo con mensajes que sus seguidores no tardaron en leer como indirectas.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, grabado durante un paseo a los chorros de Tapartó, la modelo y presentadora aparece disfrutando de la naturaleza entre risas, acompañada de su hijo Jacobo y otros familiares.

En una de las escenas, alguien la sumerge en el río, y fue en ese contexto que escribió: “Yo sí creo que me voy a tener que hacer otra limpia… porque de pronto esta no funcionó”. Luego añadió: “Pero aquí sigo, más viva que un berraco”. La misma publicación incluyó una invitación a sus seguidores: “Si usted también quiere cambiar de aire, desconectarse y recargar energías, lo invito a venir a los chorros de Tapartó”.

PUBLICIDAD

La presentadora habría bromeado con la reconciliación del padre de su hijo con su expareja, Andreina Fiallo - crédito @sara_uribe/IG

Esa primera publicación generó una serie de reacciones divididas en los comentarios, muchos de ellos negativos, pues los usuarios acusaron a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia de lanzar indirectas a Guarín y Fiallo. “Mi amiga mandando mensajes con doble sentido; el que lo entendió, lo entendió. 😂😂😂😂😂😂“; ”Tú, sigue disfrutando de tu vida bonita con tu amado hijo y tus seres queridos, los envidiosos, que se les reviente el hígado!“, fueron los comentarios más sonados de lado y lado.

Uribe no respondió de manera directa a la pareja, pero sí publicó una segunda entrega desde el mismo paseo, esta vez con fotografías, en la que dejó un mensaje que no dejó dudas en que se trataba de una respuesta a los ataques que recibió durante la jornada del martes 30 de junio.

PUBLICIDAD

“Que a todos nos vaya bien. Que cada familia encuentre paz. Yo estoy ocupada disfrutando la mía”, fueron sus palabras, tratando de desmarcarse de cualquier tipo de especulación.

El mensaje de Sara Uribe fue tomado como una respuesta a los ataques que recibió en redes sociales, acusándola de lanzar indirectas a Fredy Guarín y Andreína Fiallo - crédito @sara_uribe/Instagram

Las reacciones en los comentarios siguieron mostrándose divididos, pese a lo expresado por la modelo. Algunos continuaron con las críticas, mientras otros la respaldaron y elogiaron su postura. “Dime de qué presumes y té diré de qué careces”, “Felicidades Sarita y tu hijito. Dios los bendiga”, “Porque se siente algo de molestia o sarcasmo en tus publicaciones últimamente?”, “Aquí lo realmente importante es que hagas valer los derechos de tu hijo”, fueron las respuestas que más repercusión alcanzaron.

PUBLICIDAD

El revuelo en torno a Uribe se explica por el trasfondo de la historia: la reconciliación de Guarín y Fiallo reavivó en muchos la memoria de la ruptura que vivió la primera pareja precisamente por el vínculo del exfutbolista con la modelo paisa, con quien tuvo a su hijo Jacobo en 2020.

La expareja, separada desde 2017, fue vista primero en una fotografía tomada en Miami junto a su hija menor, Danna, lo que desató las especulaciones. Después se les vio caminando tomados de la mano, y más recientemente celebraron juntos el cumpleaños del exfutbolista en compañía de sus dos hijos, Daniel y Danna.

PUBLICIDAD

Danna, la hija menor de Guarín y Fiallo, fue la encargada de tomar la fotografía que incrementó los rumores de reconciliación - crédito @andreinafiallo/Instagram

La historia entre Guarín y Fiallo arrancó a inicios de los años 2000 y se extendió por más de trece años. El vínculo se rompió tras la difusión de imágenes que vinculaban al futbolista con Uribe. Pese a un intento previo de reconciliación, la separación se oficializó en 2017.

Por su parte, Uribe se separó de Guarín en 2020 por diferencias que ella misma describió como irreconciliables. Desde entonces se mantiene soltera y ha señalado que no ha encontrado a alguien que, a su juicio, merezca estar a su lado. La ruptura tuvo como trasfondo una crisis personal de Guarín, producto de su alcoholismo, tocando fondo en 2021 tras un sonado incidente con su padre en estado de alicoramiento que precipitó su retirada del fútbol profesional y el inicio de un proceso de rehabilitación que culminó con éxito.

PUBLICIDAD

Semanas atrás, en el programa Buen Día Colombia, Guarín afirmó que el reacercamiento con Fiallo comenzó a raíz del cumpleaños número 15 de su hija menor, Danna, y que el foco ha sido fortalecer los lazos familiares. El exjugador, hoy dedicado a conferencias motivacionales, no confirmó una reanudación sentimental, aunque sí habló de un trabajo conjunto por sus hijos y su propio bienestar.