Colombia

Expresidente Iván Duque podría tener importante cargo en el gobierno de Abelardo de la Espriella: de qué se trataría

Sería la segunda vez que un expresidente colombiano podría llegar a ser el representante del país sudamericano en Washington

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Iván Duque habría recibido el ofrecimiento para asumir la representación diplomática de Colombia en Estados Unidos - crédito Gastón Taylor/Infobae
Iván Duque habría recibido el ofrecimiento para asumir la representación diplomática de Colombia en Estados Unidos - crédito Gastón Taylor/Infobae

A falta de un mes para que Abelardo de la Espriella se posesione como nuevo presidente de Colombia, se siguen conociendo varios nombres que podrían integrar el primer equipo de ministros y funcionarios del Gobierno entrante.

Actualmente se han confirmado las dos primeras personas que acompañarán al líder del movimiento Defensores de la Patria en su primer gabinete: Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior y Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda.

Sin embargo, se han conocido rumores sobre un nombre en particular que podría ocupar uno de los cargos más importantes en el país: la embajada de Colombia en Estados Unidos.

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La persona que estaría en el radar del presidente electo para ocupar la representación colombiana en el país norteamericano es el expresidente Iván Duque, de acuerdo con información revelada por varios medios de comunicación.

El exmandatario colombiano entre 2018 y 2022 habría recibido el ofrecimiento para ocupar la representación diplomática en Washington, un cargo que lo convertiría en el principal enlace del nuevo Gobierno con la administración estadounidense, según informó la periodista D’Arcy Quinn en La FM.

El nombramiento no estaría tan lejano, ya que, según el periodista Julio Sánchez Cristo, de Caracol Radio W, el expresidente cuenta con reconocimiento entre distintos sectores políticos de la capital estadounidense.

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Hasta el momento, el eventual nombramiento no ha sido confirmado ni por Abelardo de la Espriella ni por el exjefe de Estado.

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