Deportivo Pereira no para de causar problemas en el fútbol colombiano: jugadores se cansaron por deudas salariales

Deportivo Pereira es el equipo con más problemas económicos en la Liga BetPlay en 2026 - crédito Colprensa

Deportivo Pereira empezó la pretemporada en medio de incertidumbre porque aún no sabe cómo afrontar el segundo semestre, con la Liga BetPlay y la Copa Colombia, debido a la crisis económica que causó sanciones por parte de la FIFA y la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales con el ojo puesto en el club.

Un nuevo problema afecta al Matecaña y es que el equipo entraría en para por las deudas salariales, un hecho que, desde finales de 2025, causó la salida de una buena cantidad de hombres y los malos resultados en el primer semestre, con apenas una victoria en 19 jornadas del campeonato.

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Como si fuera poco, el presidente Álvaro de Jesús López volvió a aparecer en el ojo del huracán porque no se ha pronunciado al respecto de la situación, solo con la citación a asamblea ordinaria para el 14 de julio, cuando se darán detalles de la situación financiera de la institución.

Pereira vuelve a sufrir por la crisis

El plantel profesional del Deportivo Pereira y el cuerpo técnico habrían optado por no viajar a Cali para la pretemporada, tras la falta de pago por parte de la administración. Esta decisión afecta la preparación del equipo previo a la competencia oficial y responde a una deuda de tres quincenas a los jugadores.

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Según lo publicado por Samuel Duque y Felipe Sierra en la red social X, la determinación de los jugadores y el cuerpo técnico implica la suspensión del desplazamiento al partido amistoso de pretemporada frente a Deportivo Cali, lo que es un golpe a todo el trabajo del plantel.

Pereira amenazaría con no jugar la primera fecha de la Liga BetPlay hasta que se paguen los salarios pendientes a jugadores - crédito @_SamuelDuque/X

En caso de que la situación no se resuelva antes del inicio del torneo, el plantel y el cuerpo técnico también habrían decidido no presentarse al encuentro oficial contra Llaneros, el viernes 24 de julio a las 6:10 p. m. en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé de Villavicencio.

Según la publicación de Sierra en sus redes sociales, la institución volvió a atrasarse en una buena cantidad de dinero para la nómina profesional y los futbolistas llegaron al límite de su paciencia, pues son “tres quincenas que se les adeuda a los jugadores” hasta el momento.

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Deportivo Pereira entraría nuevamente en huelga porque les deben tres quincenas y, por ahora, detendrían la pretemporada - crédito @PSierraR/X

La dirigencia de Deportivo Pereira no ha emitido, hasta el momento, un comunicado oficial sobre la situación ni sobre las posibles soluciones para resolver la deuda y garantizar la presencia del equipo en sus compromisos de la Liga BetPlay y la Copa Colombia.

El silencio hace ruido en Pereira

Según el periodista Sebastián García, en un artículo para el medio local El Diario del Otún, el responsable de la crisis es el presidente Álvaro López, al que señalo porque “guarda silencio en uno de los momentos en los que más debería hablarle a la ciudad”

“No se trata de aparecer solo cuando conviene, ni de administrar el club desde la distancia comunicativa. Cuando una institución viene de tocar fondo y está por iniciar un nuevo semestre, la obligación mínima de sus directivos es explicar qué está pasando”, dijo en el periódico de la capital risaraldense.

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Álvaro López, presidente del Deportivo Pereira y una de las personas más polémicas en el fútbol colombiano por la crisis del club - crédito Deportivo Pereira

El comunicador señaló al dirigente, quien lleva varios años en el club, “porque su silencio ya no parece prudencia institucional, sino desconexión con una hinchada que merece respuestas. Pereira no puede seguir enterándose de su propio equipo por rumores de redes sociales, versiones sueltas o comentarios de pasillo”.

“La continuidad de Arturo Reyes también exige explicaciones. Después de los resultados obtenidos, la ciudad tiene derecho a saber por qué sigue al frente del equipo y cuál es el respaldo deportivo que justifica esa decisión. No basta con mantener un técnico; hay que sostener una idea, un proyecto y unos resultados”, finalizó de decir García.

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