Colombia

El Tribunal Superior de Bogotá negó una tutela que cuestionaba la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella por su doble nacionalidad

El presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030 ha enfrentado cuestionamientos de algunos sectores por contar con las nacionalidades estadounidense e italiana, además de la colombiana

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Abelardo de la Espriella fue elegido como presidente de Colombia el 21 de junio de 2026 - crédito Sergio Acero/REUTERS
Abelardo de la Espriella fue elegido como presidente de Colombia el 21 de junio de 2026 - crédito Sergio Acero/REUTERS

El Tribunal Superior de Bogotá negó el miércoles 1 de julio de 2026 una tutela que buscaba cuestionar si el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, podía ejercer su cargo debido a su doble nacionalidad estadounidense.

“El convocante deprecó el amparo de sus garantías supralegales a la participación política, a la soberanía popular, al debido proceso electoral, la supremacía constitucional, “principio democrático” y “garantía de efectividad de derechos y preservación del orden constitucional”, que estima conculcadas por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, al haber permitido y mantenido la participación del ciudadano Abelardo Gabriel de la Espriella Otero en el certamen", se lee en el fallo.

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