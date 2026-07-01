El Tribunal Superior de Bogotá negó una tutela que cuestionaba la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella por su doble nacionalidad

El Tribunal Superior de Bogotá negó el miércoles 1 de julio de 2026 una tutela que buscaba cuestionar si el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, podía ejercer su cargo debido a su doble nacionalidad estadounidense.
“El convocante deprecó el amparo de sus garantías supralegales a la participación política, a la soberanía popular, al debido proceso electoral, la supremacía constitucional, “principio democrático” y “garantía de efectividad de derechos y preservación del orden constitucional”, que estima conculcadas por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, al haber permitido y mantenido la participación del ciudadano Abelardo Gabriel de la Espriella Otero en el certamen", se lee en el fallo.
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