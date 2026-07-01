Creadora de contenido explicó por qué la crema viral para hacer crecer los pechos es una farsa: “Es un comportamiento terriblemente irresponsable”

La controversia en torno a la crema Lacobell alcanzó nuevas dimensiones en redes sociales, luego de que la creadora nosoycarolina advirtiera que “no existen cremas o suplementos que te hagan crecer las bubis”, desmintiendo así la eficacia del producto viral y cuestionando la responsabilidad de quienes lo promocionan entre sus seguidoras - crédito nosoycarolina / TikTok

El debate sobre la crema Lacobell y su presunta capacidad para aumentar el tamaño del busto ha ganado notoriedad en redes sociales, generando posturas enfrentadas entre usuarias, consumidoras y creadoras de contenido. La polémica surgió luego de que varias influencers recomendaran el producto, asegurando haber experimentado cambios positivos.

La creadora ‘nosoycarolina’ decidió intervenir para, según ella, desmentir la existencia de cremas milagrosas en este ámbito. En su video, insistió: “No existen cremas o suplementos que te hagan crecer las bubis”, y cuestionó lo que ella llamó “un comportamiento terriblemente irresponsable por parte de la creadora de contenido”.

La explicación ofrecida por la creadora destacó que “las bubis las componen dos cosas: grasita y las glándulas mamarias”, y que solo crecen naturalmente en dos momentos: la pubertad y el embarazo, ambos vinculados a cambios hormonales. También señaló que otros factores como el aumento de peso o el uso de anticonceptivos hormonales también pueden generar cambios, pero todos tienen un punto en común: la intervención de hormonas.

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La promocionada crema para hacer crecer los pechos aparentemente no funciona - crédito nosoycarolina - valeeeemora_ / TikTok

La influencer advirtió que “esas cremas que a ustedes les venden no tienen hormonas” y que, incluso si las tuvieran, “su cuerpo no tiene la forma para absorberlas, por lo menos no así de forma tópica”. También indicó que aparentemente algunos ingredientes pueden causar retención de líquidos, dando una apariencia temporal de aumento, pero no un cambio real.

En respuesta, varias seguidoras defendieron la libertad de recomendar productos. Una de ellas comentó: “Mija, si ella sintió que le funcionó, y se sintió bien con el producto, puede recomendarlo si quiere, esta es una red social libre”. Otras usuarias compartieron experiencias personales, tanto favorables como negativas, y algunas mencionaron el uso de fenogreco (una plata del mediterráneo), atribuyéndole cambios moderados.

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Las experiencias en redes sociales sobre el uso de la crema BubbyBell de Lacobell han generado una oleada de testimonios y dudas. El relato al que hizo referencia nosoycarolina proviene de la creadora de contenido valeeeemora_, quien afirmó: “Nadie creyó. Mi Vale, una crema no te va a hacer crecer las bubis. Lo hizo. Lo hizo y se las voy a recomendar porque ustedes saben que yo recomiendo cosas que en verdad utilizo”.

La creadora de contenido valeeeemora_, sostiene que tras usar BubbyBell de Lacobell notó cambios visibles en firmeza y forma de su busto, desatando un intenso debate en redes sobre la eficacia real del producto - crédito valeeeemora_ / TikTok

La joven afirmó que comenzó a usar este producto después de conocer la versión para celulitis, famosa en su entorno digital. Tras conversar con la dueña de la marca, decidió probar también la crema específica para el busto. Según cuenta, la propia empresaria le sugirió utilizar dos envases para notar resultados y documentar el proceso con fotografías.

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Según valeeeemora_, durante unas vacaciones notó los cambios cuando sus amigas, conocedoras de su cuerpo desde la infancia, le preguntaron sorprendidas: “May, ¿qué te hiciste?… las tienes súper paraditas”. Ella insistió en que “más allá de que me hayan crecido como en volumen, tengo que ser honesta y es que sí he visto mucha, pero mucha diferencia en cuanto a tonificar”.

La creadora agregó que “dicho y hecho, las tengo mucho más levantaditas”, aunque reconoció que no mostraría los resultados públicamente, pero sí guardó imágenes del antes y después. Aseguró haber notado avances en firmeza y forma, y agradeció a la marca por el cambio: “En serio que sí funciona”.

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Lacobell en su página web promociona la crema Bubbybell como una solución para "promover un efecto de realce sin necesidad de procedimientos invasivos" - crédito captura de pantalla / lacobell.com

En su relato, también mencionó que otras personas, como Sofi Vélez, compartieron experiencias similares, especialmente en casos de asimetría, y que la marca ofrece productos para distintas zonas del cuerpo.

La página oficial de Lacobell promete “un busto más firme, tonificado y con mayor volumen de manera natural”, combinando ingredientes avanzados y tecnología bio-voluminizadora. El producto cuenta con registro Invima y está formulado para mejorar la elasticidad y estimular la producción de colágeno.

Pese a los testimonios favorables, muchos usuarios en redes expresan escepticismo sobre la eficacia real de la crema, mientras que otros insisten en haber percibido cambios positivos. La discusión permanece abierta entre quienes confían en los efectos y quienes dudan sobre su impacto.

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