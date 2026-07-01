Técnico colombiano se atribuyó triunfo de Paraguay ante Alemania y trató de sobrevalorado a un compañero de Luis Díaz

En la imagen aparecen cuatro entrenadores colombianos: Juan Carlos Osorio, Alberto Gamero, Lucas González y Reinaldo Rueda - crédito AFP/Dimayor

Juan Carlos Osorio afirmó que la Selección de Paraguay venció a Alemania, en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, gracias, entre otras cosas, al triunfo que alcanzó la Selección de México, que Osorio dirigía, ante ese mismo rival europeo en el Mundial de Rusia 2018.

En ese torneo, el equipo mexicano logró vencer al cuatro veces campeón del mundo 1-0 en la primera fecha de la fase de grupos, gracias a un gol de Hirving Lozano al minuto 35. En esta ocasión, Paraguay lo logró por la segunda ronda del Mundial 2026, en lanzamientos desde el punto penal, al imponerse por 4-3. En el tiempo regular, el partido finalizó en empate 1-1.

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Actualmente, Osorio es comentarista de TUDN México y fue en ese medio de comunicación donde se adjudicó lo alcanzado por Paraguay: “El Mundo se dio cuenta que Alemania no es invencible, gracias a la victoria que alcanzamos con México en 2018″, dijo el entrenador colombiano. También hizo énfasis en los fracasos que ha tenido el equipo europeo desde esa derrota: “Alemania ya no le gana a nadie y todos le ganan a Alemania. Nosotros lo hicimos a través de transiciones defensa-ataque y con eso le demostramos al Mundo que era posible vencerla”, siguió diciendo Osorio en TUDN.

Juan Carlos Osorio dirigiendo la Selección de México en el Mundial de Rusia 2018 - crédito Pilar Olivares/Reuters

La crítica de Juan Carlos Osorio a Joshua Kimmich

Precisamente, sobre esa parte del juego de transición defensa-ataque ataque-defensa y que es más conocida como contragolpe o repliegue, Osorio criticó a un compañero del futbolista colombiano Luis Díaz: “El famoso y sobrevalorado Kimmich siempre está expuesto en esas transiciones y por eso le pudimos ganar”, dijo.

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Y es que son varios los analistas tácticos del fútbol que han revelado la importancia de esa parte del juego para un equipo. Uno de ellos Carlos Antonio Vélez, quien las ha definido como: “El momento en el que un equipo pasa de tener el balón (transición defensa-ataque) a no tenerlo (transición ataque-defensa), que es básicamente el fútbol en sí, porque los noventa minutos es un constante cambio entre esas dos fases”, ha afirmado en repetidas ocasiones Vélez en Win Sports. Esa habría sido la clave para lo alcanzado por la Selección de México en Rusia 2018 al vencer a Alemania, atacar con velocidad, y sobre todo en el medio campo que es donde se ubica Joshua Kimmich, para dejarlo expuesto en esas transiciones.

Él es Joshua Kimmich, capitán de la Selección de Alemania y uno de los tres capitanes del Bayern Munich - crédito Brian Snyder/Reuters

Estadísticas de la carrera de Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio es uno de los directores técnicos colombianos más destacados a nivel internacional, reconocido por su metodología académica y su famosa táctica de rotación de jugadores. Por ejemplo, es uno de los pocos colombianos con Licencia Pro Europea. A lo largo de su carrera como entrenador (iniciada en 2006), ha dirigido a clubes en múltiples países y a dos selecciones nacionales:

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Atlético Nacional (Colombia): Su ciclo más exitoso lo consolidó como uno de los técnicos más laureados del club con 6 títulos: 3 Ligas Colombianas (Apertura 2013, Finalización 2013, Apertura 2014) 2 Copas Colombia (2012, 2013) 1 Superliga (2012) Adicionalmente, fue subcampeón de la Copa Sudamericana 2014.

Selección de México (2015 - 2018): Dirigió 52 partidos con un registro de 33 victorias, 9 empates y 10 derrotas. Clasificó al Mundial de Rusia 2018 (donde logró una histórica victoria ante Alemania en fase de grupos).

Otros clubes: Ha dirigido equipos como Millonarios y Once Caldas (Colombia), Chicago Fire y New York Red Bulls (MLS), Sao Paulo y Athletico Paranaense (Brasil), Zamalek (Egipto) y la Selección de Paraguay.

Juan Carlos Osorio ha dicho en reiteradas ocasiones que su sueño es llegar a la selección Colombia - crédito EFE

La historia de Juan Carlos Osorio con la Selección Colombia

A pesar de su extensa trayectoria, el sueño de dirigir a la Selección Colombia absoluta es una asignatura pendiente en su carrera.

El momento más cercano: Su oportunidad más palpable de asumir el cargo estuvo muy cerca a mediados de 2018, tras finalizar su ciclo con México y el Mundial de Rusia. En ese momento, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) buscaba un reemplazo para José Néstor Pékerman. Osorio era el principal candidato de la directiva, pero finalmente las negociaciones no prosperaron y el estratega decidió asumir el reto de dirigir a la Selección de Paraguay.