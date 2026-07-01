Deportes

Técnico colombiano se atribuyó triunfo de Paraguay ante Alemania y trató de sobrevalorado a un compañero de Luis Díaz

El entrenador con pasado en el fútbol colombiano y que estuvo muy cerca de dirigir la Selección Colombia, aseguró que la victoria que alcanzó la Selección de México en el 2018 fue clave para lo alcanzado por Paraguay

Guardar
Google icon
En la imagen aparecen cuatro entrenadores colombianos: Juan Carlos Osorio, Alberto Gamero, Lucas González y Reinaldo Rueda - crédito AFP/Dimayor
En la imagen aparecen cuatro entrenadores colombianos: Juan Carlos Osorio, Alberto Gamero, Lucas González y Reinaldo Rueda - crédito AFP/Dimayor

Juan Carlos Osorio afirmó que la Selección de Paraguay venció a Alemania, en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, gracias, entre otras cosas, al triunfo que alcanzó la Selección de México, que Osorio dirigía, ante ese mismo rival europeo en el Mundial de Rusia 2018.

En ese torneo, el equipo mexicano logró vencer al cuatro veces campeón del mundo 1-0 en la primera fecha de la fase de grupos, gracias a un gol de Hirving Lozano al minuto 35. En esta ocasión, Paraguay lo logró por la segunda ronda del Mundial 2026, en lanzamientos desde el punto penal, al imponerse por 4-3. En el tiempo regular, el partido finalizó en empate 1-1.

PUBLICIDAD

Actualmente, Osorio es comentarista de TUDN México y fue en ese medio de comunicación donde se adjudicó lo alcanzado por Paraguay: “El Mundo se dio cuenta que Alemania no es invencible, gracias a la victoria que alcanzamos con México en 2018″, dijo el entrenador colombiano. También hizo énfasis en los fracasos que ha tenido el equipo europeo desde esa derrota: “Alemania ya no le gana a nadie y todos le ganan a Alemania. Nosotros lo hicimos a través de transiciones defensa-ataque y con eso le demostramos al Mundo que era posible vencerla”, siguió diciendo Osorio en TUDN.

Juan Carlos Osorio dirigiendo la Selección de México en el Mundial de Rusia 2018 - crédito Pilar Olivares/Reuters
Juan Carlos Osorio dirigiendo la Selección de México en el Mundial de Rusia 2018 - crédito Pilar Olivares/Reuters

La crítica de Juan Carlos Osorio a Joshua Kimmich

Precisamente, sobre esa parte del juego de transición defensa-ataque ataque-defensa y que es más conocida como contragolpe o repliegue, Osorio criticó a un compañero del futbolista colombiano Luis Díaz: “El famoso y sobrevalorado Kimmich siempre está expuesto en esas transiciones y por eso le pudimos ganar”, dijo.

PUBLICIDAD

Y es que son varios los analistas tácticos del fútbol que han revelado la importancia de esa parte del juego para un equipo. Uno de ellos Carlos Antonio Vélez, quien las ha definido como: “El momento en el que un equipo pasa de tener el balón (transición defensa-ataque) a no tenerlo (transición ataque-defensa), que es básicamente el fútbol en sí, porque los noventa minutos es un constante cambio entre esas dos fases”, ha afirmado en repetidas ocasiones Vélez en Win Sports. Esa habría sido la clave para lo alcanzado por la Selección de México en Rusia 2018 al vencer a Alemania, atacar con velocidad, y sobre todo en el medio campo que es donde se ubica Joshua Kimmich, para dejarlo expuesto en esas transiciones.

Él es Joshua Kimmich, capitán de la Selección de Alemania y uno de los tres capitanes del Bayern Munich - crédito Brian Snyder/Reuters
Él es Joshua Kimmich, capitán de la Selección de Alemania y uno de los tres capitanes del Bayern Munich - crédito Brian Snyder/Reuters

Estadísticas de la carrera de Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio es uno de los directores técnicos colombianos más destacados a nivel internacional, reconocido por su metodología académica y su famosa táctica de rotación de jugadores. Por ejemplo, es uno de los pocos colombianos con Licencia Pro Europea. A lo largo de su carrera como entrenador (iniciada en 2006), ha dirigido a clubes en múltiples países y a dos selecciones nacionales:

  • Atlético Nacional (Colombia): Su ciclo más exitoso lo consolidó como uno de los técnicos más laureados del club con 6 títulos:
    • 3 Ligas Colombianas (Apertura 2013, Finalización 2013, Apertura 2014)
    • 2 Copas Colombia (2012, 2013)
    • 1 Superliga (2012)
    • Adicionalmente, fue subcampeón de la Copa Sudamericana 2014.
  • Selección de México (2015 - 2018): Dirigió 52 partidos con un registro de 33 victorias, 9 empates y 10 derrotas. Clasificó al Mundial de Rusia 2018 (donde logró una histórica victoria ante Alemania en fase de grupos).
  • Otros clubes: Ha dirigido equipos como Millonarios y Once Caldas (Colombia), Chicago Fire y New York Red Bulls (MLS), Sao Paulo y Athletico Paranaense (Brasil), Zamalek (Egipto) y la Selección de Paraguay.
Juan Carlos Osorio
Juan Carlos Osorio ha dicho en reiteradas ocasiones que su sueño es llegar a la selección Colombia - crédito EFE

La historia de Juan Carlos Osorio con la Selección Colombia

A pesar de su extensa trayectoria, el sueño de dirigir a la Selección Colombia absoluta es una asignatura pendiente en su carrera.

  • El momento más cercano: Su oportunidad más palpable de asumir el cargo estuvo muy cerca a mediados de 2018, tras finalizar su ciclo con México y el Mundial de Rusia. En ese momento, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) buscaba un reemplazo para José Néstor Pékerman. Osorio era el principal candidato de la directiva, pero finalmente las negociaciones no prosperaron y el estratega decidió asumir el reto de dirigir a la Selección de Paraguay.

Temas Relacionados

ParaguayAlemaniaMexicoJoshua KimmichSelección Paraguay Mundial 2026Colombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Win Sports no tiene asegurados los derechos de televisión del FPC para el 2027: “Después del Mundial hablaremos”

Andrea Guerrero aseguró que es mentira que el canal haya llegado a un acuerdo con la Dimayor para continuar transmitiendo el fútbol profesional colombiano en el año 2027, y respondió a las críticas

Win Sports no tiene asegurados los derechos de televisión del FPC para el 2027: “Después del Mundial hablaremos”

Se dispararon los precios de boletería para ver a Croacia contra Portugal en el Mundial 2026: cifras causan polémica

El duelo de Cristiano Ronaldo y Luka Modric en Toronto llamó la atención de todos los aficionados y las plataformas de venta así lo reflejaron

Se dispararon los precios de boletería para ver a Croacia contra Portugal en el Mundial 2026: cifras causan polémica

Sébastien Desabre destacó el carácter de la República Democrática del Congo: “Los congoleños no caen sin intentarlo”

El seleccionador nacional de los Leopardos destacó el nivel de Yoane Wissa, autor de un doble en la victoria ante Uzbekistán que les permitió avanzar a la segunda ronda

Sébastien Desabre destacó el carácter de la República Democrática del Congo: “Los congoleños no caen sin intentarlo”

Así fueron los enfrentamientos de Croacia contra Portugal en la historia: es la primera vez en una Copa del Mundo

Los balcánicos se vuelven a ver con los lusos en un certamen oficial, esta vez en la pelea por un cupo a los octavos de final y promete muchas emociones

Así fueron los enfrentamientos de Croacia contra Portugal en la historia: es la primera vez en una Copa del Mundo

Colombia vs. Portugal: así le fue al partido más esperado de la fase de grupos del Mundial 2026 en el rating de la televisión nacional

El empate sin goles le dio a los dirigidos por Néstor Lorenzo el liderado del Grupo K, a expensas del cuadro luso capitaneado por Cristiano Ronaldo

Colombia vs. Portugal: así le fue al partido más esperado de la fase de grupos del Mundial 2026 en el rating de la televisión nacional
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

Actor de ‘Padres e hijos’ se realizó un implante de cabello que le dejó el rostro irreconocible por la inflamación

Actor de ‘Padres e hijos’ se realizó un implante de cabello que le dejó el rostro irreconocible por la inflamación

Los Fabulosos Cadillacs celebran 40 años de carrera con el primer concierto en la historia del Estadio de Techo: todo lo que debe saber

Jhonny Rivera llora en concierto tras emotiva petición de un niño en memoria de su padre fallecido

Westcol reveló supuesto secreto de la relación de Karina García y Kris R: “Fue algo muy forzado”

Sebastián Caicedo y otros famosos se pronunciaron sobre el llamado a ‘desobediencia civil’ de Iván Cepeda: “Misma estrategia, mismo libreto”

Deportes

Win Sports no tiene asegurados los derechos de televisión del FPC para el 2027: “Después del Mundial hablaremos”

Win Sports no tiene asegurados los derechos de televisión del FPC para el 2027: “Después del Mundial hablaremos”

Se dispararon los precios de boletería para ver a Croacia contra Portugal en el Mundial 2026: cifras causan polémica

Sébastien Desabre destacó el carácter de la República Democrática del Congo: “Los congoleños no caen sin intentarlo”

Así fueron los enfrentamientos de Croacia contra Portugal en la historia: es la primera vez en una Copa del Mundo

Colombia vs. Portugal: así le fue al partido más esperado de la fase de grupos del Mundial 2026 en el rating de la televisión nacional