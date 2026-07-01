Ghana mezcla fútbol y rituales antes de enfrentar a Colombia: qué dicen periodistas ghaneses

Colombia y Ghana se verán por primera vez en una Copa del Mundo, pero será la segunda ocasión en su historia - crédito Reuters

Ghana llegará al duelo contra Colombia en el Mundial rodeada de una narrativa que mezcla fútbol, creencias espirituales y espectáculo. La atención no solo está puesta en el rendimiento de la selección africana, sino también en la figura de Nana Kwaku Bonsam, un hombre que se describe como espiritualista y que se hizo viral por asegurar que puede influir en los partidos mediante rituales.

La información publicada por El Tiempo señala que Bonsam ganó notoriedad durante el torneo después de afirmar que había neutralizado a Harry Kane, delantero de Inglaterra, para evitar que anotara contra Ghana. El episodio se volvió tema de conversación en redes sociales, especialmente después de que el atacante tuviera una opción de gol que no terminó en la red. Luego, el propio Bonsam dijo que había liberado al jugador inglés para que pudiera volver a marcar.

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PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 27: Derrick Luckassen #23 of Ghana celebrates with teammates after scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group L match between Croatia and Ghana at Philadelphia Stadium on June 27, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. Darrian Traynor/Getty Images/AFP (Photo by Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La historia tomó mayor fuerza cuando, tras la clasificación de Ghana a la siguiente ronda, el espiritualista lanzó una nueva advertencia: dijo que Cabo Verde eliminaría a Argentina. Aunque el comentario fue recibido entre curiosidad, humor y escepticismo, en Colombia el tema cobró interés porque Ghana será el próximo rival de la Selección en el Mundial.

Creencias espirituales y fútbol en Ghana

Ghana es un país de África occidental con cerca de 35 millones de habitantes, múltiples comunidades, religiones y tradiciones. En ese contexto, algunas prácticas espirituales hacen parte de la cultura popular y también han estado vinculadas históricamente al fútbol, aunque no todos los ghaneses creen en ellas ni les atribuyen poder real sobre los resultados.

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El periodista ghanés Nuhu Adams, experto en deporte africano, citado por El Tiempo, explicó que en su país conviven creencias diversas. Además de las religiones cristiana y musulmana, existen convicciones asociadas a la cultura espiritual. Según él, algunas personas acuden a estas prácticas cuando esperan obtener un resultado favorable.

- crédito Captura de Pantalla X

Adams también aclaró que el uso de amuletos, anillos o collares no necesariamente está relacionado con magia negra. Para muchos, esos objetos forman parte de expresiones culturales, rituales personales o incluso de la diversión que rodea al fútbol. “Es simplemente diversión”, señaló.

El vínculo entre fútbol africano y rituales no es nuevo. El reporte recuerda que durante años se han conocido prácticas en vestuarios, rezos, objetos sagrados y ceremonias asociadas a la búsqueda de protección, goles o buenos resultados. También se menciona que en Ruanda llegó a prohibirse por reglamento que los equipos practicaran hechizos.

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Entre el mito, el espectáculo y la cancha

Otro periodista ghanés, Gary Al-Smith, de SportyFM, planteó una mirada más escéptica. Al ser consultado sobre si la brujería funciona en el fútbol, respondió con una pregunta: si realmente funcionara, por qué ningún equipo africano ha llegado a una final del Mundial.

Para Al-Smith, buena parte de lo que se dice sobre la magia negra en el fútbol africano puede tener algo de cierto y algo de falso. Explicó que en distintas partes del mundo las personas creen en símbolos espirituales o religiosos para sentirse protegidas, desde la Biblia y el Corán hasta rosarios, amuletos o accesorios personales.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - Croatia v Ghana - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 27, 2026 General view as Ghana team members look dejected after the match REUTERS/Pilar Olivares

Sin embargo, el periodista fue claro al referirse al brujo que se volvió viral durante el Mundial. Según él, su presencia responde más al entretenimiento que a una influencia real sobre el rendimiento de Ghana. “No influye en absoluto en el rendimiento ni en el resultado”, sostuvo, al describirlo como un seguidor que viaja y acompaña a la selección.

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El caso muestra cómo alrededor del fútbol también se construyen relatos que mezclan identidad, tradición, superstición y espectáculo. Para Colombia, el reto frente a Ghana estará principalmente en la cancha, más allá de las historias que acompañan a su rival.